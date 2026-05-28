Hơn 5.000 người tham gia Ngày hội Thu xe cũ - Đổi xe mới Honda tại TP.HCM.

Video: Ngày hội Thu xe cũ - Đổi xe mới Honda.

Sự kiện Ngày hội Thu xe cũ - Đổi xe mới Honda đã thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người lao động cũng như công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp này. Chỉ trong vòng 9 tiếng đồng hồ hoạt động, ban tổ chức đã ghi nhận những kết quả ấn tượng về số lượng giao dịch và lượt khách dịch vụ.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, có hơn 5.000 lượt khách hàng đã đến tham quan, thực hiện kiểm tra kỹ thuật và định giá phương tiện giao thông. Kết thúc ngày hội, hệ thống ghi nhận có gần 200 chiếc xe máy cũ được thu mua lại thành công, đồng thời hàng trăm chiếc xe máy Honda mới đã được bàn giao trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh các hoạt động cốt lõi liên quan đến việc mua bán và trao đổi xe, người tham gia còn được trải nghiệm nhiều chương trình tương tác phụ trợ và nhận các phần quà từ ban tổ chức.

Theo ghi nhận thực tế tại hiện trường, chương trình đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía người lao động tham gia. Nhiều khách hàng cho biết mức giá thu mua xe đã qua sử dụng do các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) đưa ra có tính cạnh tranh cao và tốt hơn so với mặt bằng chung mà họ từng tham khảo trước đó trên thị trường tự do. Song song với yếu tố chi phí, quy trình giám định chất lượng xe được thực hiện công khai, minh bạch, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật từ đội ngũ kỹ thuật viên đã tạo được sự đồng thuận và lòng tin cho người dân đến làm thủ tục đổi xe.

Thông qua việc triển khai chương trình Thu xe cũ - Đổi xe mới này, Honda Việt Nam đặt mục tiêu hỗ trợ người tiêu dùng, đặc biệt là khối công nhân viên chức và người lao động có thu nhập trung bình, cơ hội nâng cấp lên các dòng phương tiện giao thông mới hơn. Việc chuyển đổi này không chỉ đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông mà còn giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí vận hành và phù hợp hơn với nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị, thể hiện mục tiêu bám sát và đồng hành cùng lợi ích kinh tế của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

