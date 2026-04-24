Theo HVN, chương trình nhằm hỗ trợ người dùng nâng cấp phương tiện di chuyển theo hướng an toàn, tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu thực tế. Trước đó, hoạt động “Thu cũ đổi mới” đã được triển khai tại hệ thống cửa hàng HEAD trên toàn quốc và nhận được sự quan tâm từ khách hàng.

Honda Việt Nam triển khai “thu cũ đổi mới” cho người dùng xe máy.

Trong năm 2026, chương trình được mở rộng với quy mô lớn hơn, tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng tại các khu công nghiệp thông qua chuỗi sự kiện trải nghiệm. Sự kiện đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 24/4/2026 tại Khu công nghiệp Thành Thành Công (Tây Ninh), trong khuôn khổ “Ngày hội An toàn giao thông”, do HVN phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Tại sự kiện, khách hàng có thể tham gia chương trình “Thu cũ đổi mới” với quy trình kiểm tra xe miễn phí theo tiêu chuẩn 10 bước do kỹ thuật viên từ các HEAD thực hiện. Sau khi kiểm tra và định giá, xe cũ sẽ được thu mua lại, tạo điều kiện để người dùng nâng cấp lên xe mới với chi phí hợp lý.

Các xe thu lại sẽ được kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của Honda trước khi phân phối lại qua hệ thống HEAD và các kênh bán hàng tại địa phương. Chương trình đi kèm các ưu đãi tài chính, trong đó mức hỗ trợ trực tiếp vào giá mua có thể lên tới 1,5 triệu đồng đối với các dòng xe tay ga và xe côn tay Winner, và 1 triệu đồng đối với xe số và xe điện Honda ICON e:.

Bên cạnh đó, người tham gia còn có cơ hội trải nghiệm lái thử các mẫu xe mới, tham gia các hoạt động đào tạo lái xe an toàn, tìm hiểu phụ kiện chính hãng cũng như tham gia các trò chơi tương tác và bốc thăm trúng thưởng. Thông qua chương trình, HVN nhấn mạnh mục tiêu mang đến giải pháp di chuyển tối ưu, với các dòng xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải và hướng tới khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng hợp lý.