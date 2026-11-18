Trở lại với thế hệ thứ ba, 7Hz x Crinacle Zero:3 giữ chất âm cân bằng quen thuộc, bổ sung bass và cải thiện thiết kế để tăng sự thoải mái.
Trở lại với thế hệ thứ ba, 7Hz x Crinacle Zero:3 giữ chất âm cân bằng quen thuộc, bổ sung bass và cải thiện thiết kế để tăng sự thoải mái.
NHTSA vừa thông báo triệu hồi 21.643 xe Harley-Davidson đời 2026. Nguyên nhân đợt triệu hồi này là do lỗi kỹ thuật có thể gây ra tai nạn cho người sử dụng
Nubia ra mắt NaviX Ultra Starry Night, bản giới hạn lấy cảm hứng từ tranh Đêm đầy sao của Van Gogh, RAM 16GB, bộ nhớ 512GB và giá khoảng 27 triệu đồng.
Ford vừa nâng cấp nhẹ cho mẫu siêu xe "cơ bắp" Mustang GTD đời 2028, nổi bật là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 125 năm chiến thắng của mẫu xe đua "Sweepstakes".
Intel và Altera giới thiệu hướng phát triển Sensor Bridge, một giải pháp tham chiếu nhằm kết nối nhiều loại cảm biến với nền tảng xử lý dành cho robot AI.
Sản lượng ôtô Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 4 năm trở lại đây, doanh số nội địa giảm 27%. Nguyên nhân là bởi nhu cầu nội địa suy giảm.
Mẫu xe SUV cỡ lớn BYD Denza N8 vừa chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 6 phiên bản, giá bán từ 269.900-329.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,025-1,253 tỷ đồng).
AI TOP AERO là máy tính để bàn nhỏ gọn, có dung tích chỉ 1 lít, sử dụng nền tảng NVIDIA RTX Spark N1X, kết hợp CPU Grace 20 nhân với GPU kiến trúc Blackwell.
Dòng Reno mới có màn hình phẳng, khung kim loại, sạc 80W và tùy chọn mặt lưng hình mèo 3D, cả hai phiên bản khác biệt về kích thước, pin, chip và camera chính.
Mercedes-Benz Việt Nam sẽ tổ chức không gian trưng bày pop-up với 3 mẫu xe GLC 350 e 4MATIC, E 350 e và CLA 200 electric tại Hà Nội từ ngày 26-29/11/2026.
Binance cảnh báo lỗ hổng iOS có thể cho phép ứng dụng độc hại đọc dữ liệu ví crypto trên iPhone, kể cả khi thiết bị không jailbreak.
Ford Bronco sẽ ra mắt Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan vào 2027. Trước đó, hồi tháng 2/2026, xe cũng đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam.
Poke Derby mang đến cách chơi mới lạ, biến Pokémon thành những vận động viên đường đua. Game miễn phí, chạy trực tiếp trên trình duyệt máy tính và điện thoại.
MG Urban vừa ra mắt Việt Nam với hai phiên bản, lăn bánh tối đa 530km theo tiêu chuẩn NEDC, tích hợp hệ thống ADAS cấp độ 2 và công nghệ cấp điện V2L.
Một người đàn ông tại Mỹ kiện OpenAI, cáo buộc ChatGPT củng cố suy nghĩ hoang tưởng của vợ, hỗ trợ lên kế hoạch đầu độc chồng và che giấu dấu vết.
Rebel Motor Việt Nam vừa ra mắt mẫu xe tay ga Honda SH 150i phiên bản đặc biệt HRC (Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026) giới hạn 500 chiếc toàn cầu.
Meta bị Italy phạt 805 triệu euro vì truy cập ảnh và video cá nhân của khoảng 20 triệu người dùng Android khi chưa có sự đồng ý phù hợp.
Hãng xe sang Mercedes-Benz mới đưa ra một tuyên bố gây chấn động khi quyết định ngừng toàn bộ hoạt động đầu tư mới vào mảng sản xuất xe du lịch tại quê nhà.
Từ máy sưởi dầu truyền thống đến thiết bị tích hợp lọc không khí, 4 sản phẩm này giúp giữ ấm hiệu quả và an toàn cho trẻ nhỏ trong mùa đông.
Lấy cảm hứng từ người tiền nhiệm Integra Type R ra mắt vào cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, mẫu xe Acura Integra Type S của năm 2026 có các chi tiết gợi nhớ.
Google và Samsung phát triển kính thông minh kết hợp trợ lý Gemini, camera 12 MP tích hợp âm thanh để người dùng tương tác với AI mà không cần cầm điện thoại.