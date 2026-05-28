Hơn 5.000 người tham gia Ngày hội Thu xe cũ - Đổi xe mới Honda tại TP.HCM

Honda Việt Nam vừa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức Ngày hội Thu xe cũ - Đổi xe mới tại Khu công nghiệp Pouyuen Tân Tạo, quận Bình Tân.

Video: Ngày hội Thu xe cũ - Đổi xe mới Honda.

Sự kiện Ngày hội Thu xe cũ - Đổi xe mới Honda đã thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người lao động cũng như công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp này. Chỉ trong vòng 9 tiếng đồng hồ hoạt động, ban tổ chức đã ghi nhận những kết quả ấn tượng về số lượng giao dịch và lượt khách dịch vụ.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, có hơn 5.000 lượt khách hàng đã đến tham quan, thực hiện kiểm tra kỹ thuật và định giá phương tiện giao thông. Kết thúc ngày hội, hệ thống ghi nhận có gần 200 chiếc xe máy cũ được thu mua lại thành công, đồng thời hàng trăm chiếc xe máy Honda mới đã được bàn giao trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Hơn 5.000 người tham gia Ngày hội Thu xe cũ - Đổi xe mới Honda tại TP.HCM.

Bên cạnh các hoạt động cốt lõi liên quan đến việc mua bán và trao đổi xe, người tham gia còn được trải nghiệm nhiều chương trình tương tác phụ trợ và nhận các phần quà từ ban tổ chức.

Theo ghi nhận thực tế tại hiện trường, chương trình đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía người lao động tham gia. Nhiều khách hàng cho biết mức giá thu mua xe đã qua sử dụng do các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) đưa ra có tính cạnh tranh cao và tốt hơn so với mặt bằng chung mà họ từng tham khảo trước đó trên thị trường tự do. Song song với yếu tố chi phí, quy trình giám định chất lượng xe được thực hiện công khai, minh bạch, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật từ đội ngũ kỹ thuật viên đã tạo được sự đồng thuận và lòng tin cho người dân đến làm thủ tục đổi xe.

Thông qua việc triển khai chương trình Thu xe cũ - Đổi xe mới này, Honda Việt Nam đặt mục tiêu hỗ trợ người tiêu dùng, đặc biệt là khối công nhân viên chức...

Thông qua việc triển khai chương trình Thu xe cũ - Đổi xe mới này, Honda Việt Nam đặt mục tiêu hỗ trợ người tiêu dùng, đặc biệt là khối công nhân viên chức và người lao động có thu nhập trung bình, cơ hội nâng cấp lên các dòng phương tiện giao thông mới hơn. Việc chuyển đổi này không chỉ đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông mà còn giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí vận hành và phù hợp hơn với nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị, thể hiện mục tiêu bám sát và đồng hành cùng lợi ích kinh tế của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

Honda Việt Nam triển khai “thu cũ đổi mới” cho người dùng xe máy

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố khởi động chương trình “Thu cũ đổi mới” xe máy quy mô toàn quốc thông qua chuỗi sự kiện “Bền bỉ đồng hành – Tiết kiệm an tâm”.

Theo HVN, chương trình nhằm hỗ trợ người dùng nâng cấp phương tiện di chuyển theo hướng an toàn, tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu thực tế. Trước đó, hoạt động “Thu cũ đổi mới” đã được triển khai tại hệ thống cửa hàng HEAD trên toàn quốc và nhận được sự quan tâm từ khách hàng.

Hé lộ 3 mẫu xe máy mới của Honda Việt Nam ra mắt tháng 9/2025

Honda Việt Nam vừa hé mở kế hoạch trình làng loạt sản phẩm xe 2 bánh mới ra mắt trong năm nay. Theo thông tin ban đầu, sự kiện sẽ diễn ra ngày 13/9 tới đây.

Nhiều khả năng, một trong số những cái tên đáng chú ý sẽ là Honda Winner phiên bản mới. Theo phỏng đoán, mẫu xe này có thể được đặt tên Winner R, mang thiết kế thể thao hơn so với Winner X hiện hành. Câu hỏi đặt ra là Winner R sẽ thay thế hoàn toàn hay tồn tại song song cùng Winner X.
Một đoạn video hé lộ cụm đèn pha của mẫu xe côn tay Honda Winner 2025 mới với hai dải LED nhận diện, tạo sự khác biệt so với đời cũ. Ngoài chi tiết này, Honda vẫn chưa công bố thêm thông số kỹ thuật hay trang bị.
Xe máy điện Honda ICON e: tại Việt Nam giảm giá tới 5 triệu đồng

Ngoài việc giảm giá thêm 5 triệu đồng, mẫu xe máy điện Honda ICON e: còn được hãng áp dụng mức lãi suất ưu đãi từ nay đến hết ngày 31/07/2026.

Honda Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi giảm giá dành cho dòng xe máy điện ICON e:. Theo đó, từ nay đến hết ngày 31/07/2026, khách hàng trên toàn quốc khi mua xe gắn máy điện ICON e: tại các cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) sẽ được nhận ưu đãi tiền mặt trị giá 5 triệu đồng.

