[INFOGRAPHIC] Chân dung thần tượng Kpop người Việt gây chú ý

Mẫu xe sedan thể thao Hyundai Elantra N Monochrome đặc biệt vừa ra mắt, trái ngược với bản thường, xe sở hữu ngoại hình "trầm" hơn nhiều với tông màu đen tuyền.
Từ Vovinam chuyển sang điền kinh, Nguyễn Văn Khang từng bước khẳng định bản thân trên đường chạy, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên thể chất.
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Khả Ngân khiến khán giả thích thú khi chia sẻ loạt ảnh khoe bụng bầu trong chiếc váy xanh trẻ trung.
Hoa hậu Mai Phương Thúy thu hút sự chú ý với áo cổ yếm, quần ôm sát và khăn lụa trùm đầu. Phong cách mới mang đến diện mạo khác lạ cho người đẹp.
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