Biên phòng Đắk Lắk hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ
Trước tình hình mưa lớn ven biển Đắk Lắk, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp chính quyền địa phương triển khai các biện pháp, hỗ trợ người dân, bảo đảm an toàn tính mạng.
Theo Lân Tố / Báo Công lý
Tại địa bàn xã Hòa Xuân, mưa lớn khiến một số tuyến đường qua các thôn Thạch Tuân, Bàn Thạch, Phước Giang bị ngập dưới 20cm; riêng thôn Hiệp Đồng ngập khoảng 60cm, gây khó khăn cho việc đi lại.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn; hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu và tổ chức chốt chặn tại những điểm có nguy cơ mất an toàn. Đến nay, toàn bộ 69 tàu cá trên địa bàn đã vào nơi neo đậu an toàn.
Tại xã Ô Loan, Đồn Biên phòng An Hải cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, quân sự địa phương tổ chức chốt chặn tại khu vực suối Ré, đoạn đường liên thôn từ thôn Tân An lên Quốc lộ 1A.
Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực ngập sâu, đề phòng nguy hiểm do nước lũ.
Cùng thời gian này, tại phường Xuân Đài, trước nguy cơ sạt lở do mưa lớn, Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động 3 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm di dời đến trụ sở khu phố An Bình Thạnh. Đến 16 giờ ngày 28/11, các hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn.
Trong khi đó, tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến và Phú Yên, mưa lớn kéo dài từ chiều tối 27/11 đến ngày 28/11 khiến một số khu vực trũng thấp thuộc các tổ dân phố Đông Bình, Phước Khánh, Vĩnh Phú (phường Tuy Hòa), Cẩm Thọ, Hòa Kiến (phường Bình Kiến) bị ngập từ 20 đến 40cm.
Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương đến các khu vực bị ngập để nắm tình hình, tuyên truyền, hướng dẫn người dân đi lại an toàn.
Tại phường Phú Yên, tình hình cơ bản ổn định, tàu cá trên địa bàn đã vào nơi neo đậu an toàn.
Hiện nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra.
Đến thời điểm báo cáo, các địa bàn trên chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Mưa lũ miền Trung: Quy Nhơn ngập sâu, Nha Trang sơ tán 63 hộ dân
Nước tràn vào nhà chỉ trong 5-10 phút, cuốn trôi 7 tủ lạnh khách gửi sửa ở Quy Nhơn. Tại Nha Trang, 63 hộ dân được sơ tán khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.
Sáng 29/11, trong lúc vợ rửa lớp bùn non bám trên những món đồ còn giữ được, anh Lê Thanh Hưng lại nhận tủ lạnh, tủ đông của hàng xóm và người dân quanh khu vực mang đến sửa. Chỉ trong buổi sáng, chủ cơ sở điện lạnh trên đường Phạm Thị Đào, khu dân cư Richmond Quy Nhơn (Gia Lai), nhận khoảng 4-5 đơn, phần lớn là thiết bị bị ngập nước.
Một ngày trước đó, 7 chiếc tủ lạnh khách gửi tại cửa hàng của anh đã bị nước lũ cuốn trôi. Theo anh Hưng, từ lúc nước bắt đầu dâng nhanh đến khi tràn vào, ngập đến nửa căn nhà, chỉ khoảng 5-10 phút.
Mưa lớn gây sạt lở uy hiếp đường ray, Gia Lai tạm dừng tàu chạy qua khu vực
Mưa lũ gây sạt lở khu vực cầu đường sắt xã Canh Vinh, cuốn trôi nền đường, chỉ còn trơ đường ray, Gia Lai đề nghị phong tỏa tuyến để bảo đảm an toàn chạy tàu.
Chiều 28/11, mưa lũ lớn khiến nền đường sắt tại Km 1112+240, đoạn qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai bị nước cuốn trôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình và hoạt động lưu thông trên tuyến Bắc - Nam.
Theo lãnh đạo UBND xã Canh Vinh, sự cố xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày, tại khu vực cầu đường sắt giáp ranh giữa thôn Tân Vinh và thôn Hiển Đông. Nước lũ từ phía sau mố cầu phía Nam đổ về với dòng chảy mạnh, gây xói lở sâu, cuốn mất phần đất nền phía dưới đường ray.
Phát công điện khẩn ứng phó mưa lũ dồn dập ở miền Trung
Sau đợt mưa lớn khiến sông Vệ vượt báo động 3, mưa tiếp tục tăng mạnh đến ngày 30/11. Lực lượng chức năng được huy động để bảo vệ dân, công trình và giao thông.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chiều ngày 28/11/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 66/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Mưa lớn có khả năng gây ngập lụt, ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Ảnh: Tuấn Anh
Công điện nêu rõ, theo số liệu quan trắc từ tối 27/11 đến sáng 28/11/2026, khu vực từ Huế đến Đắk Lắk đã ghi nhận mưa lớn phổ biến từ 80-150mm. Riêng tỉnh Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến từ 200- 400mm, cục bộ có nơi vượt 500mm như tại Ba Cung (509mm), đẩy mực nước sông Vệ vượt mức báo động 3.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ sáng 28/11 đến sáng 30/11/2026, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp. Cụ thể, khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai dự báo có mưa từ 200-400mm, có nơi trên 500mm; khu vực thành phố Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có lượng mưa từ 100-250mm, cục bộ trên 350mm.
Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cùng các bộ, ngành tập trung thực hiện nghiêm Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.
Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để thông tin kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân nhằm chủ động các biện pháp phòng tránh. Đồng thời, lực lượng xung kích phải được huy động để kiểm tra, rà soát và chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, đặc biệt tại những địa bàn đã hứng chịu mưa lớn. Công tác khơi thông dòng chảy và bố trí lực lượng tại chỗ phải luôn sẵn sàng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Đối với công tác đảm bảo giao thông, lực lượng chức năng cần tổ chức canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn người, phương tiện lưu thông an toàn, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc những điểm đã và đang có nguy cơ sạt lở. Các đơn vị kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do chủ quan, bất cẩn. Bên cạnh đó, cần bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, giữ thông suốt các trục giao thông chính và chống ngập lụt cho khu đô thị, khu công nghiệp.
Về an toàn công trình và hồ đập, Ban Chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, rà soát các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công cùng hệ thống hồ chứa và vùng hạ du, chú trọng đặc biệt tới các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước và các hồ xung yếu. Việc vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải được thực hiện chủ động, đúng quy định và tuân thủ Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, kèm theo lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.
Song song với các biện pháp kỹ thuật, công tác thông tin truyền thông, nhất là tuyến thông tin cơ sở, cần được tăng cường để cập nhật diễn biến thời tiết và phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lũ giúp người dân chủ động giảm thiểu thiệt hại. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình ứng phó.
Các đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực ban và thường xuyên báo cáo kết quả triển khai về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trước 16h00 hằng ngày thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (28/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ... Ở các đặc khu Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; ở đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.Trên đất liền, ngày và đêm 28/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Dự báo từ chiều nay (28/11) đến sáng 30/11, từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, trọng tâm ở Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ có mưa 200-400mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ ngập lụt diện rộng đồng bằng, ven biển từ Huế đến Khánh Hòa.