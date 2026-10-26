[INFOGRAPHIC] Cặp anh em ruột Thanh Sơn - Nam Việt điển trai, tài năng

Cuộc điều tra sẽ làm rõ việc Booking.com có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngăn chặn nội dung bất hợp pháp và giảm thiểu rủi ro trực tuyến hay không.
Trở lại màn ảnh nhỏ với vai Tươi trong "Căn nhà không mái che", diễn viên Trang Moon gây chú ý nhờ lối diễn duyên dáng.
Concert Resonantia quy tụ những giọng ca thính phòng hàng đầu Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Đàm Thu Trang, Juky San, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Tùng Dương chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ khi hòa mình vào concert BigBang tại Hà Nội tối ngày 24/10.
Hàng vạn khán giả lấp đầy các hàng ghế ở sân Mỹ Đình tại concert BigBang. Các thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc tích cực giao lưu với khán giả, trình diễn bùng nổ.
Diệp Bảo Ngọc gây chú ý với hai tạo hình hanbok đối lập khi du lịch Hàn Quốc. Nhan sắc và thần thái quý phái khiến cô được ví như Hoàng hậu Ki.
Diện áo yếm corset đỏ rượu gợi cảm kết hợp quần jeans rách gối, Minh Hằng khiến khán giả xuýt xoa trước vóc dáng thon gọn ở tuổi 39.
Lê Hào kể chuyện đóng phim ở miền Tây, bài học khi casting “Đất Đỏ” và cách gia đình đồng hành để em cân bằng diễn xuất với việc học.
Phương Ly gây chú ý khi được đề cử top gương mặt đẹp nhất thế giới. Nữ ca sĩ từng gây sốt khi được G-Dragon thả tim trên Instagram.
Hàng chục nghìn khán giả đổ về sân Mỹ Đình tham dự concert BigBang. Sức hút của nhóm khiến thị trường vé sôi động, nhiều hạng bị đẩy giá lên gần gấp 3 lần.
Hai đêm nhạc thuộc chuyến lưu diễn XX: Cosmos của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình kéo theo nhu cầu mua sắm trang phục, làm tóc, trang điểm làm móng tăng cao.
Mai Anh chia sẻ về sự chuẩn bị cho đêm chung kết Supermodel International 2026, diễn ra vào tối nay (24/10), tại Thái Lan.
Sở hữu ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên, Nam Việt đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai Hùng trong phim "Căn nhà không mái che".
Tốt nghiệp với GPA 4.0 tại Trung Quốc, Ngô Bá Được chọn làm nhân viên thu mua, tìm cách đưa tiếng Trung đến gần hơn với thực tế công việc.
Đức Phúc xác nhận làm lại mũi và cằm sau gần 10 năm, đồng thời tiết lộ từng bị chấn thương mũi khi đi biểu diễn năm 2023.
Trước sự ra đi của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Hùng Thuận có dòng tâm sự xúc động, bày tỏ lòng biết ơn người trao cho anh vai bé An.
Trúc Anh chia sẻ về quá trình hóa thân vào vai Nga trong phim “Căn nhà không mái che”, trải nghiệm ca hát tại “Chắp cánh tuổi thơ".
Erik tiết lộ từng được Đức Phúc tâm sự trước cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên và trực tiếp chăm sóc đàn anh trong lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai.
Tổ chức Miss Grand International khẳng định 6 đại diện gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào sẽ không thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026.
Hanbin ra mắt cùng TEMPEST năm 2022 và phát hành sản phẩm solo đầu tay “No Fear”.
Từ Vovinam chuyển sang điền kinh, Nguyễn Văn Khang từng bước khẳng định bản thân trên đường chạy, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên thể chất.