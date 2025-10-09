Hyundai SantaFe Facelift 2027 lộ nội thất, chờ ngày ra mắt

Hình ảnh rò rỉ từ kênh ShortsCar mới đây đã hé lộ khoang nội thất của mẫu xe SUV Hyundai SantaFe Facelift 2027 bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 5.

Video: Xem trước Hyundai SantaFe Facelift 2027 mới.

Theo những chi tiết ban đầu, không gian nội thất của Hyundai SantaFe 2027 mới đi theo hướng tối giản và công nghệ hóa. Bảng táp-lô được thiết kế liền mạch với cửa gió điều hòa bố trí theo phương ngang, mang lại cảm giác hiện đại và gọn gàng hơn.

Hyundai SantaFe Facelift 2027 rò rỉ nội thất, chờ ra mắt.

Một số chi tiết như tay nắm cửa hay viền trang trí sử dụng vật liệu kim loại mờ hoặc sơn giả nhôm, góp phần tăng độ cao cấp cho khoang lái. Ghế ngồi bọc da với đường chỉ sắc nét, đồng thời tạo cảm giác thể thao và chăm chút hơn trong hoàn thiện.

Dù cụm điều khiển trung tâm vẫn đang được che chắn kỹ lưỡng, nhiều nguồn tin cho rằng SantaFe sẽ được trang bị hệ thống màn hình cong đôi PLEOS, kết hợp giữa đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm – tương tự cách bố trí trên Tucson hoặc Palisade thế hệ mới. Nhìn chung, Hyundai dường như đang theo đuổi triết lý thiết kế “digital minimalist”, giảm thiểu nút bấm vật lý, tập trung vào trải nghiệm số hóa và trực quan.

Bên cạnh những thay đổi trong nội thất, diện mạo bên ngoài của SantaFe cũng sẽ được làm mới đáng kể. Mẫu SUV này sẽ từ bỏ phong cách thiết kế vuông vức, mang hơi hướng địa hình như trước, thay vào đó là hình ảnh tinh gọn và khí động học hơn.

Một trong những nâng cấp kỹ thuật đáng chú ý nhất trên SantaFe 2027 là việc Hyundai loại bỏ hộp số ly hợp kép 8 cấp (DCT).

Một trong những nâng cấp kỹ thuật đáng chú ý nhất trên SantaFe 2027 là việc Hyundai loại bỏ hộp số ly hợp kép 8 cấp (DCT) trên các phiên bản động cơ 2.5L tăng áp – thay bằng hộp số tự động truyền thống sử dụng bộ biến mô.

Động thái này nhằm cải thiện độ mượt khi vận hành, nhất là ở dải tốc độ thấp – điểm từng bị người dùng phản ánh trong thời gian qua. Mẫu bán tải Hyundai Santa Cruz sử dụng chung hệ truyền động cũng sẽ được điều chỉnh tương tự. Trong khi đó, phiên bản hybrid vẫn duy trì động cơ 1.6L tăng áp kết hợp hộp số tự động 6 cấp.