[INFOGRAPHIC] Loài rắn giống hệt rắn cạp nong nhưng không có nọc độc

Giải mã

Loài rắn sọc đốm đỏ có vẻ ngoài giống rắn cạp nong sở hữu nọc độc nguy hiểm. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng không có nọc độc, hoàn toàn vô hại với con người.

ran-soc-dom-do.jpg
#Rắn sọc đốm đỏ #Nọc độc rắn #Rắn không độc #Loài rắn

