Hồng Kông tháng 10 mê hoặc du khách với lễ hội sôi động và khung cảnh nên thơ

Giữa tiết thu mát lành, Hồng Kông hút hồn du khách bằng lễ hội ẩm thực rộn ràng, cảnh sắc vịnh Victoria lấp lánh và không gian tâm linh giữa đô thị hoa lệ.
Video ghi lại cảnh cây cầu bắc qua eo biển Mactan, miền Trung Philippines, rung lắc dữ dội vì động đất, khiến nhiều người đi xe máy ngã xuống đường.
Dù đã vay mượn hàng loạt ý tưởng từ Android, Apple vẫn kiên quyết nói không với trình khởi chạy, tính năng được xem là linh hồn của sự tùy biến trên smartphone.
Tấm cỏ dệt cổ xưa được tìm thấy ở Alaska không chỉ quý hiếm mà còn chứa đựng dấu vết lịch sử, phản ánh trình độ sáng tạo tinh tế của người tiền sử.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/10, Kim Ngưu nên giữ tỉnh táo, gặp rắc rối chớ nản lòng. Cự Giải có vận quý nhân, làm việc có tâm sẽ vượng phát.
Bộ ảnh nghỉ dưỡng mới nhất của hot TikToker Xuân Ca tại bãi biển đã nhanh chóng "càn quét" mạng xã hội với vẻ đẹp nóng bỏng khó rời mắt.
Anastasia Venza làm người mẫu từ năm 13 tuổi, vừa đăng quang Hoa hậu Nga 2025, trở thành đối thủ của Hương Giang ở Miss Universe 2025.
Theo một số nguồn tin từ các diễn đàn xe máy Indonesia cho thấy, Honda đang phát triển một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới và rất có thể sẽ là Honda Air Blade Pro.
Ngoài căn bếp hiện đại, tiện nghi, hội chị em còn xuýt xoa trước khu vườn trồng rau nuôi gà trong biệt phủ nghìn m2 của nam chủ nhân điển trai.
Altay mùa giao thoa giữa sắc thu vàng và tuyết trắng là "giấc mơ của mọi nhiếp ảnh gia", Wyn Anh đã bắt được thời khắc này, tạo nên một bộ ảnh đẹp như tranh vẽ.
Bà xã Chi Bảo gặp tay vợt pickleball số một thế giới Ben Johns. Ca sĩ Đan Trường tất bật chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát.
Mới đây Phương Ly khiến fan trầm trồ với phong cách thời trang cực kỳ cá tính và quyến rũ khi cô có mặt tại Giải đua xe Công thức 1 (F1) Singapore Grand Prix.
Việc tìm thấy vũ khí 300.000 năm tuổi là bằng chứng cho thấy, con người tiền sử cổ xưa là bậc thầy chế tác gỗ và khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc.
Những tháng cuối năm Ất Tỵ mang đến bước ngoặt lớn cho ba con giáp này: cơ hội đổi đời, tài lộc vượng phát và nhiều tin vui bất ngờ.
Chiếc vòng tay bí ẩn từng làm dấy lên nhiều giả thuyết ly kỳ về thời đại Hetepheres I. Nay, những bí mật được giải mã đã khiến cả giới khảo cổ bất ngờ.
Hai xác tàu đắm thời nhà Minh chứa hơn 100.000 cổ vật được các nhà khoa học khảo sát, các hiện vật cổ xưa này cũng ẩn chứa nhiều thông tin lịch sử thú vị.
Tựa game Snake huyền thoại thập niên 90 nay được hồi sinh độc đáo, cho phép người chơi điều khiển rắn trực tiếp trên thanh địa chỉ của trình duyệt.
Hệ thống chống UAV Loke của Saab phát triển cho NATO chỉ mất 3 tháng để chế tạo nhờ thiết kế đơn giản từ các vũ khí có sẵn.
Hãng độ Mansory đã thực hiện bản nâng cấp dành riêng cho siêu SUV PHEV Lamborghini Urus SE, đẩy công suất lên đến 1.100 mã lực và mô-men xoắn 1.250 Nm.
Các nhà nghiên cứu ở Thụy Sĩ đang nuôi những bộ não mini từ tế bào gốc để phát triển máy tính sinh học với nhiều tiềm năng ứng dụng trong tương lai.
Nhu cầu iPhone 17 tiêu chuẩn tăng vọt 40% ngay tuần đầu mở bán, chiếc iPhone “giá rẻ” này đang khiến bản Pro mất sức hút.
VinFast EB 12 dành riêng cho thị trường châu Âu có sức chứa đến 90 người, pin LFP 422 kWh cho phép chạy 400 km sau mỗi lần sạc, cùng nhiều tiện nghi hiện đại.