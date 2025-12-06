[INFOGRAPHIC] Đồi mồi dứa quý hiếm mắc lưới ngư dân Đà Nẵng

Trong lúc đánh bắt cá, ngư dân ở Đà Nẵng bất ngờ phát hiện cá thể đồi mồi nặng khoảng 17 kg mắc lưới nên đã báo và giao nộp cho cơ quan chức năng.
Rashmita Rasindran đến từ Malaysia, cao 1m82, có số đo ba vòng 90-66-92.5cm. Sau khi đoạt vương miện Miss Charm 2024, cô thăng hạng sắc vóc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/12, Xử Nữ tài lộc đang rất khá, chăm chỉ của cải hơn người. Bạch Dương gặp dữ hóa lành.
Trong tuần mới, 3 con giáp dưới đây được dự đoán sẽ được như ý trong nhiều việc, sự nghiệp hanh thông, tài chính dư giả.
Từ Chandra Bahadur Dangi đến cặp đôi Paulo và Katyucia, những kỷ lục về chiều cao thấp nhất thế giới đều gây ấn tượng mạnh.
Một con gấu mèo đã đột nhập cửa hàng rượu Ashland ABC ở bang Virginia (Mỹ). Về sau, nó được phát hiện bất tỉnh vì say xỉn trong nhà vệ sinh.
Đồng hồ trên sao Hỏa chạy nhanh hơn 477 micro giây so với trên Trái đất mỗi ngày. Do đó, các chuyên gia cho rằng cần một múi giờ hoàn toàn mới cho hành tinh đỏ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu tự hào khi mọi nỗ lực trong công việc được đền đáp xứng đáng, tài chính dồi dào.
Chuột cống (rattus norvegicus) sở hữu hàng loạt đặc điểm sinh học “ưu việt” khiến chúng trở thành loài động vật thành công bậc nhất thế giới.
Nhôm là nguyên tố kim loại quen thuộc, giữ vai trò quan trọng trong công nghiệp hiện đại và mang nhiều đặc điểm khiến nó trở nên đặc biệt.
Các cặp đôi Tý Sửu, Tỵ Dậu, Ngọ Mùi đều mang lại sự hòa hợp, thịnh vượng và tình cảm khăng khít qua thời gian.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/12, Nhân Mã vận thế đang lên, cố gắng làm việc. Song Ngư tình cảm hư hao.
Cuối năm Ất Tỵ, ba con giáp này được dự báo bùng nổ tài lộc. Bước sang Bính Ngọ, vận may tiếp tục tăng tốc, mở ra cơ hội đổi vận khiến ai cũng tò mò.
Năm 1966, hàng ngàn người đã nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ lao qua bầu trời rồi rơi xuống một khu rừng ở Pennsylvania. Một số người cho rằng đó là một UFO.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sử dụng tất cả 8 cổng ghép nối, phục vụ cả tàu chở người và chở hàng.
Dưới đây là những con giáp may mắn nhất tháng 12, hứa hẹn mang lại lợi nhuận ổn định và những cơ hội mới để gia tăng tài chính.
Nyctosaurus là một loài thằn lằn bay kỳ lạ thuộc kỷ Phấn trắng, nổi bật bởi chiếc mào hình “cột ăng-ten” hiếm thấy trong thế giới bò sát bay.
Một loài thực vật mới được phát hiện và cực kỳ quý hiếm, có tên gọi là Thismia selangorensis, đã được tìm thấy tại Malaysia.
Cá hổ Goliath (Hydrocynus goliath) là loài cá nước ngọt đáng sợ bậc nhất châu Phi, nổi tiếng với răng sắc nhọn và sức mạnh khủng khiếp.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát nên đạt hiệu quả cao, có thể được tăng lương.
Cá mập gulper - sinh vật tiền sử còn sót lại sau hàng triệu năm tiến hóa - đang ở bờ vực tuyệt chủng nếu không có kế hoạch bảo vệ đúng mức.
Nhện nửa đực nửa cái, chim lưỡng tính 2 màu... là những động vật cực hiếm gặp trên thế giới đã được các nhà khoa học phát hiện trong thời gian qua.