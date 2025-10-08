Nissan vén màn Tekton 2026 - "đối thủ" mới của Hyundai Creta và Kia Seltos

Nissan vừa hé lộ mẫu SUV Tekton mới, xe dự kiến ra mắt vào năm 2026 tại Ấn Độ và cạnh tranh với Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq hay Honda Elevate...

Tên gọi Tekton có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, mang nghĩa “người thợ thủ công” hoặc “kiến trúc sư”, hàm ý về định hướng phát triển tập trung vào thiết kế tinh xảo và kỹ thuật chế tạo chính xác. Thiết kế của Tekton được lấy cảm hứng từ mẫu SUV cỡ lớn Nissan Patrol. Ngoại thất xe nổi bật với phần đầu cơ bắp, nắp ca-pô dập nổi, cụm đèn pha LED hình chữ C đặc trưng và cản trước thiết kế thể thao.

Nissan vén màn Tekton 2026 - SUV đô thị mới mang phong cách mạnh mẽ.

Thân xe sở hữu đường gân nổi kết hợp chi tiết tạo hình “Double-C” trên cửa trước, mang cảm hứng từ hình ảnh núi non, tạo nên phong cách mạnh mẽ và hiện đại. Phía sau xe được trang bị dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang, nối liền hai cụm đèn hậu chữ C với logo Nissan ở giữa. Dòng chữ “Tekton” được đặt nổi bật trên cửa cốp, góp phần tăng tính nhận diện. Xe dự kiến có nhiều tùy chọn màu sơn, gồm cả phiên bản một tông và hai tông màu tương phản.

Thân xe sở hữu đường gân nổi kết hợp chi tiết tạo hình “Double-C”.

Dù chưa công bố thông tin chi tiết về khoang nội thất, Nissan cho biết Tekton sẽ được trang bị các tính năng cao cấp. Những trang bị được kỳ vọng bao gồm màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, hệ thống điều hòa tự động đa vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế ngồi chỉnh điện tích hợp sưởi và thông gió cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại thuộc hệ thống ADAS.

Về động cơ, Tekton có thể được cung cấp cả tùy chọn máy xăng và hybrid. Trong giai đoạn đầu tại Ấn Độ, xe có thể sẽ sử dụng hai biến thể động cơ xăng tăng áp, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động. Phiên bản hybrid dự kiến sẽ xuất hiện trong các đợt ra mắt tiếp theo. Một số phiên bản cao cấp có thể trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, hướng tới khả năng vận hành linh hoạt ở nhiều điều kiện địa hình.

Nissan Tekton mới dự kiến ra mắt vào năm 2026 tại Ấn Độ.

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn 5 chỗ, Nissan cũng đang phát triển thêm biến thể SUV 7 chỗ dựa trên nền tảng Tekton, dự kiến ra mắt vào năm 2027 nhằm mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường Ấn Độ, nơi hãng hiện chỉ có duy nhất mẫu SUV cỡ nhỏ Magnite. Ngoài ra, một mẫu MPV giá rẻ phát triển trên nền tảng CMF-A cũng đang trong quá trình hoàn thiện.