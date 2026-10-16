[INFOGRAPHIC] 5 tuyến Metro dài khoảng 253,5km ở Hà Nội, lộ trình thế nào?

Hà Nội ký hợp đồng triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 253,5 km, đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2030.
Sau lịch trình làm việc dày đặc, MC Trấn Thành dành thời gian cho bà xã và úp mở về điểm đến trong chuyến đi lần này.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng.
Lợi dụng đêm tối, Nguyễn Tiến Khanh (SN 1975, TP Huế) đã đột nhập cửa hàng Điện Máy Xanh tại xã Vĩnh Định (Quảng Trị) lấy trộm 33 điện thoại di động.
Gần hai tuần qua, 4 ca nhiễm liên cầu lợn được ghi nhận, nhấn mạnh nguy cơ mắc bệnh từ thực phẩm không an toàn và tiếp xúc với máu, dịch tiết lợn.
Cơ quan điều tra xác định 750 kg thịt lợn có dấu hiệu ôi hỏng, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi được thu mua để chế biến thịt sấy, lạp sườn.
Hà Nội triển khai cắt tỉa chùm hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố với 992 cây thuộc diện xử lý, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
UBND TP Hải Phòng yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến và trách nhiệm của các bên liên quan vụ bé tử vong tại trường Tiểu học An Dương.
Hoa sữa ở TP HCM đang mùa nở rộ với hương thơm đặc trưng. Tuy nhiên, cũng không ít người cảm thấy khó chịu khi hoa tỏa hương nồng vào chiều tối...
Hôm nay, khu vực Bắc Bộ được dự báo sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, trong khi đó Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to...
Trưa ngày 16/10, Công an TP Hải Phòng thông tin ban đầu về vụ việc cháu bé tử vong tại trường Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương).
Từ hôm nay 16/10, cấm các loại xe ô tô đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu Thăng Long trong khung giờ từ 5h - 22h hằng ngày.
Ngoài việc đang tích cực xử lý 300 dự án chậm triển khai, Hà Nội phát sinh mới 191 dự án chậm triển khai.
30 đối tượng ở Thanh Hóa và Hà Nội đã sử dụng 400 máy POS để thực hiện hơn 15.000 tỷ đồng cho các dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng để thu lợi gần 100 tỷ đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ về thuế.
\Những ngày này, hoa sữa đang vào mùa nở rộ, tỏa hương khắp phố phường Hà Nội. Tuy nhiên, tại những khu vực cây trồng dày đặc, mùi hương nồng cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Nâng cao tiêu chí đánh giá, rõ ràng quyền sở hữu trí tuệ và tăng tính minh bạch trong hợp tác quốc tế được đề cập trong dự thảo Thông tư mới của Bộ GD&ĐT.
Khi phát hiện thanh thiếu niên tụ tập đua xe, bốc đầu, lạng lách, đánh võng…người dân có thể phản ánh qua số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.
Từ 30/11, tổ chức kinh doanh xổ số nhưng không có giấy phép có thể bị phạt từ 160-200 triệu đồng.
Dự thảo mới quy định rõ quy trình, tiêu chí đánh giá và mở rộng khả năng tiếp cận học liệu cho học sinh khuyết tật nhìn.
Quy hoạch Công viên Thủ Lệ được đề xuất theo hướng mở rộng không gian công cộng, bảo tồn di sản và tổ chức lại khu vực nuôi động vật.
10 bị can vừa bị khởi tố liên quan các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.