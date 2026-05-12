KF-21 Boramae được cấp phép tham chiến, Hàn Quốc tạo bước ngoặt

KF-21 Boramae chính thức được cấp phép tham chiến sau hàng nghìn chuyến bay thử, đánh dấu bước tiến lớn của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.

Nguyễn Cúc

Hàn Quốc vừa đạt bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển tiêm kích nội địa KF-21 Boramae khi mẫu chiến đấu cơ này chính thức vượt qua đánh giá tác chiến cuối cùng, mở đường cho việc triển khai thực chiến trong Không quân Hàn Quốc (ROKAF).

Theo Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), KF-21 Block I đã được xác nhận “đủ điều kiện tác chiến” sau nhiều năm thử nghiệm và đánh giá toàn diện. Quyết định này được xem là cột mốc lớn với ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, bởi đây là lần đầu tiên Seoul sở hữu một chương trình tiêm kích hiện đại do nước này tự phát triển gần như hoàn chỉnh.

Nguyên mẫu tiêm kích KF-21

KF-21 Boramae thường được truyền thông quốc tế gọi là “em trai của F-35” do sở hữu thiết kế giảm phản xạ radar, radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) và nhiều công nghệ tác chiến mạng hiện đại. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá KF-21 hiện thuộc nhóm tiêm kích thế hệ 4,5+ thay vì tiêm kích tàng hình thế hệ 5 hoàn chỉnh như F-35.

Chương trình KF-21 bắt đầu từ năm 2015 nhằm thay thế các phi đội F-4 Phantom và F-5 Tiger đã lạc hậu của Không quân Hàn Quốc. Nguyên mẫu đầu tiên ra mắt năm 2021 và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7/2022. Sau hơn 1.600 chuyến bay thử với khoảng 13.000 điều kiện thử nghiệm khác nhau, mẫu tiêm kích này đã hoàn thành toàn bộ đánh giá phát triển.

Theo các nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc, phiên bản Block I hiện tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ không chiến với khả năng mang tên lửa Meteor và IRIS-T. Các biến thể tiếp theo sẽ được bổ sung năng lực tấn công mặt đất, tác chiến điện tử và tăng cường khả năng tàng hình.

KF-21 sử dụng hai động cơ F414 do Mỹ phát triển, cho tốc độ tối đa khoảng Mach 1.8. Máy bay được trang bị radar AESA nội địa, hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến cùng buồng lái số hóa hiện đại. Một số chuyên gia nhận định KF-21 được thiết kế nhằm tạo sự cân bằng giữa chi phí vận hành và năng lực chiến đấu, thay vì chạy đua hoàn toàn với các tiêm kích tàng hình đắt đỏ như F-35.

Máy bay F-35 của Không quân Hàn Quốc

Hàn Quốc đã bắt đầu sản xuất hàng loạt KF-21 từ năm 2024 và chiếc đầu tiên thuộc dây chuyền sản xuất đã được xuất xưởng hồi tháng 3/2026. Không quân Hàn Quốc dự kiến tiếp nhận những chiếc KF-21 đầu tiên ngay trong nửa cuối năm nay.

Giới quan sát nhận định KF-21 không chỉ giúp Seoul giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu mà còn mở ra tham vọng xuất khẩu tiêm kích của Hàn Quốc trong tương lai. Một số quốc gia tại Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu đã bày tỏ sự quan tâm tới chương trình này nhờ chi phí được cho là thấp hơn đáng kể so với F-35.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đang nghiên cứu các biến thể nâng cấp như KF-21EX với khoang vũ khí trong thân nhằm tăng khả năng tàng hình, cũng như phiên bản tác chiến điện tử chuyên dụng để hỗ trợ các biên đội tiêm kích trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Military Watch
Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/new-kf21-stealth-fighter-clearance-combat
#KF-21 Boramae #Hàn Quốc #tiêm kích tàng hình #F-35 #KAI #không quân Hàn Quốc

