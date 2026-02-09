[INFOGRAPHIC] Nam giới trung niên dễ mắc bệnh gì?

Mới đây, cộng đồng mạng đã được một phen "đứng ngồi không yên" khi trang cá nhân của Ciin hoạt động trở lại sau thời gian dài "mất nick".
Với hàm lượng chất dinh dưỡng cao, thịt dê giúp phòng ngừa bệnh tim mạch, thiếu máu, hỗ trợ da đẹp và tăng cường sinh lực, nhưng cần sử dụng vừa phải.
Một người phụ nữ bị viêm da nặng sau peel tại tiệm gội đầu, chuyên gia cảnh báo về rủi ro lớn khi làm đẹp không đúng kỹ thuật, đặc biệt trong dịp Tết.
Chủ động giám sát, kiểm tra và chuẩn bị phương án ứng phó dịch bệnh mới nổi như Nipah, MERS-CoV, cúm H5N1 tại các cửa khẩu Việt Nam.
Ca nhiễm virus Nipah tại Bangladesh đã tử vong, WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trong khu vực.
Trẻ em sử dụng thiết bị điện tử sớm có thể gây hại thị lực, rối loạn giấc ngủ, giảm vận động, ảnh hưởng khả năng tập trung, ngôn ngữ và phát triển cảm xúc.
Tập trung vào các động tác dễ thực hiện như plank, crunch và leg raise để giữ dáng, giảm mỡ hiệu quả trong thời gian ngắn chuẩn bị đón Tết.
Trứng chứa enzyme, vitamin D, protein và khoáng chất giúp xương chắc khỏe, đồng thời phù hợp trong chế độ ăn uống lành mạnh cho tim mạch.
Người phụ nữ khám sức khỏe định kỳ được phát hiện u dưới niêm mạc, được bác sĩ xử trí toàn diện, cắt bỏ an toàn bằng nội soi hiện đại, tránh biến chứng.
Bữa sáng bảo vệ tuyến giáp cần giàu protein, selen, kẽm và i-ốt từ trứng, sữa, cá, các loại hạt và rau xanh để ổn định hormone.
Bé N.T.N. (40 tháng tuổi, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) được chuyển lên từ tuyến dưới trong tình trạng đau bụng nhiều và buồn nôn.