Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Lướt sóng bất động sản rủi ro khi thị trường hạ nhiệt
VARS cảnh báo thanh khoản bất động sản suy giảm trên cả nước. Lãi vay cao và giá nhà đắt đỏ khiến nhà đầu tư lướt sóng đối mặt với nhiều rủi ro.
VARS cảnh báo thanh khoản bất động sản suy giảm trên cả nước. Lãi vay cao và giá nhà đắt đỏ khiến nhà đầu tư lướt sóng đối mặt với nhiều rủi ro.
VARS cảnh báo thanh khoản bất động sản suy giảm trên cả nước. Lãi vay cao và giá nhà đắt đỏ khiến nhà đầu tư lướt sóng đối mặt với nhiều rủi ro.
DeepSeek bị cáo buộc dùng máy chủ thuê tại Malaysia và Thái Lan để đưa chip Nvidia vào Trung Quốc. Cáo buộc hiện chưa được xác nhận.
Giai đoạn 2026-2030, Trung Quốc dự kiến chi gần 750 tỷ USD cải tổ lưới điện, tăng khả năng hấp thụ năng lượng tái tạo và bảo đảm nguồn cung ổn định.
Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam, chuyên gia Cấn Văn Lực nhận định dư địa giảm lãi suất ngân hàng còn hạn chế, khiến lãi vay mua nhà sau ưu đãi khó hạ sâu.
Khảo sát 101 chuyên gia cho thấy tất cả đều dự báo Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12, khi lạm phát vẫn dai dẳng.
Từ 10/11, Grab áp cách tính phí mới. Hóa đơn tại TP.HCM cho thấy tiền tài xế nhận mỗi chuyến phụ thuộc vào cước, thuế và quãng đường đến điểm đón.
Thông tư của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 15/12, quy định 14 vị trí công tác phải chuyển đổi sau 3-5 năm và nêu các trường hợp được tạm hoãn.
Tháng 3-2026, Thanh tra Chính phủ ghi nhận 188/260 doanh nghiệp xăng dầu có tồn kho vượt ngưỡng, trong khi 182 đơn vị chưa đủ dự trữ bắt buộc.
Khảo sát tại TPHCM ghi nhận vé máy bay Tết 2027 tăng giá. Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán cước vận tải.
Hà Nội dự kiến nhận hồ sơ mua 164 căn nhà ở xã hội tại NHS Phương Canh và NHS Trung Văn từ 9/12/2026 đến 22/1/2027, chỉ dành cho người đang thuê.
VARS cảnh báo thanh khoản bất động sản suy giảm trên cả nước. Lãi vay cao và giá nhà đắt đỏ khiến nhà đầu tư lướt sóng đối mặt với nhiều rủi ro.
DeepSeek bị cáo buộc dùng máy chủ thuê tại Malaysia và Thái Lan để đưa chip Nvidia vào Trung Quốc. Cáo buộc hiện chưa được xác nhận.
Giai đoạn 2026-2030, Trung Quốc dự kiến chi gần 750 tỷ USD cải tổ lưới điện, tăng khả năng hấp thụ năng lượng tái tạo và bảo đảm nguồn cung ổn định.
Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam, chuyên gia Cấn Văn Lực nhận định dư địa giảm lãi suất ngân hàng còn hạn chế, khiến lãi vay mua nhà sau ưu đãi khó hạ sâu.
Khảo sát 101 chuyên gia cho thấy tất cả đều dự báo Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12, khi lạm phát vẫn dai dẳng.
Từ 10/11, Grab áp cách tính phí mới. Hóa đơn tại TP.HCM cho thấy tiền tài xế nhận mỗi chuyến phụ thuộc vào cước, thuế và quãng đường đến điểm đón.
Thông tư của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 15/12, quy định 14 vị trí công tác phải chuyển đổi sau 3-5 năm và nêu các trường hợp được tạm hoãn.
Tháng 3-2026, Thanh tra Chính phủ ghi nhận 188/260 doanh nghiệp xăng dầu có tồn kho vượt ngưỡng, trong khi 182 đơn vị chưa đủ dự trữ bắt buộc.
Khảo sát tại TPHCM ghi nhận vé máy bay Tết 2027 tăng giá. Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán cước vận tải.
Hà Nội dự kiến nhận hồ sơ mua 164 căn nhà ở xã hội tại NHS Phương Canh và NHS Trung Văn từ 9/12/2026 đến 22/1/2027, chỉ dành cho người đang thuê.
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