Điều có 1-0-2 của khu rừng nằm bên 'cầu nối sinh học' giữa hai châu lục

Nằm giữa rừng mưa nhiệt đới rậm rạp ở Tây Bắc Colombia, Los Katíos là khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng với hệ sinh thái và đa dạng sinh học đặc biệt.

Nằm gần “cầu nối sinh học” giữa hai châu lục. Vườn quốc gia Los Katíos nằm ở khu vực gần Darién Gap, vùng đất rừng rậm nối liền Trung Mỹ và Nam Mỹ. Nhờ vị trí này, Los Katíos trở thành hành lang sinh học quan trọng giúp nhiều loài động thực vật di cư và lan tỏa giữa hai lục địa. Ảnh: Pinterest.
Có cảnh quan rất đa dạng. Trong phạm vi công viên có đủ loại địa hình như rừng mưa nhiệt đới, đầm lầy, sông suối và những dãy đồi thấp. Sự đa dạng này tạo ra nhiều môi trường sống khác nhau cho động vật và thực vật, khiến khu vực trở thành một “kho tàng sinh học” phong phú. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sống của hàng trăm loài chim. Los Katíos được xem là thiên đường của các nhà quan sát chim với hơn 400 loài chim được ghi nhận. Nhiều loài trong số đó có màu sắc rực rỡ và chỉ sống trong các khu rừng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ. Ảnh: naturalworldheritagesites.org.
Có nhiều loài động vật quý hiếm. Công viên là nơi sinh sống của các loài thú lớn như báo đốm, lợn vòi Baird và thú ăn kiến khổng lồ. Những loài động vật này đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới. Ảnh: wikimedia.org.
Nơi đây có nhiều thác nước và con sông lớn. Hệ thống sông ngòi trong công viên rất phong phú, trong đó nổi bật là sông Atrato. Nguồn nước dồi dào giúp duy trì các hệ sinh thái đầm lầy và rừng ngập nước, đồng thời nuôi dưỡng vô số loài sinh vật. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thế giới nổi bật của Colombia. Los Katíos National Park được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1994 nhờ giá trị sinh học đặc biệt và vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các hệ sinh thái nhiệt đới. Đây là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng nhất của Colombia. Ảnh: Pinterest.
Từng bị đưa vào danh sách Di sản Thế giới bị đe dọa. Trong quá khứ, Los Katíos từng được đưa vào danh sách di sản đang bị đe dọa do nạn khai thác gỗ trái phép và các hoạt động con người. Sau nhiều nỗ lực bảo tồn và quản lý, tình trạng của công viên đã được cải thiện đáng kể. Ảnh: parquesnacionales.gov.co.
Đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn rừng nhiệt đới. Los Katíos là một trong những khu rừng mưa nguyên sinh quan trọng còn lại ở khu vực Tây Bắc Nam Mỹ. Việc bảo vệ công viên không chỉ giúp duy trì đa dạng sinh học mà còn góp phần bảo tồn một phần quan trọng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới toàn cầu. Ảnh: parquesnacionales.gov.co.
Bảng màu Thời kỳ Đồ Đá Mới

