[INFOGRAPHIC] Cảnh báo nguy cơ mất an toàn đường thủy trên sông Măng Thít

Triều cường dâng cao làm giảm khoảng không thông thuyền tại các cầu trên sông Măng Thít, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với phương tiện chở hàng cồng kềnh.
Microsoft chính thức giới thiệu Surface Laptop Ultra hướng đến các nhà phát triển và nghiên cứu AI với cấu hình mạnh mẽ cùng bộ nhớ RAM lên đến 128GB.
Lửa bùng cháy dữ dội ở garage khiến ôtô và xe máy bị thiêu rụi. Đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt sau khoảng 15 phút, không gây thương vong.
Phú Thọ triển khai chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khi sinh con và sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh, sơ sinh theo lộ trình của Chính phủ.
Sau hơn 32 năm lẩn trốn, đối tượng bị truy nã Lương Quốc Tuấn đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Phường Nếnh (Bắc Ninh) đã thu giữ 65 biển hiệu chữ nước ngoài không đúng quy định, yêu cầu điều chỉnh 263 biển hiệu, tháo dỡ 75 biển hiệu lắp sai quy định.
Công an tỉnh Sơn La đã chuyển hồ sơ vụ mua bán, vận chuyển hơn 67m³ cát không rõ nguồn gốc đến Công an tỉnh Lai Châu để giải quyết theo thẩm quyền.
Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 400 ca sốt xuất huyết, giảm so với năm trước, cùng nhiều ổ dịch mới được kiểm soát chặt chẽ nhằm phòng chống dịch.
Gia đình bà Nguyễn Thị Tiến là hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều năm phải sinh sống trong căn nhà chật hẹp, xuống cấp, nằm dưới chân núi.
Hà Nội định hướng mỗi tuyến phố trồng một loài cây bóng mát chủ đạo, trường hợp đặc thù tối đa 2 loài, nhằm tạo cảnh quan đồng nhất.
Năm học 2026-2027, Hà Nội yêu cầu công khai, thẩm định kỹ các chương trình liên kết, đảm bảo quyền lợi học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-SVHTTDL tổ chức Liên hoan các làng quan họ gốc TP Bắc Ninh lần thứ Nhất, năm 2026.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Bắc Ninh đã đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP trên địa bàn.
Ông H. khai khi đang điều khiển xe máy theo hướng từ Bắc Ninh - Hà Nội, có tín hiệu xin đường để chuyển hướng về nhà thì cho rằng bị ôtô đi phía sau chèn ép.
Lưu lượng phương tiện thực tế hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000–120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6–8 lần mức thiết kế ban đầu, gây nguy cơ ùn tắc.
Miền Trung tiếp tục có mưa, cục bộ trên 80 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Trên biển, nhiều khu vực nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.
Bộ GD-ĐT đề xuất rà soát người trong độ tuổi giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ theo nơi cư trú thực tế, không phụ thuộc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
Biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền.
Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định 7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm khi tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.
Cán bộ, chiến sĩ và dân quân phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, cảnh báo tại các điểm ngập ở Đồng Nai.
Một số nhóm người lao động có thể nghỉ hưu trước tuổi từ 5 đến 10 năm, thậm chí không bị giới hạn độ tuổi hưởng lương hưu nếu đáp ứng đủ điều kiện.
Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng "Ật") bị khởi tố, bắt tạm giam sau vụ livestream tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An ngày 28/9/2026.