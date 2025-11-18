Hà Nội

Loài lan mới phát hiện tại Thanh Hóa quý hiếm thế nào?

Các nhà khoa học phát hiện lan gấm ngọc vân hồng quý hiếm tại Pù Luông, Thanh Hóa. Đây là một trong những nhóm lan dược liệu có giá trị nhất tại châu Á.

Tâm Anh (TH)
Theo thông tin từ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, trong các đợt khảo sát thực địa từ năm 2024 và 2025 thực hiện nội dung đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, các nhà khoa học đã phát hiện một loài lan quý hiếm trên thế giới được phân bố tại Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Người lao động.
Loài lan quý hiếm này có tên gọi lan gấm ngọc vân hồng, tên khoa học là Anoectochilus roxburghii, thuộc chi lan kim tuyến (Anoectochilus). Đây là một trong những nhóm lan dược liệu có giá trị nhất tại châu Á. Ảnh: Người lao động.
Ông Lê Thanh Hữu, Phó giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cho biết trong quá trình khảo sát thực vật tại khu vực suối Khuyên (xã Cổ Lũng), đường mòn lên đỉnh Pù Luông (xã Thành Sơn), Son Bá Mười (xã Lũng Cao) với độ cao 200 - 1.650m, các nhà khoa học đã ghi nhận khoảng 40 loài thực vật ở trạng thái ra hoa kết quả. Trong số nhiều loài lan được ghi nhận có loài lan gấm ngọc vân hồng quý hiếm. Ảnh: Người lao động.
Theo ông Lê Thanh Hữu, lan gấm ngọc vân hồng nổi bật với bộ lá xanh lục thẫm điểm vân ánh kim đẹp mắt, không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn được đánh giá cao trong y học cổ truyền. Ảnh: Người lao động.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, loài lan này chứa nhiều hợp chất sinh học quý như kinsenoside, flavonoid, polysaccharide..., có khả năng hỗ trợ điều trị các bệnh tiểu đường, viêm gan, rối loạn miễn dịch và một số loại ung thư. Ảnh L.X. Đắc/trungtamnhietdoivietnga.
Tại Việt Nam, loài lan gấm ngọc vân hồng phân bố rải rác ở một số vùng núi cao có khí hậu ẩm như Nghệ An, Lạng Sơn, Lâm Đồng... Ảnh L.X. Đắc/trungtamnhietdoivietnga.
Loài này hiện được xếp hạng rất nguy cấp (EN) trong Sách đỏ Việt Nam (2024) và được đưa vào Phụ lục IIA của Công ước CITES, cần kiểm soát chặt chẽ trong buôn bán quốc tế. Ảnh Nuraliev M.S.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
