Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức triển khai chuỗi sự kiện bàn giao và trưng bày Palisade Hybrid 2027 mới tại các đại lý trên toàn quốc từ ngày 30/10/2026.

Ngày 30/10, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã bắt đầu tổ chức chương trình “Lễ bàn giao và Trưng bày All new PALISADE Hybrid” tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc, đánh dấu thời điểm mẫu SUV đầu bảng thế hệ mới chính thức đến tay khách hàng Việt.

Ra mắt thị trường trong tháng 10/2026, Hyundai Palisade Hybrid được sản xuất, lắp ráp tại nhà máy Hyundai Thành Công. Những chiếc xe đầu tiên đã được vận chuyển đến hệ thống đại lý từ ngày 28/10, nhằm bảo đảm tiến độ bàn giao theo kế hoạch.

Hyundai Palisade Hybrid chính thức đến tay khách Việt từ ngày 30/10.

Cụ thể, khách hàng tại miền Bắc dự kiến nhận xe từ ngày 30/10, trong khi khu vực miền Trung và miền Nam bắt đầu từ đầu tháng 11/2026 do khác biệt về khoảng cách và thời gian vận chuyển.

Hyundai Thành Công dự kiến hoàn tất bàn giao cho nhóm khách hàng tiên phong ký hợp đồng trong tháng 10 và tháng 11/2026. Với các hợp đồng phát sinh từ tháng 11, thời gian nhận xe dự kiến trong tháng 12/2026.

Hyundai Thành Công dự kiến hoàn tất bàn giao cho nhóm khách hàng tiên phong ký hợp đồng trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Song song với hoạt động bàn giao, Palisade Hybrid thế hệ mới cũng được trưng bày tại hệ thống đại lý trên toàn quốc, tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp tìm hiểu thiết kế, nội thất và công nghệ vận hành.

Về sản phẩm, Hyundai Palisade Hybrid mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế Bold Premium với ngoại hình vuông vức, bề thế cùng không gian nội thất rộng rãi, hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình và những chuyến đi dài.

Xe sở hữu hệ truyền động Hyundai Turbo Hybrid TMED-II, kết hợp động cơ xăng tăng áp Smartstream 2.5 T-GDi với hai mô-tơ điện.

Điểm nhấn của mẫu SUV này là hệ truyền động Hyundai Turbo Hybrid TMED-II, kết hợp động cơ xăng tăng áp Smartstream 2.5 T-GDi với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Theo kết quả của Cục Đăng kiểm Việt Nam được hãng công bố, Palisade Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp từ 6,1 lít/100 km. Hyundai Thành Công áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km đối với xe và 8 năm hoặc 160.000 km đối với hệ thống pin, tùy điều kiện nào đến trước.