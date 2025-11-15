[INFOGRAPHIC] Loài voọc bạc Đông Dương quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam

Voọc bạc Đông Dương là loài nguy cấp, quý hiếm, có tên trong cả sách đỏ Việt Nam lẫn sách đỏ thế giới.
Ferrari 849 Testarossa - siêu xe kế thừa di sản với sức mạnh, thiết kế vượt trội vừa ra mắt tại Bangkok, Thái Lan ngày 14/11 và dự kiến sắp bán ở Việt Nam.
Trong tuần mới, 3 con giáp dưới đây được dự đoán có sự nghiệp "lên hương", được Thần Tài gọi tên, giàu có hơn người.
Giữa kỷ Phấn trắng, một sinh vật mang hai chiếc sừng quỷ dữ trên đầu đã tung hoành khắp vùng Utah (Hoa Kỳ) – đó chính là khủng long Diabloceratops.
Các nhà khoa học đã xác định được một loài tê giác mới từng sinh sống ở Bắc Cực thuộc Canada cách đây khoảng 23 triệu năm.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ có tin vui muốn chia sẻ với gia đình, việc làm ăn phát đạt.
Ẩn mình trong những khu rừng ẩm của Úc và New Guinea, trăn thảm (Morelia spilota) nổi bật bởi hoa văn tuyệt đẹp như tấm thảm dệt tinh xảo của tự nhiên.
Cây bẫy mỡ (chi Pinguicula) có vẻ ngoài duyên dáng, nhỏ nhắn nhưng lại ẩn chứa cơ chế săn mồi vô cùng tinh vi của một loài thực vật ăn thịt hiếm có.
Nhện lưng đỏ là loài nhện bản địa nguy hiểm nhất ở Australia. Chúng có họ hàng gần với nhện góa phụ đen và sở hữu nọc độc thần kinh nguy hiểm
Tử vi dự báo sau ngày 15/11, ba con giáp bước vào thời kỳ vàng: vận may mở lối, cơ hội tài chính liên tiếp xuất hiện, tiền bạc sinh sôi mạnh mẽ.
Các cơn bão mặt trời dự kiến sẽ mang đến những cực quang phương Bắc rực rỡ sắc màu ở khắp Canada và các tiểu bang miền Bắc của Mỹ trong đêm thứ hai liên tiếp.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/11, Sư Tử vượng vận quý nhân, không phú cũng quý. Cự Giải bớt quan tâm đến người khác nói gì về mình.
Dưới đáy đại dương sâu thẳm, những cánh tay mềm mại của sao biển đuôi rắn (lớp Ophiuroidea) uốn lượn như vũ điệu bí ẩn của tạo hóa.
Tử vi dự báo cuối tuần này hai con giáp đón vận may bất ngờ như trúng số, tiền vào liên tục, trong khi hai tuổi khác lại cần đề phòng xui rủi khi đi xa.
Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện một cơn bão sao xảy ra trên một ngôi sao ngoài hệ Mặt trời. Bão sao này mạnh gấp 10.000 lần bão Mặt trời.
Từng thống trị vùng đất Nam Mỹ cổ đại, khủng long Patagotitan là sinh vật khổng lồ nhất từng bước đi trên Trái Đất.
Dù có tài và nỗ lực, 3 con giáp này vẫn khó giữ tiền trước tuổi 30. Tử vi cho thấy chỉ cần qua giai đoạn này, vận may sẽ xoay chuyển bất ngờ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi an tâm khi nhờ người thân làm giúp việc quan trọng và có kế hoạch chi tiêu rõ ràng.
Giữa sa mạc khô cằn của Mexico, xương rồng bạch đầu ông (Cephalocereus senilis) nổi bật với vẻ ngoài trông như ông già râu tóc bạc phơ.
Các nhà khoa học đã đặt tên cho một loài cá mập tiền sử mới có hình dáng gần giống lưỡi cưa theo tên nhân vật Pochita được yêu thích của Chainsaw Man.
Trong phong thủy, cây lựu không chỉ nở hoa rực rỡ mà còn tượng trưng cho phú quý, con đàn cháu đống và tài lộc dồi dào – bí quyết thịnh vượng của người xưa.
Hai ngày cuối tuần là thời điểm vàng với 3 con giáp này. Chỉ cần cẩn trọng, khiêm nhường và biết nắm bắt thời cơ, tài lộc sẽ đổ về như nước.