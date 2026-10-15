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[INFOGRAPHIC] Mất biển số xe, người dân cần làm gì để đúng quy định?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Mất biển số xe, người dân cần làm gì để đúng quy định?

Khi biển số xe bị thất lạc hoặc hư hỏng, chủ phương tiện cần biết cách thực hiện thủ tục cấp lại, cấp đổi và tránh vi phạm do sử dụng biển số tự chế.

Thiên Anh
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#Biển số xe #thủ tục cấp lại #đổi biển #vi phạm luật giao thông #hư hỏng biển số #quy định đăng ký xe

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