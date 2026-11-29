Lực lượng CSGT Tuyên Quang đã phát hiện và xử lý trường hợp chở thiết bị dạng thùng vượt quá chiều dài cho phép trên sơ mi rơ moóc.

Ngày 29/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, khoảng 15h ngày 28/11, tại Km 128+700 Quốc lộ 2, phường An Tường (tỉnh Tuyên Quang), Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện xe đầu kéo biển số 99F-007.XX, kéo sơ mi rơ moóc biển số 99R-008.XX, do ông L.X.Q điều khiển.

Thiết bị dạng thùng chở trên xe dài hơn chiều dài toàn bộ của sơ mi rơ moóc ghi trong giấy chứng nhận kiểm định. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện.

Trường hợp chở thiết bị dạng thùng vượt quá chiều dài cho phép trên sơ mi rơ moóc. (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, mức xử lý đối với hành vi này được quy định như sau.

Lái xe: Phạt từ 8 đến 12 triệu đồng theo điểm d khoản 8 Điều 21 và trừ 04 điểm giấy phép lái xe theo điểm b khoản 13 Điều 21.

Chủ phương tiện giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm: Phạt từ 20 đến 26 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh và từ 40 đến 52 triệu đồng đối với tổ chức, theo điểm e khoản 13 Điều 32.

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