Hyundai Motor Ấn Độ đã chính thức công bố ngày ra mắt Venue thế hệ tiếp theo là 4/11/2025 với những thay đổi toàn diện cả nội - ngoại thất.

Video: Đánh giá Hyundai Venue tại Việt Nam.

Thế hệ mới của mẫu SUV hạng A này sẽ được cải tiến toàn diện về thiết kế bên ngoài lẫn nội thất trong khi hệ truyền động dự kiến vẫn giữ nguyên như hiện tại. Đây sẽ là thế hệ thứ hai của Hyundai Venue kể từ khi xe được giới thiệu lần đầu vào tháng 5/2019.

Những hình ảnh chạy thử của Hyundai Venue thế hệ thứ hai trên đường phố cho thấy mẫu SUV cỡ nhỏ này vẫn giữ dáng vẻ vuông vức và cao ráo đặc trưng như trước. Tuy nhiên, xe đã được tinh chỉnh nhiều chi tiết thiết kế để tạo sự tương đồng với phong cách của Hyundai Creta hiện đang bán trên thị trường.

Hyundai chốt lịch ra mắt Venue 2026 thế hệ mới vào tháng sau.

Hyundai Venue 2026 được cho là sẽ sở hữu cụm đèn pha tách đôi với dải LED định vị nằm dọc. Cùng với đó là lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm mắt lưới hình chữ nhật mới.

Nhìn từ bên sườn, mẫu SUV hạng A này được bổ sung ốp cua lốp dày hơn, mâm hợp kim 16 inch thiết kế mới, gương chiếu hậu sắc nét hơn và phần kính cửa sổ đã được làm lại. Phần đuôi xe cũng dự kiến tích hợp cụm đèn hậu LED nối liền hai bên kiểu mới.

Đúng như truyền thống của thương hiệu Hyundai, khoang nội thất của Venue sẽ được làm mới hoàn toàn. Hình ảnh rò rỉ cho thấy xe được trang bị mặt táp-lô mới với cụm hai màn hình nối liền, tương tự người anh em Hyundai Creta. Bên cạnh đó là các nút điều khiển và vô-lăng mới. Ngoài ra, xe có thể còn được bổ sung những trang bị như hệ thống camera 360 độ, gói an toàn chủ động ADAS nâng cấp và nhiều tiện ích khác.

Hyundai Venue thế hệ mới dự kiến vẫn sử dụng 3 tùy chọn động cơ hiện tại.

Như đã nhắc ở trên, Hyundai Venue thế hệ mới dự kiến vẫn sử dụng 3 tùy chọn hiện tại. Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp 1.0L, cho công suất tối đa 120 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực. Cuối cùng là động cơ diesel 1.5L, tạo ra công suất tối đa 100 mã lực.

Động cơ xăng 1.2L chỉ đi kèm hộp số sàn 5 cấp trong khi loại tăng áp 1.0L có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp. Riêng động cơ diesel dùng hộp số sàn 6 cấp.

Hyundai Venue thế hệ mới sẽ tiếp tục đối đầu với các đối thủ như Tata Nexon, Suzuki Brezza, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO và Nissan Magnite.

Hyundai Venue đã được nâng cấp lần gần đây nhất vào tháng 6/2022. Kể từ đó đến nay, đây vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai ở thị trường Ấn Độ, đạt doanh số trung bình khoảng 7.000-8.000 xe mỗi tháng. Trong phân khúc SUV cỡ nhỏ vốn rất cạnh tranh, Hyundai Venue thế hệ mới sẽ tiếp tục đối đầu với các đối thủ như Tata Nexon, Suzuki Brezza, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO và Nissan Magnite.