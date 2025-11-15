[INFOGRAPHIC] 4 mỹ nhân Việt ghi dấu ấn ở Miss International

Trần Linh Hương, hot girl Tuyên Quang nổi tiếng, vừa 'đốt mắt' cộng đồng mạng bằng bộ ảnh khoe vóc dáng nuột nà giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Tà Xùa.
Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho biết, cô bị mạo danh quảng cáo sản phẩm khiến một số khán giả tiền mất tật mang.
Ca sĩ Hương Tràm khoe tạo hình trong MV mới. Đăng Khôi và vợ Thủy Anh mừng kỷ niệm 20 yêu và 12 năm cưới.
Người mẫu Lê Thúy từng cho biết, cô cùng gia đình ca sĩ Hồ Ngọc Hà gắn kết như người trong gia đình.
Từ một mẫu nhí triển vọng, Bảo Ngân đang cho thấy sự “chuyển mình” rõ nét, dạn dĩ hơn trên sân khấu, đa năng hơn khi bước sang lĩnh vực điện ảnh.
Sau một năm đương nhiệm với nhiều dấu ấn, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thuỷ chuẩn bị khép lại hành trình rực rỡ của mình trên cương vị Miss International 2024.
Từ đời thường đến những chuyến du lịch trời Tây, đi sự kiện, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý liên tục ghi điểm với thời trang đẹp như lên hình tạp chí.
Với vóc dáng chuẩn mảnh và phong thái sân khấu tốt, Phạm Vân Khánh đang cho thấy bản lĩnh của một nhân tố mẫu trẻ đầy tiềm năng.
Nguyên Thảo xinh đẹp, trẻ trung, được nhiều người biết đến hơn khi thi Miss Grand Vietnam 2022. Mới đây, cô đóng phim Truy tìm long diên hương.
Tại Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2025, mẫu nhí Nguyễn Bảo Ngọc trở thành điểm nhấn ở phần trình diễn bộ sưu tập của NTK Phạm Trần Thu Hằng.
Trong đám cưới, 'Kim Tae Hee Việt Nam' Hương Liên chơi đàn tranh, được chồng bế bổng khi nhảy múa.
Màn xuất hiện của cậu bé 11 tuổi mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại và là điểm nhấn bất ngờ để kết show “Mad Room: Infinity”.
Ngô Thanh Vân phủ nhận sở hữu biệt thự xa hoa. Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết, cô bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo.
Lý Thùy Chang – bà xã của diễn viên Chi Bảo khiến khán giả không khỏi trầm trồ khi tung bộ ảnh mới với váy lụa, tôn đường cong nóng bỏng.
Minh Hằng mặc trang phục hở bụng, khoe vòng eo phẳng lì khi biểu diễn trên sân khấu. Hồ Ngọc Hà làm tiệc mừng sinh nhật cho Kim Lý.
Minh Hằng - Đông Nhi từng đóng chung phim Giải cứu thần chết ra mắt năm 2009, hiện tại là chị em thân thiết.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến mạng xã hội thích thú khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc ái nữ Titi hát cực đáng yêu.
Chuyên trang nhan sắc Sash Factor xếp Hương Giang thứ 18 trong bảng dự đoán về cuộc thi Miss Universe 2025.
Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu biểu diễn trong concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng. Từ năm 2023, mối quan hệ giữa hai ca sĩ gây chú ý.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải dòng trạng thái cảm ơn bố mẹ, người thân, bạn bè và cư dân mạng.
Mới đây, Chương Nhược Nam khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi tung loạt ảnh tạo hình cô dâu thanh thuần, ngọt ngào.