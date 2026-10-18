Huawei sắp ra mắt thương hiệu điện thoại mới Xingmang

Có nguồn tin rò rỉ rằng Huawei có thể sẽ ra mắt một thương hiệu điện thoại mới có tên là Xingmang định hình ở phân khúc tầm trung với mang chip Kirin 8 Series.

Huawei được cho là đang phát triển thương hiệu smartphone Xingmang. Theo thông tin rò rỉ, Dingjiao Digital cho biết Huawei có thể sớm ra mắt một thương hiệu điện thoại mới và định giá ở phân khúc tầm trung.

Thông tin này sau đó được một số trang công nghệ Trung Quốc dẫn lại, làm dấy lên đồn đoán về kế hoạch mở rộng danh mục smartphone của hãng.

Huawei được cho là chuẩn bị ra mắt dòng smartphone tầm trung với tên Xingmang.

Hiện chưa rõ thương hiệu này có tên gọi riêng khi ra mắt thị trường quốc tế hay không. Bên cạnh đó, một số báo cáo trước đây từng nhắc đến cái tên Xingyao trong kế hoạch phát triển thương hiệu mới của Huawei.

Do thông tin giữa các nguồn chưa thống nhất, chưa thể khẳng định Xingmang và Xingyao có phải cùng một dự án hay không. Huawei hiện vẫn chưa công bố chính thức về thương hiệu này. Vì vậy, các thông tin liên quan đến tên gọi, sản phẩm và thời điểm ra mắt vẫn cần được xác nhận.

Theo nguồn tin rò rỉ, smartphone Xingmang có thể được trang bị chip Kirin 8 Series, cho thấy dòng sản phẩm này nhiều khả năng hướng đến phân khúc tầm trung thay vì cạnh tranh trực tiếp với các flagship cao cấp.

Bên cạnh đó, Xingmang sẽ chạy HarmonyOS, hệ điều hành do Huawei phát triển. Về khả năng chụp ảnh, smartphone Xingmang được đồn đoán sẽ tiếp tục sử dụng thương hiệu công nghệ hình ảnh XMAGE của Huawei.

Xingmang sẽ là dòng sản phẩm ưu tiên mức giá dễ tiếp cận và đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hằng ngày bên cạnh các dòng Mate và Pura cao cấp.

Nếu định hướng này được triển khai, Xingmang có thể giúp Huawei tiếp cận nhóm người dùng ưu tiên hiệu năng ổn định, trải nghiệm phần mềm và mức giá dễ tiếp cận hơn. Việc sử dụng chip Kirin do Huawei phát triển cũng có thể giúp hãng tiếp tục xây dựng hệ sinh thái phần cứng của riêng mình.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin đáng tin cậy về tên chip cụ thể, hiệu năng, dung lượng RAM, bộ nhớ trong hay mức giá dự kiến của những chiếc điện thoại Xingmang. Vì vậy, chưa thể đánh giá chính xác khả năng cạnh tranh của thương hiệu này so với các dòng smartphone tầm trung đang có mặt trên thị trường.

Chip Kirin 8 Series được đồn đoán là sẽ được trang bị cho mẫu smartphone Xingmang, hướng đến phân khúc tầm trung.

Huawei Xingmang có thể lược bỏ một số tính năng cao cấp

Do hướng đến phân khúc tầm trung, điện thoại Xingmang được cho là sẽ không có đầy đủ những trang bị cao cấp như các dòng flagship của Huawei. Một trong những tính năng có thể bị lược bỏ là kết nối vệ tinh.

Nếu đúng như vậy, Huawei có thể tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa Xingmang với các dòng Mate và Pura. Thay vì tập trung vào những công nghệ cao cấp, thương hiệu mới có thể ưu tiên mức giá dễ tiếp cận và đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Dòng chip Kirin 8 Series sẽ cung cấp sức mạnh cho thương hiệu smartphone mới đồng thời xây dựng một hệ sinh thái riêng với HarmonyOS.

Ngoài smartphone, tên gọi Xingmang cũng được cho là có khả năng xuất hiện trên những sản phẩm điện tử khác. Tuy nhiên, phạm vi sản phẩm mà thương hiệu này hướng đến vẫn chưa được tiết lộ.

Với cấu hình được đồn đoán, Xingmang nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm phân khúc thấp hơn các dòng flagship Mate và Pura. Trong khi đó, vai trò của thương hiệu mới đối với các dòng nova và Enjoy vẫn chưa rõ ràng.

Theo các thông tin từ nguồn rò rỉ, Huawei có thể giới thiệu Xingmang vào cuối tháng 10/2026. Dù vậy, hãng chưa xác nhận lịch trình ra mắt, giá bán hay thị trường phân phối.

Tuy nhiên, khả năng tương thích ứng dụng vẫn là yếu tố quan trọng cần cân nhắc, đặc biệt nếu sản phẩm được phân phối tại thị trường quốc tế. Bên cạnh cấu hình và camera, mức giá cùng trải nghiệm phần mềm thực tế sẽ quyết định sức cạnh tranh của dòng máy này.