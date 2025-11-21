[INFOGRAPHIC] Loài rắn giống hệt rắn cạp nong nhưng không có nọc độc

Loài rắn sọc đốm đỏ có vẻ ngoài giống rắn cạp nong sở hữu nọc độc nguy hiểm. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng không có nọc độc, hoàn toàn vô hại với con người.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Một con chim ưng mới được bán với mức giá gần 2,5 tỷ đồng tại Cuộc đấu giá của Câu lạc bộ chim ưng Saudi lần thứ 25.
Trong 2 ngày (19 - 20/11), một số người dân đã chụp được hình ảnh mây gợn sóng xuất hiện trên bầu trời ở Hà Nội.
Trong tháng 12, ba con giáp này được dự báo đảo chiều vận mệnh, quý nhân xuất hiện đúng lúc, đưa sự nghiệp lẫn tài lộc tiến nhanh như diều gặp gió.
Sống từ hàng chục triệu năm trước, loài chim cánh cụt khổng lồ Icadyptes khiến các nhà cổ sinh vật học bất ngờ bởi kích thước khủng lẫn môi trường đặc biệt.
Nhiều người dân giật mình, sợ hãi khi nhìn thấy hàng trăm con giun đất trồi lên quanh khu vực sân vận động phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận một con diều hoa Miến Điện do người dân xã Cửa Tùng tự nguyện giao nộp. Đây là quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Tháng 10 âm lịch mang đến cơ hội lớn về tài chính, sự nghiệp và tình cảm cho 3 con giáp nổi bật cuối năm 2025.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn lấy can đảm để bày tỏ tình cảm với người ấy và hãy ưu tiên làm việc quan trọng trước.
Các nhà khoa học đã giải mã ngôn ngữ bí ẩn của cá nhà táng. Họ cho rằng, loài này có cách phát âm tương tự như tiếng nói của con người.
Theo nghiên cứu mới công bố, nguyên nhân chính khiến nhím biển chết hàng loạt là mầm bệnh, bão và nhiệt độ khắc nghiệt.
Khám phá 3 vật phẩm phong thủy giúp gia đình gặp may mắn, thu hút tài lộc và bình an trong cuộc sống hàng ngày.
Tháng 12 mang đến vận trình rực sáng cho ba con giáp khi họ hóa giải khó khăn, thể hiện bản lĩnh vững vàng và thu hút tài lộc đột phá trên mọi phương diện.
Tắc kè hoa (họ Chamaeleonidae) được cả thế giới biết đến nhờ khả năng biến màu, đôi mắt chuyển động độc lập và lối săn mồi cực kỳ độc đáo trong giới bò sát.
Nấm dù mùi tỏi (Marasmius alliaceus) nổi bật nhờ mùi hương đặc trưng như tỏi, khiến nó trở thành một trong loài nấm thú vị nhất đối với giới nghiên cứu.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/11, Nhân Mã được Thần Tài ưu ái, tài vận nổi bật, nên chú ý hơn. Song Tử đừng tò mò quá để tránh rắc rối.
Bước sang tháng 10 âm lịch, năm con giáp này bất ngờ đón vận may rực rỡ, tiền bạc hốt mỏi tay, tài lộc kéo dài đến tận Tết 2026 khiến ai cũng đỏ mắt.
Kết quả xét nghiệm cho thấy nước biển chuyển màu xanh lá ở phường Vũng Tàu do có sự xuất hiện của tảo Noctiluca scintillans.
Khi ngủ, nếu vô tình mơ thấy năm điều dưới đây, bạn đừng bỏ qua. Nhiều người tin rằng đây là dấu hiệu Thần Tài đang âm thầm mang đến cơ hội đổi đời.
Đúng ngày mùng 1/10 Âm lịch, 3 con giáp này may mắn đón lộc, tài lộc tăng vọt, sự nghiệp thuận lợi và vững vàng cuối năm.
Được phát hiện cách đây 200 năm tại xứ Wales, chiếc bát làm bằng đá và thiếc có niên đại khoảng 3.300 năm tuổi ẩn chứa bí mật gây bất ngờ.