[INFOGRAPHIC] Một ngày ăn bao nhiêu muối là đủ để bảo vệ tim mạch, thận?

Từng được biết đến bởi loạt hồi môn cực khủng trong đám cưới, Minh Thư - ái nữ tiệm vàng lớn nhất nhì miền Tây vừa vượt cạn thành công.
Bắp non giòn ngọt, giàu vitamin và khoáng chất, dễ chế biến, mang lại lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch, xương khớp và tăng cường miễn dịch.
Thời tiết giao mùa, số ca bệnh nhi mắc các bệnh đường hô hấp như cúm mùa, đặc biệt là cúm A, phế cầu và nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV gia tăng.
Phòng ngừa đột quỵ không chỉ là việc của bệnh viện hay thuốc men mà bắt đầu từ chính thói quen hàng ngày, đặc biệt là buổi sáng.
Giới chuyên gia cảnh báo, các chủng virus cúm đang lưu hành có thể đã xuất hiện những đột biến nhỏ khiến vaccine hiện hành giảm phần nào hiệu quả bảo vệ.
UBND TP HCM vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm soát các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo trên địa bàn.
Sốt cao không tự khỏi, cha mẹ cần hiểu rõ cách xử trí đúng, tránh mẹo dân gian nguy hiểm, để bảo vệ sức khỏe của trẻ nhỏ.
Bệnh nhân 71 tuổi mắc nhiều bệnh nền nguy kịch, đã được các bác sĩ điều trị kịp thời nhờ kỹ thuật lọc máu liên tục.
Bên cạnh việc chú ý giữ gìn vệ sinh vùng kín sạch sẽ, phụ nữ nên bổ sung những thực phẩm và hoạt chất có lợi giúp phòng ngừa hiệu quả các bệnh lý phụ khoa.
Cục Quản lý Dược thu hồi 11 mỹ phẩm của Công ty Quốc tế Đại Cát Á vì vi phạm quy định về hồ sơ chứng minh an toàn và chất lượng sản phẩm.
Với người bị động vật nghi dại cắn hay cào không chảy máu hay liếm trên da bị tổn thương cần được tiêm phòng dại ngay lập tức.
Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa điều trị thành công bé trai sinh non 36 tuần mắc teo ruột non kèm thoát vị cuống rốn.
Bổ sung collagen từ thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hóa là cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp da săn chắc, mịn màng và tươi sáng.