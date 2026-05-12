Huyndai và KAI bắt tay hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc

Hyundai vừa ký kết với Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Đại Hàn (KAI) nhằm hợp tác nghiên cứu - phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến (AAM).

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe taxi bay của Hyundai.

Trong bối cảnh dịch vụ giao thông trên không tầm thấp đang thu hút nguồn lực từ nhiều quốc gia, 2 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc trong công nghiệp ôtô và công nghệ hàng không là Huyndai và KAI vừa bắt tay nhau nhằm phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến.

Đây là một khái niệm vận tải hàng không thế hệ mới, còn được gọi là taxi bay, sử dụng các loại máy bay mang tính cách mạng có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng bằng động cơ điện (eVTOL - electric Vertical Take-off and Landing), nhằm vận chuyển hành khách và hàng hóa một cách an toàn, bền vững tại các đô thị, ngoại ô và khu vực khó tiếp cận.

Thỏa thuận này quy định việc sử dụng công nghệ liên quan hệ thống truyền động điện tiên tiến của Hyundai và công nghệ máy bay hàng đầu của KAI để tạo ra một loại taxi bay có tính cạnh tranh cao, hướng tới thương mại hóa trong thời gian sớm nhất có thể.

Cụ thể, trong dự án phát triển chung nêu trên, các taxi bay đầu tiên sẽ sử dụng thân vỏ do KAI phối hợp với Supernal - một công ty con của Hyundai tại Mỹ, thiết kế - chế tạo và động cơ điện do Hyundai và KIA đang liên kết nghiên cứu.

Đại diện của Hyundai và KAI bày tỏ hy vọng việc kết hợp giữa công nghệ hệ thống cánh cố định và cánh quạt quay của KAI với khả năng sản xuất hàng loạt và kỹ thuật động cơ của Hyundai có thể tạo ra Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến độc đáo có tính an toàn cao của Hàn Quốc với tên gọi K-AAM. Hyundai và KAI cũng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác.

Hãng xe điện Trung Quốc sẽ sản xuất loạt ôtô bay vào năm 2027

Hãng xe điện Trung Quốc - Xpeng đang tăng tốc thương mại hóa ôtô bay, dự kiến sản xuất hàng loạt ngay từ năm 2027 tới.

Video: Giới thiệu ôtô bay XPENG AEROHT của Trung Quốc.

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng dự kiến sản xuất quy mô lớn ôtô bay từ năm 2027, Chủ tịch của hãng - ông Brian Gu - cho biết trong cuộc trao đổi với Reuters. Xpeng đã nhận hơn 7.000 đơn đặt hàng cho mẫu ôtô bay, phần lớn đến từ thị trường Trung Quốc, nơi công ty đang hoàn tất các thủ tục phê duyệt với cơ quan quản lý hàng không.

Hyundai SantaFe Hybrid mới chạy 3.700km, chủ xe "bay" cả trăm triệu đồng

So với mức chi phí thực tế ban đầu, Hyundai SantaFe Hybrid 1.6 HTRAC 2025 rao bán lại 1,25 tỷ đồng, chủ xe có thể mất từ 300 - 400 triệu đồng chỉ sau 3.700km.

Chỉ mới lăn bánh với odo hơn 3.700 km, một chiếc Hyundai SantaFe Hybrid 1.6 HTRAC sản xuất 2025 đang được rao bán lại với giá 1,25 tỷ đồng trên sàn xe cũ Hà Nội, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết khoảng 1,45 tỷ đồng. Con số này cho thấy chủ xe đã chấp nhận khoản lỗ lên tới hàng trăm triệu đồng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.
Thực tế, để chiếc Hyundai SantaFe Hybrid 2025 thế hệ mới lăn bánh tại Việt Nam, người mua ban đầu không chỉ trả mức giá niêm yết mà còn phải cộng thêm nhiều loại chi phí khác như phụ kiện hay gói dịch vụ, bảo hiểm...
'Siêu xe bay' chạy điện lớn nhất thế giới chở được đến 10 người

AutoFlight, được sự hỗ trợ của CATL, đã giới thiệu mẫu eVTOL 5 tấn chở 10 người, mở đường cho thương mại hóa ô tô bay tại Trung Quốc.

Công ty hàng không AutoFlight của Trung Quốc, được hậu thuẫn bởi ông lớn pin xe điện Contemporary Amperex Technology (CATL), đang trở thành biểu tượng cho tham vọng của Trung Quốc đại lục trong thị trường “ô tô bay”- một phần trong chiến lược lớn nhằm chiếm lĩnh nền kinh tế tầm thấp.

