[INFOGRAPHIC] 10 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại

Phiên bản thiết kế mới của dòng xe côn tay Honda Winner 2025 sắp được ra mắt sẽ có tên mới là Winner R và thiết kế cập nhật lớn, nhằm cạnh tranh Yamaha Exciter.
Nguyễn Phương Nam và Lê Hoàng Long giảm khoảng 15kg để đóng phim điện ảnh Mưa đỏ.
‘Bà trùm hoa hậu’ Phạm Kim Dung sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ, không ít lần đọ sắc với các mỹ nhân Việt.
Nữ ca sĩ Phương Vy Idol và bé Ailani diện váy trắng, được Sean Trace tháp tùng khi tham gia một sự kiện.
CEO Phạm Kim Dung và Thùy Tiên không ít lần xuất hiện bên nhau. Ngoài ra, Thùy Tiên từng thuộc công ty quản lý của doanh nhân Phạm Kim Dung.
Bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương, Minh Tú trải qua ca mổ, hiện tại tĩnh dưỡng ở nhà.
Không chỉ ghi điểm với diễn xuất bùng nổ trên màn ảnh, ngoài đời Phương Oanh còn chinh phục công chúng nhờ vẻ đẹp gợi cảm cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ.
Kiều Minh Tuấn toát lên vẻ ngầu lạ, như một 'bad boy' chính hiệu. Quỳnh Nga khoe vẻ quyến rũ trong ngày sinh nhật.
Thúy Diễm xuất hiện với diện mạo tươi tắn, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Ở tuổi 39, cô khiến khán giả ngỡ ngàng bởi nhan sắc và thần thái "lão hoá ngược".
'Bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam thường xuyên đi du lịch, sánh đôi tham gia các chương trình.
Bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện họp báo Miss Grand Vietnam tối 7/9.
Lisa được xem là giàu có nhất nhóm BlackPink. Cô không chỉ tài năng mà còn sở hữu sắc vóc hoàn hảo, chuộng phong cách gợi cảm.
Hai chiếc đầm dạ hội của NTK Tommy Nguyễn do nàng thơ Kim Khỏe trình diễn đã gây quỹ thành công tại Gala Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025.
Võ Hoàng Yến mở tiệc thôi nôi cho con gái. Người đẹp cho biết, vợ chồng cô thấy may mắn khi ái nữ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của nhiều người.
Đôi bạn thân Lương Mạnh Hải – Tăng Thanh Hà hàn huyên khi gặp lại nhau. Võ Hoàng Yến tung bộ ảnh mừng thôi nôi con gái.
Ngọc Hà đăng tải loạt ảnh NSND Công Lý rạng rỡ xuất viện sau ca mổ sỏi thận đồng thời chia sẻ về thời gian nam diễn viên nằm viện.
Phương Linh đăng tải loạt ảnh mới tại Hồng Kông. Diện trang phục gợi cảm nhưng vẫn cá tính, giọng ca Cơn gió lạ khiến người hâm mộ không khỏi ngẩn ngơ.
Xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Hoa hậu Trần Tiểu Vy khiến công chúng và truyền thông quốc tế chú ý khi đọ sắc cùng Miss Universe 2018 Catriona Gray.
Bé Nguyên Ốc - con gái diễn viên Phương Nam 'Mưa đỏ' vô cùng dễ thương, góp mặt trong MV Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy.
Khối tài sản của 2 hai nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh đều được cho là ‘không phải dạng vừa’.
Nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2025 Jun Ji Hyun có khối tài sản lên đến 110 triệu USD, sở hữu thần thái vô cùng cuốn hút, nhan sắc không tuổi.