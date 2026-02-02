Hà Nội

Nguyễn Lâm Thảo Tâm diện cổ phục Việt thần thái chuẩn “tiểu thư cung đình”

Cộng đồng trẻ

Nguyễn Lâm Thảo Tâm diện cổ phục Việt thần thái chuẩn “tiểu thư cung đình”

Xuất hiện trong bộ cổ phục Việt Nam cầu kỳ và sang trọng, Nguyễn Lâm Thảo Tâm khiến khán giả trầm trồ bởi vẻ đẹp thanh tú cùng thần thái đậm chất cung đình.

Thiên Anh
Không còn là hình ảnh nữ sinh hiện đại hay những vai diễn trẻ trung quen thuộc trên màn ảnh, Nguyễn Lâm Thảo Tâm lần này mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt khi khoác lên mình bộ cổ phục mang phong cách cung đình Việt Nam. Ngay khi những hình ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài nền nã nhưng không kém phần nổi bật của cô.
Bộ trang phục lấy cảm hứng từ áo Nhật Bình – loại cổ phục từng được các nữ quý tộc, công nương triều Nguyễn sử dụng. Gam đỏ chủ đạo tượng trưng cho sự cao quý, kết hợp cùng những họa tiết thêu tay tinh xảo như phượng, hoa lá, mây trời… tạo nên tổng thể vừa trang trọng vừa mềm mại. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần cổ áo viền họa tiết đa sắc và dải lụa ngũ sắc buông nhẹ phía trước, làm tăng chiều sâu thị giác cho trang phục.
Phần khăn vành màu xanh dương đậm ôm trọn mái tóc được vấn gọn gàng, giúp tôn lên đường nét gương mặt thanh tú của Thảo Tâm. Lối trang điểm nhẹ nhàng với son đỏ cổ điển, chân mày thanh và lớp nền trong veo càng làm nổi bật vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Không cần biểu cảm cầu kỳ, chỉ một ánh nhìn nhẹ hay nụ cười thoáng qua cũng đủ gợi cảm giác dịu dàng, đoan trang như bước ra từ tranh xưa.
Bên cạnh trang phục, bó hoa cầm tay với sắc hồng nhạt và điểm xuyết quả đỏ nhỏ tạo nên sự cân bằng màu sắc tinh tế. Chi tiết này không chỉ giúp tổng thể bớt “nặng” mà còn mang đến nét mềm mại, nữ tính. Cách cô nâng bó hoa bằng hai tay, dáng đứng thẳng lưng, vai thả lỏng càng làm tăng thêm phong thái nền nã, đúng tinh thần của trang phục truyền thống.
Điều khiến bộ ảnh trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở thần thái của người mặc. Nguyễn Lâm Thảo Tâm không tạo dáng kiểu thời trang hiện đại mà tiết chế từng chuyển động: ánh mắt nhìn thẳng, nụ cười khẽ, cử chỉ nhẹ nhàng. Chính sự tiết chế đó lại tạo nên khí chất sang trọng rất riêng, khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh tiểu thư khuê các trong những thước phim cổ trang.
Nhiều khán giả nhận xét rằng đây là một trong những lần hiếm hoi Thảo Tâm thử sức với phong cách cổ phục nhưng lại “hợp đến lạ”.
Vẻ đẹp trí thức, dịu dàng vốn có của Thảo Tâm dường như được tôn lên trọn vẹn trong phom dáng truyền thống.
Không ít bình luận bày tỏ mong muốn nữ diễn viên sẽ xuất hiện nhiều hơn trong các dự án phim cổ trang hoặc các bộ ảnh quảng bá văn hóa Việt.
Trong vài năm trở lại đây, phong trào phục dựng và quảng bá cổ phục Việt ngày càng được giới trẻ quan tâm. Sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Lâm Thảo Tâm trong trang phục truyền thống góp phần đưa hình ảnh cổ phục đến gần hơn với công chúng đại chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.
Không cần bối cảnh quá cầu kỳ, chỉ với trang phục đúng tinh thần và thần thái phù hợp, Nguyễn Lâm Thảo Tâm đã chứng minh rằng cổ phục Việt không hề “khó mặc” như nhiều người nghĩ. Ngược lại, khi được thể hiện đúng cách, những bộ trang phục xưa hoàn toàn có thể tỏa sáng giữa đời sống hiện đại – vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo nên những hình ảnh thẩm mỹ đầy cuốn hút.
Thiên Anh
