Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] Sân bay Gia Bình hướng tới chuẩn 5 sao

Bất động sản

[INFOGRAPHIC] Sân bay Gia Bình hướng tới chuẩn 5 sao

Ngày 11/12 Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh, dự án hơn 196.000 tỷ đồng với nhà ga chuẩn 5 sao.

san-bay-gia-binh-5-sao.jpg
#Phát triển sân bay quốc tế Gia Bình #Dự án sân bay Bắc Ninh #Chuẩn 5 sao cho sân bay #Chính sách đầu tư hàng không #Quy hoạch giao thông tỉnh Bắc Ninh

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới