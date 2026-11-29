Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chiều ngày 28/11/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 66/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Mưa lớn có khả năng gây ngập lụt, ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Ảnh: Tuấn Anh

Công điện nêu rõ, theo số liệu quan trắc từ tối 27/11 đến sáng 28/11/2026, khu vực từ Huế đến Đắk Lắk đã ghi nhận mưa lớn phổ biến từ 80-150mm. Riêng tỉnh Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến từ 200- 400mm, cục bộ có nơi vượt 500mm như tại Ba Cung (509mm), đẩy mực nước sông Vệ vượt mức báo động 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ sáng 28/11 đến sáng 30/11/2026, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp. Cụ thể, khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai dự báo có mưa từ 200-400mm, có nơi trên 500mm; khu vực thành phố Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có lượng mưa từ 100-250mm, cục bộ trên 350mm.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cùng các bộ, ngành tập trung thực hiện nghiêm Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để thông tin kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân nhằm chủ động các biện pháp phòng tránh. Đồng thời, lực lượng xung kích phải được huy động để kiểm tra, rà soát và chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, đặc biệt tại những địa bàn đã hứng chịu mưa lớn. Công tác khơi thông dòng chảy và bố trí lực lượng tại chỗ phải luôn sẵn sàng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Đối với công tác đảm bảo giao thông, lực lượng chức năng cần tổ chức canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn người, phương tiện lưu thông an toàn, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc những điểm đã và đang có nguy cơ sạt lở. Các đơn vị kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do chủ quan, bất cẩn. Bên cạnh đó, cần bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, giữ thông suốt các trục giao thông chính và chống ngập lụt cho khu đô thị, khu công nghiệp.

Về an toàn công trình và hồ đập, Ban Chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, rà soát các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công cùng hệ thống hồ chứa và vùng hạ du, chú trọng đặc biệt tới các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước và các hồ xung yếu. Việc vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải được thực hiện chủ động, đúng quy định và tuân thủ Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, kèm theo lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Song song với các biện pháp kỹ thuật, công tác thông tin truyền thông, nhất là tuyến thông tin cơ sở, cần được tăng cường để cập nhật diễn biến thời tiết và phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lũ giúp người dân chủ động giảm thiểu thiệt hại. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình ứng phó.

Các đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực ban và thường xuyên báo cáo kết quả triển khai về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trước 16h00 hằng ngày thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (28/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ... Ở các đặc khu Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; ở đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.Trên đất liền, ngày và đêm 28/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo từ chiều nay (28/11) đến sáng 30/11, từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, trọng tâm ở Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ có mưa 200-400mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ ngập lụt diện rộng đồng bằng, ven biển từ Huế đến Khánh Hòa.