[INFOGRAPHIC] Quốc Anh có lợi thế ngoại hình, nỗ lực diễn xuất

Hyundai vừa triệu hồi loạt xe đời mới tại Mỹ do hai lỗi khác nhau liên quan đến hệ thống treo. Cả hai đợt triệu hồi đều ảnh hưởng đến Tucson, Elantra và Venue.
Jeon Chi Hân theo đuổi diễn xuất từ năm 9 tuổi, tích lũy kinh nghiệm qua sân khấu và phim ảnh. Em muốn khám phá những dạng vai mới, đồng thời duy trì việc học với sự đồng hành của gia đình.
Sau đêm bán kết với ba phần thi trình diễn áo dài, trang phục công sở và dạ hội, 20 thí sinh xuất sắc giành quyền tranh tài tại chung kết Miss Asian 2026.
Lần đầu lộ diện rõ mặt trong MV của Quân A.P, Lê Khanh gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp cùng chuyện tình kéo dài 12 năm với nam ca sĩ.
Nguyễn Thị Linh kể chuyện làm video cùng anh trai, lưu giữ ký ức tuổi thơ và đưa những nét văn hóa vùng cao Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.
Gần 20 năm sau “Trăng nơi đáy giếng”, diễn viên Hồng Ánh vẫn nhớ lời dặn của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.
H'Hen Niê cùng bố mẹ đẻ, chồng và con gái sang châu Âu, biến mong ước cùng đấng sinh thành ngắm cảnh trời Âu thành hiện thực.
Theo đuổi âm nhạc nhiều năm, Cao Phú Quý chia sẻ về cơ duyên đến với phim “Căn nhà không mái che”, những thử thách khi vào vai con trai màn ảnh của Duy Hưng.
Sau khi sinh con đầu lòng, bà xã Hà Đức Chinh nhận lời khen nhờ nhan sắc thăng hạng. Mới đây, thông tin cô mang thai lần hai tiếp tục thu hút sự chú ý.
Erik, Đức Phúc, Tiểu Vy cùng nhiều nghệ sĩ Việt hòa mình vào đêm diễn thứ hai của BigBang tại Hà Nội.
Trở lại màn ảnh nhỏ với vai Tươi trong "Căn nhà không mái che", diễn viên Trang Moon gây chú ý nhờ lối diễn duyên dáng.
Concert Resonantia quy tụ những giọng ca thính phòng hàng đầu Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Đàm Thu Trang, Juky San, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Tùng Dương chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ khi hòa mình vào concert BigBang tại Hà Nội tối ngày 24/10.
Hàng vạn khán giả lấp đầy các hàng ghế ở sân Mỹ Đình tại concert BigBang. Các thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc tích cực giao lưu với khán giả, trình diễn bùng nổ.
Diệp Bảo Ngọc gây chú ý với hai tạo hình hanbok đối lập khi du lịch Hàn Quốc. Nhan sắc và thần thái quý phái khiến cô được ví như Hoàng hậu Ki.
Diện áo yếm corset đỏ rượu gợi cảm kết hợp quần jeans rách gối, Minh Hằng khiến khán giả xuýt xoa trước vóc dáng thon gọn ở tuổi 39.
Lê Hào kể chuyện đóng phim ở miền Tây, bài học khi casting “Đất Đỏ” và cách gia đình đồng hành để em cân bằng diễn xuất với việc học.
Phương Ly gây chú ý khi được đề cử top gương mặt đẹp nhất thế giới. Nữ ca sĩ từng gây sốt khi được G-Dragon thả tim trên Instagram.
Hàng chục nghìn khán giả đổ về sân Mỹ Đình tham dự concert BigBang. Sức hút của nhóm khiến thị trường vé sôi động, nhiều hạng bị đẩy giá lên gần gấp 3 lần.
Hai đêm nhạc thuộc chuyến lưu diễn XX: Cosmos của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình kéo theo nhu cầu mua sắm trang phục, làm tóc, trang điểm làm móng tăng cao.
Mai Anh chia sẻ về sự chuẩn bị cho đêm chung kết Supermodel International 2026, diễn ra vào tối nay (24/10), tại Thái Lan.