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[INFOGRAPHIC] 5 tuyến Metro dài khoảng 253,5km ở Hà Nội, lộ trình thế nào?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] 5 tuyến Metro dài khoảng 253,5km ở Hà Nội, lộ trình thế nào?

Hà Nội ký hợp đồng triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 253,5 km, đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2030.

Thiên Anh
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Sơ đồ 5 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội với tổng chiều dài dự kiến khoảng 253,5 km.
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