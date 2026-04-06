Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Danh sách máy bay Mỹ bị bắn hạ tại Iran ngày càng dài ra

Quân sự - Thế giới

Danh sách máy bay Mỹ bị bắn hạ tại Iran ngày càng dài ra

Quân đội Mỹ đang phải trả giá cho sự tự tin thái quá, khi danh sách máy bay chiến đấu của họ bị bắn hạ trong cuộc chiến với Iran ngày càng dài ra.

Tiến Minh (Tổng hợp)
Các chuyên gia quân sự Mỹ đang phân tích số lượng máy bay Mỹ bị bắn hạ và bị phá hủy ngày càng tăng, sau hơn một tháng khi cuộc chiến chống Iran bắt đầu. Một ý kiến ​​phổ biến của các chuyên gia, đó là chỉ huy Quân đội Mỹ đã đánh giá thấp, thậm chí là coi thường khả năng phòng không của Iran.
Các chuyên gia quân sự Mỹ đang phân tích số lượng máy bay Mỹ bị bắn hạ và bị phá hủy ngày càng tăng, sau hơn một tháng khi cuộc chiến chống Iran bắt đầu. Một ý kiến ​​phổ biến của các chuyên gia, đó là chỉ huy Quân đội Mỹ đã đánh giá thấp, thậm chí là coi thường khả năng phòng không của Iran.
Một số nhà phân tích cũng cho rằng, với tư cách là tổng tư lệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể đã nhận được những báo cáo phóng đại quá mức, tuyên bố rằng "bầu trời Iran đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn". Bằng chứng gián tiếp cho điều này, có thể là việc Quân đội Mỹ sử dụng ngày càng nhiều máy bay không có tính năng tàng hình, trong không phận Iran.
Một số nhà phân tích cũng cho rằng, với tư cách là tổng tư lệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể đã nhận được những báo cáo phóng đại quá mức, tuyên bố rằng "bầu trời Iran đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn". Bằng chứng gián tiếp cho điều này, có thể là việc Quân đội Mỹ sử dụng ngày càng nhiều máy bay không có tính năng tàng hình, trong không phận Iran.
Trong khi trước đây, Quân đội Mỹ khá thận trọng trong việc triển khai các máy bay như F-35 và máy bay tàng hình B-2 Spirit trong các nhiệm vụ chiến đấu trong lãnh thổ Iran. Nhưng trong thời gian gần đây, Quân đội Mỹ thậm chí đã sử dụng cả máy bay cường kích tấn công mặt đất A-10 Warthog, vào sâu trong không phận Iran.
Trong khi trước đây, Quân đội Mỹ khá thận trọng trong việc triển khai các máy bay như F-35 và máy bay tàng hình B-2 Spirit trong các nhiệm vụ chiến đấu trong lãnh thổ Iran. Nhưng trong thời gian gần đây, Quân đội Mỹ thậm chí đã sử dụng cả máy bay cường kích tấn công mặt đất A-10 Warthog, vào sâu trong không phận Iran.
Ước tính về tổn thất máy bay của Không quân và Hải quân Mỹ có sự khác nhau, nhưng nhìn chung các máy bay bị bắn hạ hoặc hư hại, bao gồm máy bay chiến đấu F-15E, F-35A, A-10; máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135; máy bay cảnh báo sớm trên không E-3 Sentry. Iran cũng tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu F-16 và máy bay tác chiến điện tử EC-130H.
Ước tính về tổn thất máy bay của Không quân và Hải quân Mỹ có sự khác nhau, nhưng nhìn chung các máy bay bị bắn hạ hoặc hư hại, bao gồm máy bay chiến đấu F-15E, F-35A, A-10; máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135; máy bay cảnh báo sớm trên không E-3 Sentry. Iran cũng tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu F-16 và máy bay tác chiến điện tử EC-130H.
Về máy bay không người lái, lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc xung đột, Quân đội Mỹ đã mất 12 UAV MQ-9 Reaper. Ngoài ra, một số UAV trinh sát của Quân đội Mỹ đã bị phá hủy hoặc hư hại đáng kể trên mặt đất, tại các căn cứ quân sự của các quốc gia đồng minh tại Trung Đông.
Về máy bay không người lái, lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc xung đột, Quân đội Mỹ đã mất 12 UAV MQ-9 Reaper. Ngoài ra, một số UAV trinh sát của Quân đội Mỹ đã bị phá hủy hoặc hư hại đáng kể trên mặt đất, tại các căn cứ quân sự của các quốc gia đồng minh tại Trung Đông.
Nhận xét từ các chuyên gia quân sự Mỹ: “Chúng ta đột nhiên trở nên quá tự tin, nghĩ rằng hệ thống phòng không của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn; hóa ra điều đó không hoàn toàn đúng. Không phải tất cả những gì các quan chức cấp cao nói với chúng ta đều là sự thật”.
Nhận xét từ các chuyên gia quân sự Mỹ: “Chúng ta đột nhiên trở nên quá tự tin, nghĩ rằng hệ thống phòng không của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn; hóa ra điều đó không hoàn toàn đúng. Không phải tất cả những gì các quan chức cấp cao nói với chúng ta đều là sự thật”.
Vào hôm 3/4, lực lượng phòng không Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã bắn hạ một máy bay chiến đấu đa năng hạng nặng F-15 Strike Eagle, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết của lực lượng Không quân Mỹ, trên khu vực miền trung nước này. Đây là máy bay chiến đấu thứ hai của Mỹ bị lực lượng phòng không Iran bắn hạ trong cùng một ngày.
Vào hôm 3/4, lực lượng phòng không Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã bắn hạ một máy bay chiến đấu đa năng hạng nặng F-15 Strike Eagle, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết của lực lượng Không quân Mỹ, trên khu vực miền trung nước này. Đây là máy bay chiến đấu thứ hai của Mỹ bị lực lượng phòng không Iran bắn hạ trong cùng một ngày.
Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), đưa tin rằng chiếc F-15 bị bắn hạ, và phi công của nó đã kịp thời nhảy dù. Câu chuyện này đầy rẫy những điểm không nhất quán và có thể là suy đoán. Trang tin Axios, đưa tin rằng các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành ở Iran, để xác định vị trí hai thành viên phi hành đoàn của chiếc F-15 bị bắn hạ.
Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), đưa tin rằng chiếc F-15 bị bắn hạ, và phi công của nó đã kịp thời nhảy dù. Câu chuyện này đầy rẫy những điểm không nhất quán và có thể là suy đoán. Trang tin Axios, đưa tin rằng các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành ở Iran, để xác định vị trí hai thành viên phi hành đoàn của chiếc F-15 bị bắn hạ.
Theo thông tin do hãng thông tấn IRNA công bố, quân đội Mỹ đã điều động một máy bay tìm kiếm cứu nạn HC-130J Combat King II và các trực thăng UH-60 Black Hawk của Không quân Mỹ, để tìm kiếm phi công. Các báo cáo khác cho biết, một máy bay vận tải quân sự tầm trung và tầm xa C-130 Hercules, cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm.
Theo thông tin do hãng thông tấn IRNA công bố, quân đội Mỹ đã điều động một máy bay tìm kiếm cứu nạn HC-130J Combat King II và các trực thăng UH-60 Black Hawk của Không quân Mỹ, để tìm kiếm phi công. Các báo cáo khác cho biết, một máy bay vận tải quân sự tầm trung và tầm xa C-130 Hercules, cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm.
Một điểm không nhất quán nữa, khi truyền thông Iran đưa tin rằng một UAV trinh sát MQ-9 Reaper, một trực thăng Apache và các máy bay chiến đấu hộ tống cũng tham gia tìm kiếm. Hơn nữa, theo một số thông tin, chiến dịch tìm kiếm không được tiến hành ở miền trung Iran mà ở miền nam Iran.
Một điểm không nhất quán nữa, khi truyền thông Iran đưa tin rằng một UAV trinh sát MQ-9 Reaper, một trực thăng Apache và các máy bay chiến đấu hộ tống cũng tham gia tìm kiếm. Hơn nữa, theo một số thông tin, chiến dịch tìm kiếm không được tiến hành ở miền trung Iran mà ở miền nam Iran.
Các video về máy bay và trực thăng bay thấp, được cho là tham gia vào chiến dịch tìm kiếm, đã được đăng tải trực tuyến. Một bức ảnh về ghế lái của phi công người Mỹ trên mặt đất đã được công bố trước đó. IRNA cho biết rằng chiến dịch tìm kiếm của Không quân Mỹ đã không thành công, dẫn đến các cuộc đụng độ với lực lượng Iran.
Các video về máy bay và trực thăng bay thấp, được cho là tham gia vào chiến dịch tìm kiếm, đã được đăng tải trực tuyến. Một bức ảnh về ghế lái của phi công người Mỹ trên mặt đất đã được công bố trước đó. IRNA cho biết rằng chiến dịch tìm kiếm của Không quân Mỹ đã không thành công, dẫn đến các cuộc đụng độ với lực lượng Iran.
Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông Iran khác lại đưa tin rằng, một trong những trực thăng Mỹ đã bị bắn rơi trong cuộc đụng độ. Hãng thông tấn tư nhân Iran Tasnim cho biết, một trong những trực thăng UH-60 Black Hawk, đã bị phòng không Iran bắn trúng gần biên giới và buộc phải rời khỏi khu vực tác chiến.
Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông Iran khác lại đưa tin rằng, một trong những trực thăng Mỹ đã bị bắn rơi trong cuộc đụng độ. Hãng thông tấn tư nhân Iran Tasnim cho biết, một trong những trực thăng UH-60 Black Hawk, đã bị phòng không Iran bắn trúng gần biên giới và buộc phải rời khỏi khu vực tác chiến.
Theo một hãng thông tấn khác của Iran là NourNews, đã xác nhận, IRGC đã giao tranh với quân đội Mỹ trong khu vực giữa Khuzestan (một tỉnh của Iran giáp với Iraq) và Kahkilweh. Theo NourNews, Lữ đoàn Imam Hassan al-Mujtaba thuộc IRGC, đã gây “tổn thất nặng nề” cho quân đội Mỹ.
Theo một hãng thông tấn khác của Iran là NourNews, đã xác nhận, IRGC đã giao tranh với quân đội Mỹ trong khu vực giữa Khuzestan (một tỉnh của Iran giáp với Iraq) và Kahkilweh. Theo NourNews, Lữ đoàn Imam Hassan al-Mujtaba thuộc IRGC, đã gây “tổn thất nặng nề” cho quân đội Mỹ.
Hiện Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo, chiến dịch giải cứu phi công F-15 của họ đã hoàn tất, tuy nhiên việc mất hai máy bay và có thể cả một trực thăng, sẽ là một đòn giáng mạnh vào ekip lãnh đạo của Tổng thống Trump và tất cả những người ủng hộ việc tiếp tục chiến tranh với Iran.
Hiện Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo, chiến dịch giải cứu phi công F-15 của họ đã hoàn tất, tuy nhiên việc mất hai máy bay và có thể cả một trực thăng, sẽ là một đòn giáng mạnh vào ekip lãnh đạo của Tổng thống Trump và tất cả những người ủng hộ việc tiếp tục chiến tranh với Iran.
Nếu sự kiện tiến hành theo logic như vậy, thì không khó để hình dung điều gì sẽ xảy ra, khi Quân đội Mỹ phát động một chiến dịch trên bộ vào lãnh thổ Iran; trong khi người Iran đang chuẩn bị đáp trả bằng lực lượng hùng hậu. Hiện đã có hơn sáu triệu người Iran đã đăng ký trên một trang web tuyển mộ dân quân đặc biệt, tuyên bố sẵn sàng bảo vệ Iran trong trường hợp Mỹ xâm lược trên bộ.
Nếu sự kiện tiến hành theo logic như vậy, thì không khó để hình dung điều gì sẽ xảy ra, khi Quân đội Mỹ phát động một chiến dịch trên bộ vào lãnh thổ Iran; trong khi người Iran đang chuẩn bị đáp trả bằng lực lượng hùng hậu. Hiện đã có hơn sáu triệu người Iran đã đăng ký trên một trang web tuyển mộ dân quân đặc biệt, tuyên bố sẵn sàng bảo vệ Iran trong trường hợp Mỹ xâm lược trên bộ.
Tiến Minh (Tổng hợp)
#Máy bay Mỹ bị bắn rơi #giải cứu phi công Mỹ #xung đột Iran #F-15 Mỹ bị bắn hạ

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT