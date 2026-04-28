Đừng lạm dụng chế độ tiết kiệm pin trên iPhone!

Chế độ tiết kiệm pin giúp kéo dài thời gian sử dụng iPhone, nhưng nếu không hiểu rõ, bạn có thể gặp nhiều bất tiện trong trải nghiệm hằng ngày.

Thiên Trang (TH)
Chế độ Nguồn điện thấp trên iPhone từ lâu đã trở thành giải pháp quen thuộc giúp người dùng kéo dài thời gian sử dụng khi pin xuống thấp bất ngờ.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ rằng khi kích hoạt tính năng này, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh nhiều thiết lập quan trọng nhằm giảm mức tiêu hao năng lượng.
Cụ thể, hiệu năng CPU của máy có thể bị giảm đáng kể, khiến các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao hoặc chỉnh sửa video trở nên chậm và dễ bị giật lag.
Bên cạnh đó, các hoạt động nền như làm mới ứng dụng hay đồng bộ dữ liệu lên iCloud cũng sẽ bị tạm dừng hoàn toàn để tiết kiệm pin tối đa.
Không chỉ dừng lại ở đó, màn hình iPhone còn được thiết lập tự động khóa sau 30 giây không sử dụng, điều này có thể gây bất tiện nếu bạn thường xuyên đọc nội dung dài.
Dù nhiều người lo ngại việc bật chế độ này liên tục có thể gây hại cho thiết bị, nhưng thực tế đây là tính năng an toàn và được thiết kế để bảo vệ pin trong các tình huống cần thiết.
Thông thường, hệ thống sẽ tự động đề xuất bật chế độ tiết kiệm pin khi dung lượng giảm xuống 20% và sẽ tắt khi máy được sạc lên khoảng 80%.
Tuy vậy, bạn vẫn có thể chủ động sử dụng chế độ này cả ngày nếu chỉ cần thực hiện các tác vụ cơ bản, đặc biệt hữu ích với những chiếc iPhone đời cũ có pin đã bị suy giảm hiệu suất.
