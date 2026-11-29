Mưa lớn gây sạt lở uy hiếp đường ray, Gia Lai tạm dừng tàu chạy qua khu vực
Mưa lũ gây sạt lở khu vực cầu đường sắt xã Canh Vinh, cuốn trôi nền đường, chỉ còn trơ đường ray, Gia Lai đề nghị phong tỏa tuyến để bảo đảm an toàn chạy tàu.
Hà Ngọc Chính
Chiều 28/11, mưa lũ lớn khiến nền đường sắt tại Km 1112+240, đoạn qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai bị nước cuốn trôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình và hoạt động lưu thông trên tuyến Bắc - Nam.
Theo lãnh đạo UBND xã Canh Vinh, sự cố xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày, tại khu vực cầu đường sắt giáp ranh giữa thôn Tân Vinh và thôn Hiển Đông. Nước lũ từ phía sau mố cầu phía Nam đổ về với dòng chảy mạnh, gây xói lở sâu, cuốn mất phần đất nền phía dưới đường ray.
Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, đồng thời thông báo cho Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh để phối hợp khắc phục. Lực lượng chức năng của đơn vị quản lý đường sắt nhanh chóng có mặt, đánh giá mức độ hư hỏng, triển khai các biện pháp ngăn dòng nước tiếp tục xâm thực nền đường. Đơn vị cũng đề nghị phong tỏa khu vực, tạm dừng tàu qua vị trí xảy ra sự cố nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.
Sự cố đường sắt xảy ra trong bối cảnh Gia Lai đang hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực phía Đông và trung tâm tỉnh bị ngập sâu, sạt lở và chia cắt giao thông.
Theo Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, tính đến 16h ngày 28/11, các địa phương đã sơ tán 127 hộ với 410 nhân khẩu đến nơi an toàn. Chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Mưa lũ khiến 319 nhà dân bị ngập. Phường Quy Nhơn Nam có khoảng 250 hộ bị ngập. Phường Quy Nhơn Tây có 40 hộ bị ngập; phường Hoài Nhơn Bắc có 29 hộ bị ngập nguyên nhân do mưa lớn, khoảng 63mm/giờ, gây quá tải hệ thống thoát nước.
Ngoài ra, mưa lũ làm đổ ngã 20m tường rào, gây sạt lở tại một số vị trí taluy, mố cầu, bờ suối, kênh mương.
Dự báo từ nay đến ngày 30/11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa lớn kèm dông, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.
Phát công điện khẩn ứng phó mưa lũ dồn dập ở miền Trung
Sau đợt mưa lớn khiến sông Vệ vượt báo động 3, mưa tiếp tục tăng mạnh đến ngày 30/11. Lực lượng chức năng được huy động để bảo vệ dân, công trình và giao thông.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chiều ngày 28/11/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 66/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Mưa lớn có khả năng gây ngập lụt, ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Ảnh: Tuấn Anh
Công điện nêu rõ, theo số liệu quan trắc từ tối 27/11 đến sáng 28/11/2026, khu vực từ Huế đến Đắk Lắk đã ghi nhận mưa lớn phổ biến từ 80-150mm. Riêng tỉnh Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến từ 200- 400mm, cục bộ có nơi vượt 500mm như tại Ba Cung (509mm), đẩy mực nước sông Vệ vượt mức báo động 3.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ sáng 28/11 đến sáng 30/11/2026, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp. Cụ thể, khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai dự báo có mưa từ 200-400mm, có nơi trên 500mm; khu vực thành phố Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có lượng mưa từ 100-250mm, cục bộ trên 350mm.
Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cùng các bộ, ngành tập trung thực hiện nghiêm Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.
Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để thông tin kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân nhằm chủ động các biện pháp phòng tránh. Đồng thời, lực lượng xung kích phải được huy động để kiểm tra, rà soát và chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, đặc biệt tại những địa bàn đã hứng chịu mưa lớn. Công tác khơi thông dòng chảy và bố trí lực lượng tại chỗ phải luôn sẵn sàng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Đối với công tác đảm bảo giao thông, lực lượng chức năng cần tổ chức canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn người, phương tiện lưu thông an toàn, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc những điểm đã và đang có nguy cơ sạt lở. Các đơn vị kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do chủ quan, bất cẩn. Bên cạnh đó, cần bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, giữ thông suốt các trục giao thông chính và chống ngập lụt cho khu đô thị, khu công nghiệp.
Về an toàn công trình và hồ đập, Ban Chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, rà soát các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công cùng hệ thống hồ chứa và vùng hạ du, chú trọng đặc biệt tới các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước và các hồ xung yếu. Việc vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải được thực hiện chủ động, đúng quy định và tuân thủ Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, kèm theo lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.
Song song với các biện pháp kỹ thuật, công tác thông tin truyền thông, nhất là tuyến thông tin cơ sở, cần được tăng cường để cập nhật diễn biến thời tiết và phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lũ giúp người dân chủ động giảm thiểu thiệt hại. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình ứng phó.
Các đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực ban và thường xuyên báo cáo kết quả triển khai về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trước 16h00 hằng ngày thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (28/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ... Ở các đặc khu Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; ở đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.Trên đất liền, ngày và đêm 28/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Dự báo từ chiều nay (28/11) đến sáng 30/11, từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, trọng tâm ở Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ có mưa 200-400mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ ngập lụt diện rộng đồng bằng, ven biển từ Huế đến Khánh Hòa.
Mưa lớn cảnh báo lũ quét, sạt lở tại nhiều tỉnh, thành
Đêm 14/9, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều nơi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 19 giờ tối 13/9 đến 19 giờ tối 14/9), khu vực các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Khe Dài 196,4mm (Thanh Hóa); Nông Trường15 222mm (Nghệ An); Cầu Treo 195,4mm (Hà Tĩnh); Hóa Thanh 195,4mm (Quảng Trị);...
Trong 6 giờ qua (từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 14/9), khu vực tỉnh/ thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Tà Si Láng 78,8mm (Lào Cai); Tiến Sơn 104,2mm (Phú Thọ); Cửa Ông 56,3mm (Quảng Ninh);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi ở Quảng Trị và TP Huế
Mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị và TP. Huế bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông cục bộ.
Ngày 10/11, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, lượng mưa ở phía bắc tỉnh phổ biến 50-160mm, có nơi cao hơn như Trường Sơn 247mm, Đồng Tâm 187mm. Phía nam tỉnh có mưa phổ biến 100-300mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Vĩnh Ô 364mm, Hướng Sơn 402mm.
Mưa lớn khiến nhiều khu vực miền núi bị chia cắt. Cụ thể, tại xã Đakrông, 6 điểm ngầm tràn bị ngập sâu từ 2 - 2,5m, gồm tràn Ly Tôn, cầu tràn Chân Rò, tràn Đá Đỏ, tràn Tà Rẹc, tràn Làng Cát và tràn Tà Lêng.