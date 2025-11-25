[INFOGRAPHIC] Đỉnh Phượng Hoàng mùa cỏ cháy vàng rực

Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Lẩu cù lao món ăn dân dã miền Tây với nồi độc đáo, nước dùng ngọt thanh, rau thịt tươi ngon, mang trọn hương vị sông nước miền Tây
Ngải Thầu Thượng – ngôi làng cao nhất Việt Nam, nơi biển mây bồng bềnh phủ thung lũng và mái nhà Mông, tạo khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.
Tuyên Quang mùa tam giác mạch bung nở, triền núi nhuộm sắc hồng tím, bản làng chìm trong sương mờ, đem đến trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ và say lòng du khách.
Lô Lô Chải (Tuyên Quang) đông nghẹt du khách xếp hàng dài săn ảnh mùa hoa tam giác mạch, cảnh tượng nhộn nhịp như ngày Tết.
Sáng 23/11, đỉnh Fansipan phủ lớp băng mỏng khi nhiệt độ xuống -3°C, tạo cảnh quan hiếm gặp thu hút nhiều du khách lên sớm săn khoảnh khắc đầu mùa.
Bánh tằm bì món ăn dân dã miền Tây kết hợp vị béo nước cốt dừa và mặn ngọt nước mắm, khiến du khách mê mẩn ngay từ miếng đầu tiên.
Để bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội tam giác mạch 2025, UBND xã Lũng Cú tạm dừng phương tiện chở khách lên cột cờ quốc gia nhằm tránh ùn tắc kéo dài.
Những ngày cuối tháng 11, Hạ Long nắng đẹp, cùng cảnh tàu biển cập cảng, trở thành điểm check-in “Hong Kong thu nhỏ” được giới trẻ ưa thích.
Đồi chè Long Cốc (Phú Thọ) xanh mướt như bức tranh, với quả đồi hình bát úp trập trùng và sương sớm huyền ảo, thu hút du khách khám phá và check-in.
8 vườn Quốc gia lớn nhất Việt Nam là điểm đến lý tưởng để du khách trekking, khám phá hang động, ngắm chim và tận hưởng thiên nhiên hoang sơ.
Mùa dã quỳ Ba Vì đang vào độ đẹp nhất, những sườn đồi phủ sắc vàng rực rỡ thu hút du khách đổ về chiêm ngưỡng, chụp ảnh và tận hưởng không khí se lạnh đầu đông.
Bánh mì Việt Nam món ăn bình dân quen thuộc tiếp tục được vinh danh trên thế giới, khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực quốc tế.
Nam Cát Tiên thiên đường rừng xanh chỉ cách TP HCM 170 km, với cây cổ thụ, suối trong, thác nước thơ mộng, là tọa độ sống ảo lý tưởng cuối tuần.
Mộc Châu bước vào mùa cải trắng, những thung lũng, triền đồi phủ sắc hoa tinh khôi, tạo nên khung cảnh đẹp mê hoặc thu hút du khách tìm đến check-in, ngắm cảnh.
Dinh thự Vua Mèo giữa thung lũng Đồng Văn không chỉ lưu giữ dấu ấn lịch sử, mà còn là điểm check-in lý tưởng với những góc sống ảo cổ kính, độc đáo.
Từng đạt giải nhất Vua đầu bếp cua 2022, món chè cua Cà Mau gây sốt tại Ngày hội cua 2025 nhờ hương vị mặn, ngọt hài hòa, lạ lẫm nhưng ăn là ghiền.
Điện Biên cuốn hút du khách với Mường Nhé xanh thẳm, A Pa Chải hùng vĩ và cao nguyên đá Tủa Chùa hoang sơ, mở ra hành trình khám phá đầy ấn tượng.
Hoa tam giác mạch nở rộ khắp triền núi Tuyên Quang, tạo khung cảnh mềm mại và thu hút du khách đến check-in, tận hưởng không khí mùa đông vùng cao.
Cách Hà Nội hơn 300 km, đồi cỏ Ba Quáng (Cao Bằng) mê hoặc du khách với biển cỏ trải dài, biển mây bồng bềnh và sắc vàng mùa cỏ cháy.
Đỉnh Phu Sa Phìn (Tà Xùa, Sơn La) sáng 19/11 xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống 0°C, tạo khung cảnh trắng xóa hiếm gặp và thu hút du khách mê trekking.