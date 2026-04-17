[INFO] Danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 theo thông tin cập nhật đến ngày 17/4/2026.
Mẫu xe SUV Toyota Fortuner thế hệ tiếp theo đang tiến gần thời điểm ra mắt, với kế hoạch trình làng toàn cầu vào nửa cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.
Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.
Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 16/4, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrik Achi.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng, đặc biệt về chính trị, tư tưởng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đặt ra cấp thiết.
Nhiều cơ quan báo chí, hãng thông tấn lớn của Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tối 15/4 (giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ khai mạc Đại hội đồng IPU-152.
Trưa 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới dự và phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc – Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập".
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
Thủ tướng chỉ đạo tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên năm 2026, tương đương khoảng 170-180 nghìn tỷ đồng để dành thêm nguồn lực cho các nhiệm vụ ưu tiên.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 – 17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
Sáng 15/4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận 20 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.
Ông Hoàng Văn Thực, Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, dứt khoát đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong quý II năm 2026.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều ngày 14/4/2026, theo giờ địa phương, tại Phủ Tổng thống Quirinale, Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Hướng dẫn đặc xá năm 2026 quy định rõ đối tượng, điều kiện xét duyệt và các trường hợp không được đề nghị, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành đợt 2 Phiên họp thứ nhất, cho ý kiến về một số dự án luật, nội dung quan trọng.
(PLO)- Sáng 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.
Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Chiều 13/4, các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia các cấp ủy, tổ chức Đảng đã được công bố.