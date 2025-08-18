[INFOGRAPHIC] Loài nhện lạc đà độc đáo của Việt Nam

Dinorhax rostrumpsittaci là loài loài nhện loài nhện lạc đà duy nhất được ghi nhận ở Việt Nam, gây chú ý bởi hình dạng kỳ lạ và tập tính săn mồi đặc trưng.
Trong hội 9x Hà thành, Mẫn Tiên là người sở hữu visual trẻ trung nhất, lại thêm style đẹp đỉnh chóp không có điểm chê.
Tử vi dự đoán, 3 con giáp này càng lớn tuổi càng sở hữu tài sản lớn, nhà cửa đất đai trải dài, tài chính lúc nào cũng rủng rỉnh.
Chuối Blue Java với màu xanh biếc hiếm thấy và hương vị tựa kem vani đang trở thành loại trái cây độc lạ khiến nhiều tín đồ ẩm thực khắp thế giới mê mẩn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần nhiệt tình trong công việc, tài vận nở rộ khi có thể được thưởng lớn.
Kiến thợ mộc Florida được ghi nhận có khả năng cắt cụt và xử lý vết thương cho đồng loại, trở thành sinh vật hiếm hoi trên Trái Đất biết phẫu thuật.
Loài voi cổ đại Deinotherium gây sốc với hình dáng quái lạ, được xem là một trong những sinh vật tiền sử khổng lồ nhất lịch sử loài người từng biết.
Tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp này liên tiếp gặp vận may, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hanh thông, tình duyên khởi sắc khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Nhiều loài động vật hoang dã sở hữu năng lực tỏa hương thơm độc đáo, vừa để quyến rũ đối phương, vừa để bảo vệ bản thân, khiến giới khoa học vô cùng ngạc nhiên.
Trong thế giới tự nhiên, có những loài sinh vật đặc biệt biết tạo ra điện, vừa phòng thủ vừa săn mồi, khiến kẻ thù khó lòng chống đỡ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 18/8, Nhân Mã nên bình tĩnh khi bị tiểu nhân soi mói, chèn ép. Sư Tử đầu tư nên tìm hiểu nhiều nguồn tin, đề phòng rủi ro.
10 ngày tới là thời khắc vàng để 3 con giáp bứt phá mạnh mẽ, tài lộc thịnh vượng, sự nghiệp suôn sẻ và liên tục đón tin vui bất ngờ.
Trong tháng 9, 3 con giáp này được xem là “con cưng của may mắn”, liên tục gặp cơ hội tốt, sự nghiệp và tài lộc thăng tiến mạnh mẽ.
Các loài cá nóc (bộ Tetraodontiformes) nổi tiếng với ngoại hình đặc biệt và khả năng tự vệ độc đáo, là ẩn số đầy thú vị trong thế giới đại dương.
May mắn tài chính ghé thăm, 3 con giáp này sẽ tích lũy nhanh chóng, bất ngờ có trong tay khoản tiền đủ để sở hữu căn nhà mơ ước.
Ong phong lan được mệnh danh là “hoa hậu” của thế giới côn trùng, với đôi cánh ánh kim rực rỡ hiếm thấy khiến giới khoa học và nhiếp ảnh gia mê mẩn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy Tuổi Dần có thể rơi vào tình huống khó xử, trong khi Thìn phóng khoáng, kết nhiều bạn ở vùng đất mới.
Megalodon, sát thủ đại dương khổng lồ thời tiền sử, được cho là tuyệt chủng hàng triệu năm trước, nhưng một số giả thuyết cho rằng chúng vẫn tồn tại.
Sóc bay lớn (Hylopetes spadiceus) là một trong những loài động vật kỳ thú của rừng nhiệt đới Việt Nam, nổi bật với khả năng "lướt bay" giữa tán cây.
Dù tuổi trẻ lận đận, 3 con giáp này kiên trì vượt khó, bước sang tuổi trung niên liền đón vận may dồn dập, sự nghiệp – tài lộc cùng thăng hoa.
Loài rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata) thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình độc đáo cùng những đặc điểm sinh học thú vị ít người biết đến.
Được ghi nhận trong các khu rừng ở Đông Nam Bộ, Loài trăn cộc (Python brongersmai) vừa gây ấn tượng bởi ngoại hình đặc trưng vừa ẩn chứa nhiều điều thú vị.