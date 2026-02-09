Hà Nội

Sống Khỏe

Kén bã đậu bội nhiễm nghiêm trọng do nhầm nốt mụn

Sau 5 ngày bôi thuốc điều trị mụn viêm, bé được gây mê toàn thân, bóc tách kén bã đậu khỏi mô xung quanh vùng ngực, lấy trọn vỏ kén.

Thúy Nga

Một tuần trước khi nhập viện, Liên (5 tuổi) nổi nốt đỏ ở ngực, nghĩ mụn thông thường nên gia đình đưa bé đến phòng khám gần nhà, bôi thuốc điều trị viêm da trong 5 ngày. Tuy nhiên, nốt ở ngực ngày càng sưng to, Liên sốt nhẹ, được đưa đến bệnh viện.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, vùng ngực của bé có kén bã đậu (u bã đậu) kích thước khoảng 2cm, sưng, chảy mủ, có dấu hiệu bội nhiễm cần phẫu thuật để tránh nguy cơ áp xe, viêm lan rộng và sẹo xấu.

Bé được gây mê toàn thân, bác sĩ Trọng bóc tách kén bã đậu khỏi mô xung quanh vùng ngực, lấy trọn vỏ kén. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, lượng máu mất không đáng kể, vết mổ được làm sạch và khâu thẩm mỹ.

ken-ba-dau-1.jpg
Bác sĩ Trọng (phải) phẫu thuật lấy kén bã cho bé Liên - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, bé Liên hồi phục nhanh, không đau, vết thương khô và được xuất viện trong ngày.

Bác sĩ Trọng lưu ý, gia đình cần theo dõi vết mổ của trẻ, tránh nặn hoặc cọ xát vào vùng phẫu thuật. Bé cần được bổ sung đầy đủ protein và vitamin nhằm hỗ trợ quá trình lành vết thương và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Trong trường hợp vết mổ sưng đỏ, đau hoặc có mủ, gia đình cần đưa bé đến bệnh viện để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Kén bã đậu ở trẻ em là một khối u lành tính xuất phát từ tuyến bã nhờn dưới da, chứa keratin (một loại protein đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tóc, móng tay, lớp ngoài của da) và các chất bã nhờn. Một số trường hợp có thể liên quan đến tổn thương da hoặc tình trạng viêm nhiễm tại chỗ.

ken-ba-dau.jpg
Kén bã đậu vùng ngực của Liên khoảng 2 cm, bội nhiễm - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Trọng, đa số kén bã đậu ở trẻ thường lành tính. Ở giai đoạn đầu, khối cứng, không đau, dễ bị nhầm với mụn. Khi vi khuẩn xâm nhập, kén có thể sưng đỏ, chảy mủ, gây đau nhức, là kén bã đậu bội nhiễm, cần can thiệp sớm để tránh áp xe, viêm lan rộng và nguy cơ hình thành sẹo.

Bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện trẻ có khối sưng dưới da kèm đỏ, đau hoặc chảy mủ, phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Để phòng ngừa kén bã đậu bội nhiễm, phụ huynh cần giữ vệ sinh da cho trẻ, tắm bằng xà phòng nhẹ, lau khô các vùng dễ ẩm như cổ, ngực, lưng; không nặn hoặc cọ xát các nốt nhỏ trên da. Quần áo, khăn, chăn màn của trẻ nên được giặt sạch và phơi nắng để hạn chế vi khuẩn.

