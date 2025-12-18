Hà Nội

Hot girl Sam khoe nhan sắc “mẹ bỉm” gây chú ý

Cộng đồng trẻ

Hot girl Sam khoe nhan sắc “mẹ bỉm” gây chú ý

Hot girl Sam (Nguyễn Hà My) khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ loạt ảnh chụp chung cùng con gái trong một concept nhẹ nhàng, ngập tràn sắc trắng.

Thiên Anh
Khung hình ấm áp, trong trẻo không chỉ ghi lại khoảnh khắc gắn kết tình mẫu tử mà còn cho thấy nhan sắc ngày càng mặn mà, trẻ trung của Sam sau khi làm mẹ.
Trong bộ váy tông trắng – kem mềm mại, Sam xuất hiện với diện mạo dịu dàng, nữ tính. Làn da mịn màng, gương mặt rạng rỡ cùng lối trang điểm trong veo giúp nữ MC – diễn viên ghi điểm tuyệt đối. Mái tóc uốn nhẹ, buông tự nhiên càng tôn lên nét thanh tú, phúc hậu của “mẹ bỉm” hai con.
Dù không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với nụ cười ấm áp và ánh mắt trìu mến hướng về con gái, Sam vẫn toát lên sức hút rất riêng.
Bên cạnh Sam, con gái nhỏ gây “tan chảy” với vẻ đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và những cử chỉ ngây thơ. Sự đồng điệu về màu sắc trang phục và bối cảnh tuyết trắng tạo cảm giác như một câu chuyện cổ tích mùa đông, làm nổi bật tình cảm gia đình hạnh phúc, bình yên.
Sam, tên thật Nguyễn Hà My, sinh ngày 28/10/1990, là một trong những hot girl đời đầu nổi bật của showbiz Việt. Cô bắt đầu được chú ý khi đăng quang Ngôi sao thời trang 2008, từ đó trở thành gương mặt quen thuộc trong làng mẫu ảnh.
Không dừng lại ở danh xưng hot girl, Sam dần khẳng định bản thân khi lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác nhau.
Ở mảng diễn xuất, Sam ghi dấu ấn qua các dự án truyền hình và điện ảnh như Cô Thắm về làng, Siêu sao siêu ngố, để lại hình ảnh một diễn viên duyên dáng, gần gũi. Bên cạnh đó, cô còn là MC được yêu mến qua các chương trình như Sàn đấu ca từ, nhờ lối dẫn tự nhiên, hoạt ngôn.
Song song với hoạt động nghệ thuật, Sam còn được biết đến là một trong những nghệ sĩ kinh doanh mát tay. Cô đầu tư vào nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, bất động sản và được cư dân mạng ưu ái gọi là “đại gia ngầm” của Vbiz. Dù thành công, Sam vẫn giữ hình ảnh giản dị, không phô trương.
Về đời tư, Sam kết hôn với một doanh nhân và hiện là mẹ của hai con sinh đôi. Sau khi sinh con, cô hạn chế chia sẻ quá nhiều về gia đình, nhưng mỗi lần đăng tải hình ảnh bên các con đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhờ chăm sóc bản thân khoa học và tinh thần tích cực, Sam vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ, thậm chí được khen “không khác thời son rỗi là bao”.
Loạt ảnh chụp cùng con gái lần này không chỉ cho thấy một Sam dịu dàng, giàu yêu thương trong vai trò người mẹ, mà còn khẳng định hình ảnh người phụ nữ hiện đại: thành công trong sự nghiệp, viên mãn trong cuộc sống gia đình và luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến công chúng.
