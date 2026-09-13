[INFOGRAPHIC] xboom Buds Plus: Chất LG, âm Will.I.Am

xboom Buds Plus mang thiết kế tối giản đặc trưng LG, ANC hiệu quả, pin đến 30 giờ và chất âm thiên bass được tinh chỉnh cùng Will.I.Am.
Đánh dấu 22 năm hợp tác giữa Lamborghini và lực lượng cảnh sát quốc gia Italy "Polizia di Stato", hãng siêu bò đã trao tặng siêu xe Temerario Polizia mới
Đánh dấu 22 năm hợp tác giữa Lamborghini và lực lượng cảnh sát quốc gia Italy "Polizia di Stato", hãng siêu bò đã trao tặng siêu xe Temerario Polizia mới
Bộ sưu tập phiên bản giới hạn '100 Jahre Nürburgring' của BMW Motorrad chính thức ra mắt 3 dòng xe M1000RR, R và XR với màu sơn mới cùng các chi tiết đặc biệt.
iPhone 18 Pro và 18 Pro Max gây chú ý với chip A20 Pro 2nm, Dynamic Island nhỏ hơn, camera khẩu độ biến thiên và thời lượng pin tăng.
Mẫu sedan Hyundai Elantra thế hệ thứ tám sẽ lớn hơn và mạnh mẽ hơn so với tiền nhiệm, đồng thời vẫn giữ mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn tới 10%.
Vivo X500 Pro Max gây chú ý với ngoại hình độc đáo khi kết hợp báng cầm tay cùng ống kính tele rời, cảm biến BluePrint 900 và hệ thống chống rung CIPA 7.0.
Các mẫu mới của Apple Watch có cảm biến sức khỏe cải tiến, tính năng Readiness, Audio Intelligence, và khả năng đo nhịp tim liên tục.
Lỗ hổng cho phép kiểm sử dụng cuộc gọi WeChat để chiếm quyền điều khiển iPhone lẫn điện thoại Android buộc Tencent phải khắc phục khẩn cấp.
Freelander 8 của Chery Jaguar Land Rover đã có màn trình diễn đáng kinh ngạc khi lăn xuống từ dốc cao mà vẫn giữ được cấu trúc cabin và hoạt động bình thường.
Sau 19 năm iPhone chỉ có một hình dạng, iPhone Duo là lần đầu Apple đổi kiểu dáng. Đi kèm với bản lề là một loạt thứ chưa từng có trên iPhone.
Mẫu xe SUV BMW iX5 Hydrogen hoàn toàn mới đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2028.
Doanh số Hyundai tại Việt Nam đạt gần 3.000 xe trong tháng 8/2026, đưa tổng lượng xe bán ra từ đầu năm lên hơn 31.500. Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất.
iPhone 18 Pro có giá gần 39 triệu đồng tại Việt Nam, tương đương hơn 4 tháng thu nhập bình quân, trong khi người Singapore chỉ cần khoảng 1/3 tháng lương.
John Ternus nhận mức lương 3 triệu USD cùng gói cổ phiếu mục tiêu 55 triệu USD trong năm tài chính 2027, nâng tổng thù lao lên khoảng 58 triệu USD.
Streaming cho phép xem trọn mùa phim trong một đêm, nhưng chờ từng tập lại mang đến cảm giác háo hức và kết nối cộng đồng mà việc “cày” phim khó có được.
Tâm điểm của sự kiện Apple đêm 9, rạng sáng ngày 10/9 là iPhone màn hình gập. Khác với tất cả các dự đoán Ultra hay Fold, Apple gọi nó là iPhone Duo.
Mẫu xe sedan hạng sang đầu bảng Lexus LS vẫn chưa bị "khai tử' sau gần 1 thập kỷ, xe vừa được nâng cấp nhẹ nhưng toàn diện tại thị trường quê nhà Nhật Bản.
Hyundai vừa ra mắt phiên bản Lounge Edition mới cho Creta, Creta Electric và Alcazar, tập trung nâng cấp thiết kế, không gian nội thất và tiện nghi cao cấp hơn.
iPhone 16, iPhone 17, 17e và iPhone Air tại Việt Nam đồng loạt tăng giá sau khi Apple ra mắt thế hệ iPhone mới, có mẫu tăng tới 4 triệu đồng.
Hyundai đang phải triệu hồi mẫu xe SantaFe Hybrid tại châu Âu do lỗi dây an toàn. Trước đó, hãng cũng phải thực hiện đợt triệu hồi tương tự tại thị trường Mỹ.
Lưu sẵn địa chỉ và truy cập nhanh các dịch vụ giúp người dùng Grab rút ngắn nhiều thao tác khi gọi xe, đặt đồ ăn hoặc gửi hàng.