[INFOGRAPHIC] Một ngày ăn bao nhiêu muối là đủ để bảo vệ tim mạch, thận?

Loại rau giòn ngọt, giàu vitamin, chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe Bắp non giòn ngọt, giàu vitamin và khoáng chất, dễ chế biến, mang lại lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch, xương khớp và tăng cường miễn dịch.

Trẻ mắc cúm, phế cầu và virus hợp bào hô hấp RSV gia tăng Thời tiết giao mùa, số ca bệnh nhi mắc các bệnh đường hô hấp như cúm mùa, đặc biệt là cúm A, phế cầu và nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV gia tăng.

Thói quen buổi sáng giúp trái tim khỏe, giảm nguy cơ đột quỵ Phòng ngừa đột quỵ không chỉ là việc của bệnh viện hay thuốc men mà bắt đầu từ chính thói quen hàng ngày, đặc biệt là buổi sáng.

Số ca mắc cúm mùa tăng vọt tại nhiều nước do chủng mới Giới chuyên gia cảnh báo, các chủng virus cúm đang lưu hành có thể đã xuất hiện những đột biến nhỏ khiến vaccine hiện hành giảm phần nào hiệu quả bảo vệ.

TP HCM kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng trẻ em, bình bú, vú ngậm nhân tạo UBND TP HCM vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm soát các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo trên địa bàn.

Thi trực tuyến về tiêm chủng, mở rộng kiến thức phòng chống dịch bệnh Đây là hoạt động truyền thông sáng tạo, thiết thực, góp phần lan tỏa thông điệp về tiêm chủng an toàn, đúng lịch và đầy đủ.

Cách chăm sóc trẻ bị sốt để tránh biến chứng Sốt cao không tự khỏi, cha mẹ cần hiểu rõ cách xử trí đúng, tránh mẹo dân gian nguy hiểm, để bảo vệ sức khỏe của trẻ nhỏ.

25% số ca tử vong sơ sinh do sinh non, hoàn toàn có thể phòng ngừa Trẻ sinh non đối mặt với vô số biến chứng ngắn hạn như hạ thân nhiệt, hội chứng suy hô hấp, cơn ngừng thở, còn ống động mạch, xuất huyết não, nhiễm khuẩn huyết.

Bị suy tim cấp, người đàn ông thoát chết nhờ kỹ thuật lọc máu Bệnh nhân 71 tuổi mắc nhiều bệnh nền nguy kịch, đã được các bác sĩ điều trị kịp thời nhờ kỹ thuật lọc máu liên tục.

Lần đầu tiên Đồng bằng Sông Cửu Long ghép thận từ người hiến chết não Thành công này đánh dấu một cột mốc quan trọng, một bước tiến vượt bậc về chuyên môn của ngành y tế vùng ĐBSCL trong lĩnh vực ghép tạng.

Bé gái 10 tháng tuổi bị viêm kết mạc do dị ứng thuốc nặng Hội chứng Stevens Johnson là một thể dị ứng thuốc nặng có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Thầy giáo trẻ bị đột quỵ được cứu sống trong gang tấc Trước khi bị đột quỵ, anh T. chỉ thỉnh thoảng xuất hiện những cơn đau đầu nhẹ, nghĩ rằng do áp lực công việc.

Mổ cấp cứu cho sản phụ thai to, ngôi mặt sẹo mổ cũ dính Chỉ một sai sót nhỏ có thể dẫn đến tai biến nghiêm trọng. Trong phòng mổ, mọi thao tác đều phải chính xác tuyệt đối.

Men vi sinh có thực sự tốt cho sức khỏe vùng kín? Bên cạnh việc chú ý giữ gìn vệ sinh vùng kín sạch sẽ, phụ nữ nên bổ sung những thực phẩm và hoạt chất có lợi giúp phòng ngừa hiệu quả các bệnh lý phụ khoa.

Công ty Đại Cát Á bị rút giấy phép 11 mỹ phẩm thiếu hồ sơ chứng minh an toàn Cục Quản lý Dược thu hồi 11 mỹ phẩm của Công ty Quốc tế Đại Cát Á vì vi phạm quy định về hồ sơ chứng minh an toàn và chất lượng sản phẩm.

Thanh niên 30 tuổi phát bệnh dại sau 6 tháng bị chó cắn Với người bị động vật nghi dại cắn hay cào không chảy máu hay liếm trên da bị tổn thương cần được tiêm phòng dại ngay lập tức.

Đột ngột đau bụng, sản phụ 31 tuổi không ngờ rau bong non thể nặng Rau bong non là một trong những cấp cứu sản khoa đặc biệt nguy hiểm, thường xảy ra ở giai đoạn cuối thai kỳ với diễn biến đột ngột và nhanh chóng.

Cứu sống bé trai sinh non 36 tuần mắc teo ruột non hiếm gặp Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa điều trị thành công bé trai sinh non 36 tuần mắc teo ruột non kèm thoát vị cuống rốn.