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[INFOGRAPHIC] Cảnh báo nguy cơ mất an toàn đường thủy trên sông Măng Thít

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Cảnh báo nguy cơ mất an toàn đường thủy trên sông Măng Thít

Triều cường dâng cao làm giảm khoảng không thông thuyền tại các cầu trên sông Măng Thít, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với phương tiện chở hàng cồng kềnh.

Thiên Anh
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#an toàn giao thông đường thủy #sông Măng Thít #triều cường #tĩnh không cầu #Cục Cảnh sát giao thông #an toàn sà lan.

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