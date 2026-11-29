Mưa lớn kéo dài khiến một số khu dân cư ở phía Nam TP Đà Nẵng xảy ra ngập úng cục bộ. Sáng 29/11, tổ dân phố Tứ Bàn, phường Tam Kỳ bị ngập sâu.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ 3h sáng ngày 28/11 đến sáng 29/11, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, khu vực phía Nam thành phố ghi nhận lượng mưa phổ biến 100-200 mm, một số nơi có lượng mưa đặc biệt lớn như Trà Cót (401,6 mm), Tam Trà (431,8 mm) và Xuân Bình (410 mm).
Dự báo từ sáng 29/11 đến sáng 30/11, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phía Đông Bắc phổ biến 40-100 mm, phía Tây Bắc 40-80 mm, phía Nam 70-150 mm, có nơi trên 300 mm.
Mưa lớn có thể đạt cường suất trên 100 mm trong 3 giờ. Từ chiều 30/11, mưa giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong dông.