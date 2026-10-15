[INFOGRAPHIC] Mất biển số xe, người dân cần làm gì để đúng quy định?

Khi biển số xe bị thất lạc hoặc hư hỏng, chủ phương tiện cần biết cách thực hiện thủ tục cấp lại, cấp đổi và tránh vi phạm do sử dụng biển số tự chế.
Miss Universe 2026 quy tụ nhiều đại diện có kinh nghiệm thi sắc đẹp quốc tế, nền tảng học vấn tốt và hoạt động trong nhiều lĩnh vực.
Hà Nội thí điểm bổ sung cây xanh tại trụ đường sắt đô thị, cầu vượt, hầm chui và nhà chờ xe buýt, hướng tới cải thiện cảnh quan, tận dụng không gian hạ tầng.
Bộ Công Thương vừa gửi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo lần thứ 14 nghị định về kinh doanh xăng dầu.
Ngọc "Rambo" cùng 5 người khác vừa bị Công an TP Bắc Ninh khởi tố để điều tra về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Ngày 15/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì thời tiết ngày nắng, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ.
Thi thể người đàn ông được xác định là một bác sĩ chuyên khoa I, phó khoa của một bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn.
Từ những hệ thống tự động hóa, ứng dụng thiết bị bay không người lái đến trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, khoa học công nghệ đang tạo ra những thay đổi .
HĐND tỉnh Phú Thọ đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, 100% đại biểu tán thành.
Hai cựu cán bộ xã ở tỉnh Hòa Bình (cũ) nay là Phú Thọ bị khởi tố do tự ý bán hơn 1.100 m² đất thuộc tài sản công với số tiền hơn 545 triệu đồng.
Đang di chuyển trên phá Tam Giang (TP Huế), hai thuyền đánh cá bất ngờ xảy ra va chạm với nhau, khiến 1 người rơi xuống nước tử vong.
Gần đây, mỗi tuần Hà Nội ghi nhận 200–300 ca cúm A nhập viện. Phòng bệnh và chăm sóc đúng cách là yếu tố then chốt để tránh biến chứng nguy hiểm.
Hai kẻ trộm cáp quang gần 450m trị giá 20 triệu đồng bị bắt, khai nhận nhiều lần thực hiện hành vi tại xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai.
Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt Trần Nhật Anh, nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Đường Lâm trong vụ vận chuyển trái phép 84 tấn chất phóng xạ.
Lợi dụng đêm khuya, Lê Văn Lợi đã đột nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy (Quảng Trị) lấy trộm điện thoại, rồi nhanh chân tẩu thoát.
EVNHANOI đã xây dựng phương án đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và chất lượng phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị đã tạm giữ hình sự 1 đối tượng để điều tra hành vi dùng dao đâm bạn gái tử vong tại ký túc xá.
Lợi dụng việc từng làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp, Hoàng Thị Vui nhận tiền gửi để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng của 15 người dân.
Chính sách mới đề cao quyền lợi người khuyết tật, tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp khả năng, nhu cầu và xây dựng kế hoạch cá nhân rõ ràng hơn.
Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã biểu dương, khen thưởng với mức 15 triệu đồng đối với nam sinh quật ngã 2 kẻ trộm chó mang hung khí.
UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt dự án mở rộng QL.70B lên 4 làn xe, kết nối trực tiếp nút giao IC11 cao tốc Nội Bài - Lào Cai với kinh phí 676 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cảnh báo tình trạng lợi dụng công nghệ AI để tạo dựng thông tin giả liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.