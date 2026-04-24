Honda Việt Nam triển khai “thu cũ đổi mới” cho người dùng xe máy

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố khởi động chương trình “Thu cũ đổi mới” xe máy quy mô toàn quốc thông qua chuỗi sự kiện “Bền bỉ đồng hành – Tiết kiệm an tâm”.

Nguyễn Thảo
Video: Xe máy điện Honda: 120km/ lần sạc, kết nối điện thoại, bản đồ chỉ đường.

Theo HVN, chương trình nhằm hỗ trợ người dùng nâng cấp phương tiện di chuyển theo hướng an toàn, tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu thực tế. Trước đó, hoạt động “Thu cũ đổi mới” đã được triển khai tại hệ thống cửa hàng HEAD trên toàn quốc và nhận được sự quan tâm từ khách hàng.

Honda Việt Nam triển khai “thu cũ đổi mới” cho người dùng xe máy.

Trong năm 2026, chương trình được mở rộng với quy mô lớn hơn, tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng tại các khu công nghiệp thông qua chuỗi sự kiện trải nghiệm. Sự kiện đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 24/4/2026 tại Khu công nghiệp Thành Thành Công (Tây Ninh), trong khuôn khổ “Ngày hội An toàn giao thông”, do HVN phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Sự kiện đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 24/4/2026 tại Khu công nghiệp Thành Thành Công (Tây Ninh), trong khuôn khổ “Ngày hội An toàn giao thông”.

Tại sự kiện, khách hàng có thể tham gia chương trình “Thu cũ đổi mới” với quy trình kiểm tra xe miễn phí theo tiêu chuẩn 10 bước do kỹ thuật viên từ các HEAD thực hiện. Sau khi kiểm tra và định giá, xe cũ sẽ được thu mua lại, tạo điều kiện để người dùng nâng cấp lên xe mới với chi phí hợp lý.

Tại sự kiện, khách hàng có thể tham gia chương trình “Thu cũ đổi mới” với quy trình kiểm tra xe miễn phí theo tiêu chuẩn 10 bước do kỹ thuật viên từ các HEAD.

Các xe thu lại sẽ được kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của Honda trước khi phân phối lại qua hệ thống HEAD và các kênh bán hàng tại địa phương. Chương trình đi kèm các ưu đãi tài chính, trong đó mức hỗ trợ trực tiếp vào giá mua có thể lên tới 1,5 triệu đồng đối với các dòng xe tay ga và xe côn tay Winner, và 1 triệu đồng đối với xe số và xe điện Honda ICON e:.

Chương trình đi kèm các ưu đãi tài chính, trong đó mức hỗ trợ trực tiếp vào giá mua có thể lên tới 1,5 triệu đồng đối với các dòng xe tay ga và xe côn tay Winner, và 1 triệu đồng đối với xe số và xe điện Honda ICON e:.

Bên cạnh đó, người tham gia còn có cơ hội trải nghiệm lái thử các mẫu xe mới, tham gia các hoạt động đào tạo lái xe an toàn, tìm hiểu phụ kiện chính hãng cũng như tham gia các trò chơi tương tác và bốc thăm trúng thưởng. Thông qua chương trình, HVN nhấn mạnh mục tiêu mang đến giải pháp di chuyển tối ưu, với các dòng xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải và hướng tới khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng hợp lý.

Số hóa - Xe

Cận cảnh Honda Dash 125 nhập Malaysia về Việt Nam, gần 90 triệu đồng

Mẫu xe máy Honda Dash 125 2026 nhập nguyên chiếc từ Malaysia về Việt Nam với thiết kế thể thao, động cơ 125cc với 4 lựa chọn màu sắc kèm giá bán 88 triệu đồng.

Mẫu xe máy số Honda Dash 125 đã cập nhật phiên bản mới dành cho năm 2026 tại thị trường Đông Nam Á. Khác với hầu hết các dòng xe máy số 125 phân khối đang phân phối tại Việt Nam, Honda Dash 125 2026 là mẫu xe do Boon Siew Honda - Công ty liên doanh giữa Honda và đối tác tại Malaysia sản xuất.
Honda Dash 125 2026 sở hữu thiết kế theo phong cách thể thao, mạnh mẽ tương tự "người anh em" Wave RSX tại Việt Nam, nhưng được định vị cùng phân khúc với Honda Future 125 FI, Honda Wave 125i. Khác với phong cách lịch lãm, thời trang như Future 125 FI hay Wave 125i; Honda Dash 125 sở hữu kiểu dáng thiết kế đậm chất thể thao và khí động học cao.
Cận cảnh Yamaha Gear Hybrid tại Việt Nam, từ 30,4 triệu "đấu" Honda Vision

Mẫu xe tay ga Yamaha Gear 2026 mới vừa ra mắt Việt Nam được đánh giá có lợi thế cạnh tranh nhờ mức giá chỉ hơn 30 triệu đồng, đi kèm khối động cơ hybrid.

Yamaha Gear Hybrid ra mắt Việt Nam,

Sau khoảng 1 tuần được hé lộ, Yamaha Motor Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga mới mang tên Yamaha GEAR 125 Hybrid 2026. Đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc xe tay ga phổ thông của hãng được trang bị động cơ Blue Core Hybrid, hướng đến nhóm khách hàng trẻ cần một phương tiện linh hoạt, thực dụng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.
Honda Việt Nam bán ra 241.252 xe máy và 1.839 ôtô trong tháng 3/2026

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ôtô trong tháng 3/2026 với mức tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, trong tháng 3/2026, Honda Việt Nam đạt doanh số 241.252 xe máy, tăng 19,1% so với cùng kỳ tháng 3/2025. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xe máy trong nước đang dần ổn định.

