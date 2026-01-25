Hà Nội

Hôn nhân ngọt ngào của cặp đôi diễn viên Kim Oanh - Vũ Tuấn Việt

Sau khi kết hôn, diễn viên Kim Oanh tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm đềm, ngọt ngào bên Vũ Tuấn Việt.

Thu Cúc (tổng hợp)
Vũ Tuấn Việt - Kim Oanh về chung một nhà vào tháng 3/2024. Theo Tiền Phong, cặp đôi từng học chung trường. Sau đó, Vũ Tuấn Việt sang Mỹ phát triển công việc kinh doanh. Khi trở về Việt Nam, Vũ Tuấn Việt hẹn hò Kim Oanh. Ảnh: FB Vũ Tuấn Việt.
Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Vũ Tuấn Việt cho biết, anh cảm thấy may mắn khi nhận được sự cảm thông lớn từ vợ về công việc diễn xuất. Ảnh: FB Vũ Tuấn Việt.
Vũ Tuấn Việt chia sẻ trên VTV, đối với các cảnh quay 'hơi nóng' với bạn diễn, anh phải làm tâm lý với vợ để dung hòa cuộc sống hơn. Ảnh: FB Kim Oanh.
Vũ Tuấn Việt mong chờ một ngày nào đó vợ chồng anh chung một khung hình trên phim. "Nếu chúng tôi đóng cảnh tình cảm chắc chắn sẽ nhiều vốn diễn hơn và biết đâu đạo diễn lại nhìn ra hai vợ chồng nên đóng vai đối đầu nhau chắc chắn rất thú vị", nam người mẫu chia sẻ. Ảnh: FB Kim Oanh.
Vợ chồng Vũ Tuấn Việt thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc đời thường bên nhau. Ảnh: FB Kim Oanh.
Cặp đôi diễn viên hào hứng tập luyện pickleball. Ảnh: FB Kim Oanh.
Vợ chồng Kim Oanh diện áo dài đôi, dạo phố Hà Nội. Ảnh: FB Kim Oanh.
Kim Oanh được biết đến với vai Lan trong phim truyền hình Những cô gái trong thành phố, Mê cung, Những nhân viên gương mẫu, Lửa ấm, Lối nhỏ vào đời, Dưới bóng cây hạnh phúc...Ảnh: FB Kim Oanh.
Xuất thân là người mẫu, Vũ Tuấn Việt được biết đến khi giành ngôi Á quân Vietnam’s Next Top Model 2013, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với các phim Lạc giới, Cầu vồng không sắc, Ba vợ cưới vợ ba, Lôi báo, Người bất tử, Mặt trời lạnh. Ảnh: FB Kim Oanh.
Ảnh: FB Kim Oanh.
