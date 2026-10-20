[INFOGRAPHIC] Các cặp đôi chồng đạo diễn - vợ sản xuất phim gây chú ý

Sony giới thiệu bộ ba Walkman cao cấp tại Melbourne 2026, mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt đỉnh với thiết kế sang trọng và công nghệ hiện đại.
Từ một VĐV trẻ, Đỗ Hồng Linh bước sang thời trang và xem The Face Vietnam 2026 là cột mốc để bắt đầu lại.
Sau thời gian kín tiếng trong chuyện tình cảm, Vương Anh Ole bất ngờ chia sẻ loạt ảnh lễ ăn hỏi bên bạn gái Ngọc Mai.
Á hậu Minh Kiên, Khánh Linh, Khánh My và Hoàng Kim Ngọc gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, quyến rũ.
Góp mặt trong phim điện ảnh, MV và các chương trình biểu diễn, Ngô Bảo Hân mong muốn tiếp tục theo đuổi diễn xuất, đồng thời trau dồi khả năng nhảy múa.
Nguyễn Hoàng Việt bất ngờ công khai loạt ảnh cầu hôn họa sĩ Phan Anh Thư, đánh dấu bước tiến mới trong chuyện tình của cặp đôi.
Á hậu Vân Nhi gây chú ý với gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài cùng phong cách thời trang nữ tính sau Hoa hậu Việt Nam 2024.
Với Ngô Bảo Ngọc, ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ là dấu mốc ý nghĩa, mà còn là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực bền bỉ của cô nhiều năm qua.
Trong chuyến du lịch mừng sinh nhật tuổi 38 của Đông Nhi, bé Winnie – con gái lớn của nữ ca sĩ và Ông Cao Thắng gây chú ý với bộ ảnh xinh xắn tại Ô Trấn.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cùng các ca sĩ Tân Nhàn, Anh Thơ và Phương Nga dành nhiều thời gian học tập, nghiên cứu để đạt học vị tiến sĩ.
Diện áo khoét vai, khoét ngực kết hợp quần ống suông xuống phố, Trúc Anh nhận nhiều lời khen về nhan sắc và vóc dáng thon gọn sau hành trình giảm 25 kg.
Sau khi đăng quang Miss Culture Vietnam 2026, Nguyễn Hoài Đoan tiếp tục theo đuổi nhiều vai trò từ người mẫu, KOL, MC song ngữ đến giảng dạy tiếng Anh.
Giữa không gian rực đỏ của làng hương Quảng Phú Cầu, chàng trai Philippines đã chuẩn bị màn cầu hôn đặc biệt dành cho bạn gái bằng khoảng 1.500 bó tăm hương.
Sau lịch trình làm việc dày đặc, MC Trấn Thành dành thời gian cho bà xã và úp mở về điểm đến trong chuyến đi lần này.
Sau khi rời căn biệt thự gắn bó 17 năm, Đàm Vĩnh Hưng xây dựng nơi ở mới, chú trọng không gian học tập và sinh hoạt của con trai.
Lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới, Phương Anh Đào nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 đổi mới hình thức, đa dạng phong cách biểu diễn, giúp phát hiện và thúc đẩy các nghệ sĩ trẻ trên con đường nghệ thuật.
Bước sang tuổi 50, ca sĩ Đan Trường vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi gương mặt điển trai, làn da ít nếp nhăn và vóc dáng phong độ.
Với H’Vi Ktla, Sao Mai 2026 là cơ hội để khán giả nhìn thấy rõ hơn con đường âm nhạc cô đã theo đuổi từ nhỏ.
Dù bày tỏ ám ảnh bởi mùi hương quá nồng, nhiều dân văn phòng Hà Nội vẫn hứng khởi "đu trend" cắm hoa sữa, mang lại những khoảnh khắc check-in đầy tiếng cười.
Vốn gắn với hình ảnh nữ tính cùng mái tóc dài, Nam Thương bất ngờ cắt tóc ngắn để đi concert thần tượng, mang đến diện mạo khác lạ.