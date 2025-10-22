Đọ vẻ gợi cảm giữa Hồng Diễm - Anh Đào

Hà Nội

Giải trí

Hai nữ diễn viên Hồng Diễm - Anh Đào góp mặt trong phim truyền hình Lằn ranh, sở hữu những nét đẹp riêng. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Znews, trong Lằn ranh sắp lên sóng, Hồng Diễm vào vai một phó viện trưởng viện kiểm sát còn Anh Đào (phải) đóng kiểm sát viên. Ảnh: FB Hồng Diễm.
Hai nữ diễn viên phim Lằn ranh sở hữu những nét đẹp riêng. Ảnh: FB Anh Đào.
Hồng Diễm có nụ cười ngọt ngào, gương mặt tươi trẻ. Ảnh: FB Hồng Diễm.
Nữ diễn viên gợi cảm, trẻ trung ở tuổi 42, sau 2 lần sinh nở. Ảnh: FB Hồng Diễm.
Phong cách thời trang sự kiện của Hồng Diễm được đánh giá cao. Cô chuộng trang phục có đường cắt tinh tế, đơn sắc. Ảnh: FB Hồng Diễm.
Khi du lịch, Hồng Diễm yêu thích váy áo điệu đà, gợi cảm. Ảnh: FB Hồng Diễm.
Nữ diễn viên phim Lằn ranh không hở bạo dù đi biển nhưng vẫn cuốn hút mọi ánh nhìn. Ảnh: FB Hồng Diễm.﻿
Diễn viên Anh Đào sinh năm 1996, kém Hồng Diễm 13 tuổi. Ảnh: FB Anh Đào.
Anh Đào gây thương nhớ bởi gương mặt thanh tú. Ảnh: FB Anh Đào.
Nữ diễn viên thử nghiệm nhiều phong cách thời trang. Ảnh: FB Anh Đào.
Anh Đào trẻ trung, gợi cảm với áo cúp ngực kết hợp quần jeans ở đời thường. Ảnh: FB Anh Đào.
Nữ diễn viên thực hiện bộ ảnh khoe nội y táo bạo. Ảnh: FB Anh Đào.
