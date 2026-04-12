[INFO] Tiểu sử Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khoá X, đã hiệp thương cử ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Mẫu xe môtô Rush Titanio 2026 có giá bán 44.900 euro (gần 1,4 tỷ đồng), đắt ngang sedan hạng sang Toyota Camry mới. Xe dự kiến sẽ sản xuất từ tháng 7 tới.
Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khoá X, đã hiệp thương cử bà Lê Thị Thủy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Chiều 12/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khai mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa X.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.
Quảng Tây sẽ là một trạm dừng chân trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 14-17/4.
Đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình thông qua và thành công tốt đẹp với nhiều kết quả nổi bật.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về dự và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tặng Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh, thể chế không chỉ là công cụ quản lý nhà nước, mà phải trở thành động lực phát triển, giải phóng sức sản xuất, khơi thông các nguồn lực xã hội.
Sáng 12/4, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh.
Đại biểu Quốc hội cho rằng cần làm rõ thực tiễn quản lý, thời gian qua khi chưa áp dụng biện pháp trên có gặp vướng mắc hay không.
Nhiều đại biểu đề nghị bổ sung quy định xử lý trường hợp công khai thông tin không đầy đủ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu cung cấp thông tin sai.
Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.
Quốc hội điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, bổ sung dự thảo Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
Sáng 12/4, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành một văn kiện mang tầm vóc chiến lược, đặt ra những chuẩn mực toàn diện, khắt khe và sâu sắc nhằm nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đại biểu Quốc hội đề xuất thực hiện “một cửa số”, tích hợp dịch vụ công hộ tịch vào VNeID, sử dụng VNeID thay thế các loại giấy tờ.
Đa số đại biểu ủng hộ đề xuất giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít.
Nhiều cơ sở tôn giáo hiện đang sở hữu các kênh truyền thông trên YouTube, Facebook hoặc TikTok...có thể tạo ra nguồn thu từ quảng cáo.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer. Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 09/4/2026 phân công công tác của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ.