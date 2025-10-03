Hà Nội

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu 'trốn con' du lịch Hàn Quốc sau đám cưới

Giải trí

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu 'trốn con' du lịch Hàn Quốc sau đám cưới

Sau hôn lễ ngọt ngào hồi tháng 9, vợ chồng ca sĩ Hồ Quang Hiếu – Tuệ Như tranh thủ thời gian rảnh để “hâm nóng” tình cảm bằng chuyến du lịch Hàn Quốc.

Hôn lễ của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như được tổ chức ngày 19.9 tại TP.HCM với khoảng 80 khách mời thân thiết. Trước đó, cặp đôi đã làm lễ đính hôn ở Cà Mau – quê nhà cô dâu, và đăng ký kết hôn từ năm 2023.
Hiện cả hai đã có một con trai hơn 8 tháng tuổi. Trong lễ cưới, bé Hin đảm nhận nhiệm vụ mang nhẫn cưới cho bố mẹ, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt và xúc động.
Sau đám cưới, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như có chuyến du lịch Hàn Quốc hâm nóng tình cảm, họ liên tục chia sẻ loạt hình ảnh đáng lên trang cá nhân.
ặp đôi vợ chồng son diện trang phục ton-sur-ton, cùng nhau dạo quanh phố phường, khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực đường phố xứ kim chi.
Trong các bức ảnh, cả hai không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật, ánh nhìn ngọt ngào, khiến người hâm mộ thích thú.
Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như thoải mái dành cho nhau những cử chỉ thân mật.
Đây được xem như một chuyến "trăng mật" đặc biệt, một dịp hiếm hoi để cặp đôi có không gian riêng tư, "trốn" cậu con trai nhỏ đã hơn 8 tháng tuổi.
Sau đám cưới, nam ca sĩ cho biết cuộc sống gia đình không có nhiều thay đổi, song đây là một dấu mốc ý nghĩa với cả hai vợ chồng.
Từ khi về chung nhà, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, thể hiện tình cảm mặn nồng trên mạng xã hội.
Đầu năm 2025, Tuệ Như sinh con đầu lòng, từ đó gác công việc ở nhà chăm sóc gia đình. Cô nói được chồng yêu thương, chiều chuộng nên thấy cuộc sống "mẹ bỉm sữa" an nhàn và thú vị. Ảnh: FB Tuệ Như
