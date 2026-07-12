Hợp lực khởi công dự án khu lưu trú công nhân viên và kinh doanh dịch vụ công cộng Goertek

Buổi lễ quy tụ hơn 150 đại biểu, khách mời là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, các lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí. Đặc biệt, sự kiện vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Trần Huy Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng); ông George - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Goertek Vina và bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc.

Ông Phạm Hoàng Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chúc tại buổi lễ

Ông George – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Goertek Vina phát biểu tại buổi lễ

Dự án được đầu tư trên diện tích hơn 28.000 m² với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD; quy mô hơn 1.300 phòng lưu trú cùng hệ thống dịch vụ công cộng đồng bộ, hiện đại. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi của đội ngũ chuyên gia và người lao động đang làm việc tại Goertek, tạo điều kiện sống tốt hơn cho người lao động, môi trường làm việc bền vững hơn cho doanh nghiệp và sức cạnh tranh cao hơn cho địa phương.

Việc tiếp tục được chủ đầu tư Goertek Vina lựa chọn là Tổng thầu thi công cho dự án lần này là sự tiếp nối của mối quan hệ hợp tác đã được xây dựng qua nhiều công trình quy mô lớn trước đó, đồng thời khẳng định quyết tâm của Hợp Lực và tập đoàn Goertek trong việc cùng triển khai những dự án chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất công nghiệp.

Tại buổi lễ, ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch HĐQT đã đại diện Hợp Lực khẳng định sẽ huy động đầy đủ nguồn lực, đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý cùng lực lượng thi công giàu kinh nghiệm để triển khai dự án theo đúng kế hoạch; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và các yêu cầu kỹ thuật theo cam kết với Chủ đầu tư dự án. Bên cạnh đó, Hợp Lực cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong suốt quá trình triển khai, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm dự án được thực hiện hiệu quả, an toàn, bền vững.

Ông Lê Anh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực phát biểu tại buổi lễ

Trước bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang hướng tới phát triển công nghiệp theo chiều sâu, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng dịch vụ khu công nghiệp, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tạo thêm động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Phạm Hoàng Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Ông Trần Huy Phương – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh thực hiện nghi thức trao hoa chúc mừng cho đại diện Chủ đầu tư

Một lần nữa, chúc mừng Lễ khởi công dự án Khu lưu trú công nhân viên và kinh doanh dịch vụ công cộng Goertek đã diễn ra thành công tốt đẹp!