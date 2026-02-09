[INFOGRAPHIC] Nam giới trung niên dễ mắc bệnh gì?

Loại thịt ít béo giàu khoáng chất, tốt cho sức khỏe tổng thể Với hàm lượng chất dinh dưỡng cao, thịt dê giúp phòng ngừa bệnh tim mạch, thiếu máu, hỗ trợ da đẹp và tăng cường sinh lực, nhưng cần sử dụng vừa phải.

Chăm sóc tóc đúng cách, tránh tổn thương nang tóc lâu dài Việc chăm sóc tóc, da đầu đúng cách giúp duy trì hàng rào bảo vệ da, giảm viêm quanh nang tóc, qua đó hạn chế rụng tóc sinh lý và bệnh lý.

'Làm đẹp cấp tốc' đón Tết, người phụ nữ hỏng khuôn mặt Một người phụ nữ bị viêm da nặng sau peel tại tiệm gội đầu, chuyên gia cảnh báo về rủi ro lớn khi làm đẹp không đúng kỹ thuật, đặc biệt trong dịp Tết.

Giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cửa khẩu để bảo vệ cộng đồng dịp Tết Chủ động giám sát, kiểm tra và chuẩn bị phương án ứng phó dịch bệnh mới nổi như Nipah, MERS-CoV, cúm H5N1 tại các cửa khẩu Việt Nam.

WHO xác nhận một ca tử vong do virus Nipah ở Bangladesh Ca nhiễm virus Nipah tại Bangladesh đã tử vong, WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trong khu vực.

[INFOGRAPHIC] Trẻ em sử dụng thiết bị điện tử nguy hại gì? Trẻ em sử dụng thiết bị điện tử sớm có thể gây hại thị lực, rối loạn giấc ngủ, giảm vận động, ảnh hưởng khả năng tập trung, ngôn ngữ và phát triển cảm xúc.

Cách bổ sung Omega-3 hiệu quả cho sức khỏe toàn diện Do cơ thể con người không thể tự tổng hợp Omega-3, việc bổ sung thông qua chế độ ăn uống hoặc các sản phẩm bổ sung là cần thiết để duy trì, bảo vệ sức khỏe.

Cảnh báo nguy cơ đột quỵ não gia tăng dịp Tết Số ca đột quỵ có xu hướng gia tăng mạnh trong dịp Tết, diễn tiến nhanh và để lại hậu quả nặng nề.

Bài tập giảm mỡ bụng dễ áp dụng để vóc dáng gọn gàng dịp Tết Tập trung vào các động tác dễ thực hiện như plank, crunch và leg raise để giữ dáng, giảm mỡ hiệu quả trong thời gian ngắn chuẩn bị đón Tết.

Lợi ích của trứng trong phòng ngừa loãng xương, bảo vệ tim mạch Trứng chứa enzyme, vitamin D, protein và khoáng chất giúp xương chắc khỏe, đồng thời phù hợp trong chế độ ăn uống lành mạnh cho tim mạch.

Không triệu chứng đi khám phát hiện u dưới niêm mạc Người phụ nữ khám sức khỏe định kỳ được phát hiện u dưới niêm mạc, được bác sĩ xử trí toàn diện, cắt bỏ an toàn bằng nội soi hiện đại, tránh biến chứng.

Ăn sáng thế nào để bảo vệ tuyến giáp? Bữa sáng bảo vệ tuyến giáp cần giàu protein, selen, kẽm và i-ốt từ trứng, sữa, cá, các loại hạt và rau xanh để ổn định hormone.

Hồi sinh bé trai nguy kịch do thuyên tắc mạch máu não Khi trẻ có bất kỳ triệu chứng thần kinh khởi phát đột ngột như đau đầu dữ dội kèm nôn ói, rối loạn đi đứng, co giật, yếu liệt nửa người… cần cấp cứu ngay.

3 tuần điều trị tích cực để cứu người đàn ông nguy kịch do vi khuẩn Whitmore Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao, ho và khó thở, dùng thuốc không thuyên giảm, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trẻ 11 tuổi đau nghẹn vùng cổ, bác sĩ phát hiện đồng xu 3 cm nằm ở thực quản Phụ huynh cần quan sát, trông chừng trẻ cẩn thận, hạn chế để trẻ chơi, ngậm các vật nhỏ, trơn, dễ nuốt. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, không tự xử lý tại nhà.

Phẫu thuật nội soi cắt lách xoắn cho bệnh nhi ở Quảng Trị Bé N.T.N. (40 tháng tuổi, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) được chuyển lên từ tuyến dưới trong tình trạng đau bụng nhiều và buồn nôn.

Người bệnh phải trả bao nhiêu tiền để sử dụng thuốc trị ung thư mới của Nga? Thuốc Pembroria của Nga điều trị một số loại ung thư, chưa nằm trong danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả.

Ngã từ độ cao 4m vào thanh sắt khi dọn nhà đón tết, người bệnh nguy kịch Trong thời điểm chuẩn bị Tết, cần chú ý an toàn lao động để phòng tránh các tai nạn như chấn thương nặng, đặc biệt khi dọn dẹp nhà cửa.

Cụ bà 78 tuổi bất ngờ ngừng tim, truy mạch nguy kịch Ngay sau khi tuần hoàn tạm ổn định, các bác sĩ tiếp tục thực hiện ca can thiệp, đặt thành công 2 stent, khôi phục dòng máu nuôi tim cho người bệnh...