Ngoài hệ truyền động điện mở rộng phạm vi, mẫu xe SUV Toyota Highlander 9X hoàn toàn mới còn được trang bị những công nghệ tiên tiến mới từ Huawei và CATL.

Video: Hé lộ Highlander 9X, mẫu xe EREV đầu tiên của Toyota.

Tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026 khai mạc vào hôm 27/11 vừa qua, liên doanh GAC Toyota đã thông báo mẫu xe EREV đầu tiên của mình sẽ sử dụng tên gọi chính thức là Highlander 9X và ra mắt vào năm 2027. Như vậy, đúng như tin đồn, dòng SUV 3 hàng ghế Toyota Highlander sẽ có thêm phiên bản EREV mới.

Highlander 9X chốt lịch ra mắt, trở thành xe EREV đầu tiên của Toyota.

Highlander 9X sẽ kết hợp di sản lâu đời của Toyota trên thị trường ôtô toàn cầu với một số công nghệ tiên tiến nhất tại Trung Quốc. Tại sự kiện, GAC Toyota tiết lộ mẫu xe EREV đầu bảng của hãng sẽ sử dụng bộ pin được phát triển riêng thông qua quan hệ hợp tác với CATL. Bên cạnh đó là hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS và hệ thống buồng lái thông minh của Huawei.

EREV sẽ trở thành loại xe điện hóa thứ 5 của Toyota, bên cạnh ôtô thuần điện (BEV), xe hybrid sạc điện (PHEV), xe hybrid (HEV) và xe chạy bằng pin nhiên liệu (FCEV). Khác với ôtô thuần điện, xe EREV được trang bị một động cơ xăng dung tích nhỏ, đóng vai trò máy phát điện để sạc pin khi dung lượng pin xuống thấp, qua đó mở rộng phạm vi hoạt động của xe. Theo tờ Nikkei, Toyota đặt mục tiêu sản xuất 200.000 xe EREV tại Trung Quốc trong năm 2027 và khoảng 400.000 xe vào năm 2028.

Highlander 9X sẽ kết hợp di sản lâu đời của Toyota trên thị trường ôtô toàn cầu với một số công nghệ tiên tiến nhất tại Trung Quốc.

Thông số cụ thể về pin và hệ truyền động của Toyota Highlander 9X sẽ được công bố khi thời điểm ra mắt đến gần. Tuy nhiên, các nguồn tin địa phương cho biết mẫu xe EREV đầu tiên của Toyota có thể đạt tổng phạm vi hoạt động hơn 1.000 km khi đổ đầy xăng và sạc đầy pin theo chu trình CTLC của Trung Quốc.

Người dùng có thể thấy thoáng qua mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động này trong video do GAC Toyota đăng tải để xác nhận công nghệ EREV mới. Xe được trang bị dải đèn LED nằm vắt ngang phía trước, sát với mép của nắp ca-pô cùng logo phát sáng.

GAC Toyota tiết lộ mẫu xe EREV đầu bảng của hãng sẽ sử dụng bộ pin được phát triển riêng thông qua quan hệ hợp tác với CATL.

Phía sau xe xuất hiện dòng chữ Toyota phát sáng thay cho logo của hãng cùng dải đèn nối liền với hai cụm đèn hậu, tạo sự tương đồng với đèn trước. Bên cạnh đó là bộ mâm hợp kim sơn đen khỏe khoắn.

Highlander 9X tuân theo quy ước đặt tên phổ biến tại Trung Quốc, nơi các hãng xe thường sử dụng số 9 cho những mẫu SUV lớn nhất và sang trọng nhất của mình. Zeekr 9X, Aito M9, Li Auto L9 và Nio ES9 đều là những mẫu xe đầu bảng có chiều dài hơn 5,2 m. GAC Toyota đã trực tiếp nhấn mạnh mối liên hệ này tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026 khi Giám đốc quan hệ công chúng Li Ying mô tả Highlander 9X mới là mẫu SUV đầu bảng thuộc “dòng 9”.

Highlander 9X tuân theo quy ước đặt tên phổ biến tại Trung Quốc, nơi các hãng xe thường sử dụng số 9 cho những mẫu SUV lớn nhất và sang trọng nhất của mình.

Cũng tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026, Phó chủ tịch điều hành Huang Jian Highlander 9X là một trong hai mẫu xe mới sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động mà GAC Toyota dự kiến sẽ giới thiệu trong năm 2027. Liên doanh này cũng có kế hoạch nâng cấp hai mẫu ôtô thuần điện và ra mắt thế hệ mới của một mẫu xe hybrid tại thị trường Trung Quốc.

Toyota Highlander 9X sẽ được sản xuất tại Trung Quốc và hãng hiện chưa công bố kế hoạch bán xe ra thị trường toàn cầu.