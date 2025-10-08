Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hồng Kông tháng 10 mê hoặc du khách với lễ hội sôi động và khung cảnh nên thơ

Du lịch

Hồng Kông tháng 10 mê hoặc du khách với lễ hội sôi động và khung cảnh nên thơ

Giữa tiết thu mát lành, Hồng Kông hút hồn du khách bằng lễ hội ẩm thực rộn ràng, cảnh sắc vịnh Victoria lấp lánh và không gian tâm linh giữa đô thị hoa lệ.

Vân Giang (Tổng hợp)
Tháng 10, khi tiết trời mát dịu và bầu không khí trong lành tràn ngập khắp các con phố, Hồng Kông (Trung Quốc) bước vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm. Ảnh dulich
Tháng 10, khi tiết trời mát dịu và bầu không khí trong lành tràn ngập khắp các con phố, Hồng Kông (Trung Quốc) bước vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm. Ảnh dulich
Thành phố sôi động bên vịnh Victoria như được “thay áo mới”, rực rỡ trong sắc màu lễ hội, quyến rũ trong hương vị ẩm thực và lắng đọng trong những khoảng lặng tâm linh giữa đô thị hiện đại. Ảnh dulich
Thành phố sôi động bên vịnh Victoria như được “thay áo mới”, rực rỡ trong sắc màu lễ hội, quyến rũ trong hương vị ẩm thực và lắng đọng trong những khoảng lặng tâm linh giữa đô thị hiện đại. Ảnh dulich
Giữa trung tâm Hồng Kông náo nhiệt, khu Central Harbourfront trở thành tâm điểm thu hút du khách khi Lễ hội Rượu vang &amp; Ẩm thực Hồng Kông diễn ra từ ngày 23 đến 26/10/2025. Đây là một trong những sự kiện ẩm thực lớn nhất châu Á, nơi hàng trăm thương hiệu rượu vang, đầu bếp sao Michelin và các gian hàng đến từ khắp thế giới cùng hội tụ. Ảnh dulich
Giữa trung tâm Hồng Kông náo nhiệt, khu Central Harbourfront trở thành tâm điểm thu hút du khách khi Lễ hội Rượu vang & Ẩm thực Hồng Kông diễn ra từ ngày 23 đến 26/10/2025. Đây là một trong những sự kiện ẩm thực lớn nhất châu Á, nơi hàng trăm thương hiệu rượu vang, đầu bếp sao Michelin và các gian hàng đến từ khắp thế giới cùng hội tụ. Ảnh dulich
Không chỉ là dịp thưởng thức ẩm thực tinh tế, lễ hội năm nay còn mở cửa đến tận nửa đêm, mang đến trải nghiệm hiếm có: vừa nhâm nhi ly vang, vừa ngắm cảnh đêm lộng lẫy bên bờ cảng Victoria. Nhiều du khách ví nơi đây như “bữa tiệc mở giữa trời sao”, nơi ẩm thực, ánh sáng và âm nhạc hòa quyện trong không gian mang đậm bản sắc Hồng Kông. Ảnh Klook Travel
Không chỉ là dịp thưởng thức ẩm thực tinh tế, lễ hội năm nay còn mở cửa đến tận nửa đêm, mang đến trải nghiệm hiếm có: vừa nhâm nhi ly vang, vừa ngắm cảnh đêm lộng lẫy bên bờ cảng Victoria. Nhiều du khách ví nơi đây như “bữa tiệc mở giữa trời sao”, nơi ẩm thực, ánh sáng và âm nhạc hòa quyện trong không gian mang đậm bản sắc Hồng Kông. Ảnh Klook Travel
Rời khu vực cảng sôi động, hành trình đến Đỉnh Thái Bình (The Peak) mang lại một cảm xúc hoàn toàn khác. Từ độ cao gần 400 m, toàn cảnh thành phố hiện ra trọn vẹn với những tòa nhà chọc trời phản chiếu xuống mặt nước xanh biếc của vịnh Victoria. Ảnh luhanhvietnam
Rời khu vực cảng sôi động, hành trình đến Đỉnh Thái Bình (The Peak) mang lại một cảm xúc hoàn toàn khác. Từ độ cao gần 400 m, toàn cảnh thành phố hiện ra trọn vẹn với những tòa nhà chọc trời phản chiếu xuống mặt nước xanh biếc của vịnh Victoria. Ảnh luhanhvietnam
Chuyến tàu điện Peak Tram cổ nhất châu Á, với độ dốc tới 27 độ, đưa du khách băng qua rừng cây và những khúc cua ngoạn mục, mang lại cảm giác vừa phiêu lưu vừa lãng mạn. Ảnh Vietravel
Chuyến tàu điện Peak Tram cổ nhất châu Á, với độ dốc tới 27 độ, đưa du khách băng qua rừng cây và những khúc cua ngoạn mục, mang lại cảm giác vừa phiêu lưu vừa lãng mạn. Ảnh Vietravel
Trên đỉnh, không gian mở của Peak Tower cùng các quán cà phê, phòng trưng bày và khu mua sắm nhỏ khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng để cảm nhận vẻ đẹp giao thoa giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại. Ảnh Juan Cruz Sainiuk
Trên đỉnh, không gian mở của Peak Tower cùng các quán cà phê, phòng trưng bày và khu mua sắm nhỏ khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng để cảm nhận vẻ đẹp giao thoa giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại. Ảnh Juan Cruz Sainiuk
Nếu ban ngày Hồng Kông rực sáng trong ánh nắng, thì khi đêm buông, Đại lộ Ngôi sao (Avenue of Stars) lại là nơi mang đến những xúc cảm khó quên. Dọc bờ biển Tsim Sha Tsui, những dấu tay của các huyền thoại điện ảnh như Lý Tiểu Long, Trương Quốc Vinh hay Châu Nhuận Phát được khắc ghi dưới ánh đèn lung linh, gợi nhắc thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông. Ảnh Viettourist
Nếu ban ngày Hồng Kông rực sáng trong ánh nắng, thì khi đêm buông, Đại lộ Ngôi sao (Avenue of Stars) lại là nơi mang đến những xúc cảm khó quên. Dọc bờ biển Tsim Sha Tsui, những dấu tay của các huyền thoại điện ảnh như Lý Tiểu Long, Trương Quốc Vinh hay Châu Nhuận Phát được khắc ghi dưới ánh đèn lung linh, gợi nhắc thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông. Ảnh Viettourist
Từ đây, du khách có thể ngắm trọn màn trình diễn ánh sáng “Symphony of Lights” – khi hàng trăm tia laser, âm nhạc và hiệu ứng thị giác hòa quyện, biến cả cảng Victoria thành sân khấu khổng lồ của ánh sáng và âm thanh.
Từ đây, du khách có thể ngắm trọn màn trình diễn ánh sáng “Symphony of Lights” – khi hàng trăm tia laser, âm nhạc và hiệu ứng thị giác hòa quyện, biến cả cảng Victoria thành sân khấu khổng lồ của ánh sáng và âm thanh.
Giữa không gian hiện đại ấy, đền Wong Tai Sin (Hoàng Đại Tiên) lại mang đến một khoảng lặng bình yên. Ngôi đền nổi tiếng linh thiêng, được người dân tin là “cầu gì được nấy”, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Ảnh Vietravel
Giữa không gian hiện đại ấy, đền Wong Tai Sin (Hoàng Đại Tiên) lại mang đến một khoảng lặng bình yên. Ngôi đền nổi tiếng linh thiêng, được người dân tin là “cầu gì được nấy”, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Ảnh Vietravel
Kiến trúc truyền thống kết hợp chi tiết hiện đại tạo nên một công trình vừa cổ kính vừa gần gũi. Giữa khói hương bảng lảng và sắc đỏ mái ngói, nhiều du khách nói rằng họ đến Wong Tai Sin không chỉ để cầu an mà còn để tìm lại sự tĩnh tâm giữa nhịp sống hối hả. Ảnh datvietour
Kiến trúc truyền thống kết hợp chi tiết hiện đại tạo nên một công trình vừa cổ kính vừa gần gũi. Giữa khói hương bảng lảng và sắc đỏ mái ngói, nhiều du khách nói rằng họ đến Wong Tai Sin không chỉ để cầu an mà còn để tìm lại sự tĩnh tâm giữa nhịp sống hối hả. Ảnh datvietour
Vân Giang (Tổng hợp)
#Lễ hội ẩm thực Hồng Kông #Khám phá vịnh Victoria #Du lịch Đỉnh Thái Bình #Chương trình nghệ thuật ánh sáng #Cảnh sắc đô thị và thiên nhiên #Trải nghiệm lễ hội rượu vang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT