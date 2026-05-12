Huyndai và KAI bắt tay hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc.

Trong bối cảnh dịch vụ giao thông trên không tầm thấp đang thu hút nguồn lực từ nhiều quốc gia, 2 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc trong công nghiệp ôtô và công nghệ hàng không là Huyndai và KAI vừa bắt tay nhau nhằm phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến.

Đây là một khái niệm vận tải hàng không thế hệ mới, còn được gọi là taxi bay, sử dụng các loại máy bay mang tính cách mạng có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng bằng động cơ điện (eVTOL - electric Vertical Take-off and Landing), nhằm vận chuyển hành khách và hàng hóa một cách an toàn, bền vững tại các đô thị, ngoại ô và khu vực khó tiếp cận.

Thỏa thuận này quy định việc sử dụng công nghệ liên quan hệ thống truyền động điện tiên tiến của Hyundai và công nghệ máy bay hàng đầu của KAI để tạo ra một loại taxi bay có tính cạnh tranh cao, hướng tới thương mại hóa trong thời gian sớm nhất có thể.

Cụ thể, trong dự án phát triển chung nêu trên, các taxi bay đầu tiên sẽ sử dụng thân vỏ do KAI phối hợp với Supernal - một công ty con của Hyundai tại Mỹ, thiết kế - chế tạo và động cơ điện do Hyundai và KIA đang liên kết nghiên cứu.

Đại diện của Hyundai và KAI bày tỏ hy vọng việc kết hợp giữa công nghệ hệ thống cánh cố định và cánh quạt quay của KAI với khả năng sản xuất hàng loạt và kỹ thuật động cơ của Hyundai có thể tạo ra Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến độc đáo có tính an toàn cao của Hàn Quốc với tên gọi K-AAM. Hyundai và KAI cũng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác.