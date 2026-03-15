Bảng màu Thời kỳ Đồ Đá Mới

Kho tri thức

Bảng màu Thời kỳ Đồ Đá Mới

Gần đây, tại địa điểm khảo cổ làng Sơn Tây (Trung Quốc), có một số phát hiện mới bao gồm cả bảng pha màu Thời kỳ Đồ Đá Mới, tiết lộ nhiều sự thật thú vị.

Thiên Đăng (Theo globaltimes)
Cụ thể, nằm ở Vân Thành, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, ngay địa điểm khảo cổ này, các chuyên gia đã tìm thấy một bộ công cụ nghệ thuật cổ đại. Ảnh: @VCG.
Cụ thể, nằm ở Vân Thành, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, ngay địa điểm khảo cổ này, các chuyên gia đã tìm thấy một bộ công cụ nghệ thuật cổ đại. Ảnh: @VCG.
Bộ dụng cụ này bao gồm một phiến đá, một thanh mài đá và một số bảng pha màu còn sót lại cặn màu. Ảnh: @VCG.
Bộ dụng cụ này bao gồm một phiến đá, một thanh mài đá và một số bảng pha màu còn sót lại cặn màu. Ảnh: @VCG.
Cả phiến đá và thanh mài đều được tìm thấy phủ một lớp màu đỏ sẫm. Ảnh: @VCG.
Cả phiến đá và thanh mài đều được tìm thấy phủ một lớp màu đỏ sẫm. Ảnh: @VCG.
Qua phân tích, các nhà nghiên cứu đã xác định màu vẽ này là bột hematit. Ảnh: @VCG.
Qua phân tích, các nhà nghiên cứu đã xác định màu vẽ này là bột hematit. Ảnh: @VCG.
"Bộ công cụ này được sử dụng để chuẩn bị màu vẽ trên đồ gốm", Wu Yangyang, người đứng đầu dự án khai quật này cho biết. Ảnh: @VCG.
"Bộ công cụ này được sử dụng để chuẩn bị màu vẽ trên đồ gốm", Wu Yangyang, người đứng đầu dự án khai quật này cho biết. Ảnh: @VCG.
Trong quá khứ, những người thợ gốm cổ đại đã trộn bột hematit với các chất khác trên bảng pha màu, sau đó bôi hoặc vẽ lên các chậu gốm, bình gốm. Ảnh: @VCG.
Trong quá khứ, những người thợ gốm cổ đại đã trộn bột hematit với các chất khác trên bảng pha màu, sau đó bôi hoặc vẽ lên các chậu gốm, bình gốm. Ảnh: @VCG.
"Nhờ đó, chúng ta có thể lần theo một chuỗi sản xuất khá hoàn chỉnh của hình thức sản xuất đồ gốm Thời kỳ Đồ Đá Mới”, Wu Yangyang nói. Ảnh: @VCG.
"Nhờ đó, chúng ta có thể lần theo một chuỗi sản xuất khá hoàn chỉnh của hình thức sản xuất đồ gốm Thời kỳ Đồ Đá Mới”, Wu Yangyang nói. Ảnh: @VCG.
Xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.
Thiên Đăng (Theo globaltimes)
