Huyền Baby gây sốt với vòng eo phẳng lì, phong cách sang chảnh ở Đà Lạt

Giải trí

Trong chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Lạt cùng bạn bè, Huyền Baby khiến dân mạng “đứng ngồi không yên” khi diện quần shorts ngắn cũn khoe trọn vóc dáng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong khung cảnh nên thơ mang phong cách châu Âu của Đà Lạt, Huyền Baby xuất hiện nổi bật với phong thái trẻ trung, sang chảnh và tự tin.
Người đẹp chọn cho mình bộ trang phục gồm áo dài tay sọc đỏ – trắng ôm sát cơ thể, kết hợp với quần shorts ngắn đồng màu và boots cao cổ.
Cô còn phối thêm túi xách đen và mũ lưỡi trai, tạo nên tổng thể vừa năng động, vừa có nét gợi cảm thời thượng.
Loạt ảnh được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là khi nhiều người phải “dụi mắt 10 lần” mới tin vào vòng eo phẳng lì cùng thân hình gọn gàng của cô.
Cách phối đồ khéo léo giúp Huyền Baby tôn trọn đường cong, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài.
Trong từng khung hình, người đẹp toát lên vẻ rạng rỡ, tự tin khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.
Huyền Baby thường xuyên lựa chọn diện váy ngắn hoặc quần shorts để khoe lợi thế đôi chân.
Dù đã trải qua hai lần sinh nở, cô vẫn duy trì phong độ về nhan sắc.
So với hình ảnh thời còn là hot girl đình đám, Huyền Baby hiện tại toát lên vẻ đẹp chững chạc, pha lẫn nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.
Sau hơn một thập kỷ kể từ khi được biết đến là một trong những hot girl đời đầu, Huyền Baby vẫn giữ được sức hút riêng. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
