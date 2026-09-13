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[INFOGRAPHIC] xboom Buds Plus: Chất LG, âm Will.I.Am

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] xboom Buds Plus: Chất LG, âm Will.I.Am

xboom Buds Plus mang thiết kế tối giản đặc trưng LG, ANC hiệu quả, pin đến 30 giờ và chất âm thiên bass được tinh chỉnh cùng Will.I.Am.

Thiên Trang
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#Xboom Buds Plus #LG #Will.I.Am #Tai nghe không dây #Chống ồn #Âm bass

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